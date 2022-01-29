FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6044 поста • 1151 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них маленькую роль

10 случаев, когда реальные люди, о которых снимались биографические фильмы, получали в них маленькую роль (11 фото)

Автор:
29 января 2022 08:40
Сообщество : Кино
Метки: актер   биография   интересно   кино   люди   роль   фильм   
1013
11

Круто, когда про тебя ещё при жизни снимают известный фильм!

Обычно в таких случаях создатели картины активно советуются с реальными героями их будущего проекта, чтобы показать события их жизни максимально достоверно. А их самих часто зовут поприсутствовать на съёмочной площадке или даже дают им небольшие роли — камео. Особенно режиссёры любят сталкивать в кадре реального героя показанных событий с играющим его самого актёром.

Если вы знаете, как в реальности выглядят те самые личности, о которых сняты байопики, эти маленькие моменты доставят вам особое удовольствие. Вот несколько подобных появлений.


Эрин Брокович (2000)

×
×

Настоящая Эрин Брокович снялась в маленькой роли официантки, обслуживающей героиню Джулии Робертс. То есть как бы саму себя.


Поймай меня, если сможешь (2002)

Сам Фрэнк Абигнейл младший, чью роль исполнил Леонардо Ди Каприо, появляется в эпизодической роли французского полицейского.


Большие глаза (2014)

Настоящая художница Маргарет Кин появляется на заднем плане в одной из сцен. В фильме её сыграла Эми Адамс.


Волк с Уолл-стрит (2013)

Настоящий Джордан Белфорт появляется в конце фильма в маленькой роли ведущего, представляющего публике сыгравшего его Леонардо Ди Каприо.


Парни со стволами (2016)

Бывший американский торговец оружием Дэвид Пакуз, которого в фильме сыграл Майлз Теллер, появляется в небольшой сцене, где играет на гитаре в доме престарелых.


Народ против Ларри Флинта (1996)

Настоящий Ларри Флинт исполнил небольшую роль судьи, который когда-то приговорил его самого к большому сроку. Роль самого Флинта сыграл Вуди Харрельсон.


Страх и ненависть в Лас-Вегасе (1998)

Писатель Хантер С. Томпсон, на основе которого создан персонаж Джонни Деппа Рауль Дюк, появляется в небольшом камео.


Аполлон-13 (1995)

Реальный командир космического корабля «Аполлон-13» Джим Ловелл появляется в финальной сцене, где пожимает руку сыгравшему его самого Тома Хэнкса.


В погоне за счастьем (2006)

В самой последней сцене главные герои уходят в закат, а на переднем плане проходит якобы случайный прохожий. На самом деле этот мужчина — настоящий Крис Гарднер, роль которого в фильме исполнил Уилл Смит.


Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (1991)

Центральный персонаж фильма, окружной прокурор Джим Гаррисон, которого сыграл Кевин Костнер, в свою очередь получил роль другого настоящего участника событий — верховного судьи США Эрла Уоррена.


Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актер   биография   интересно   кино   люди   роль   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

440134



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов
4
78
Захватывающие кадры в разрезе, раскрывающие суть предметов
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
6
Автовсячина
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
2
22
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#история#Приколы#интересное#аварии#юмора#собаки#Ynews#СССР
#Юмор#интересно#животные#кино#фильм#автомобили#дети#США#познавательно#авто аварии
#прикол#факты#дтп#люди#подборка#автомир#знаменитости#фотографии#актеры#собака

На что жалуетесь?

Вернуться