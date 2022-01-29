10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них маленькую роль

Обычно в таких случаях создатели картины активно советуются с реальными героями их будущего проекта, чтобы показать события их жизни максимально достоверно. А их самих часто зовут поприсутствовать на съёмочной площадке или даже дают им небольшие роли — камео. Особенно режиссёры любят сталкивать в кадре реального героя показанных событий с играющим его самого актёром.

Если вы знаете, как в реальности выглядят те самые личности, о которых сняты байопики, эти маленькие моменты доставят вам особое удовольствие. Вот несколько подобных появлений.

Эрин Брокович (2000)