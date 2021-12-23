13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры

Лучшие образцы советского кино до сих пор любимы всеми поколениями жителей русскоязычных стран, несмотря на то, что с момента выхода некоторых картин прошло более 50-60 лет. Секрет их успеха заключается в отличных сюжетах, душевной атмосфере, нестареющем юморе и точном подборе актёров.
Великолепных исполнителей в СССР было довольно много, нужно было лишь удачно распределить их по фильмам. Для этого перед съёмками каждого потенциально успешного проекта проходили масштабные пробы на роли основных персонажей. Вы только посмотрите, какие интересные кандидаты рассматривались на многие ныне легендарные роли!
Конечно, мы все наверняка считаем, что итоговый выбор был сделан правильно, и иначе быть не могло, но всё же представьте на минутку, как изменились бы фильмы, если бы некоторых героев советских шедевров сыграли другие актёры.
Михаил Пуговкин мог сыграть Лёлика в фильме «Бриллиантовая рука» (1969)
В итоге роль сыграл Анатолий Папанов.
Фрунзик Мкртчян мог сыграть Василия Алибабаевича в фильме «Джентльмены удачи» (1971)
В итоге роль сыграл Раднэр Муратов.
Андрей Миронов мог сыграть Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
В итоге роль сыграл Леонид Куравлёв.
Владимир Высоцкий мог сыграть прораба в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
В итоге роль сыграл Михаил Пуговкин.
Евгений Петросян мог сыграть Шурика в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
В итоге роль сыграл Александр Демьяненко.
Виталий Соломин мог сыграть Георгия Ивановича в фильме «Москва слезам не верит» (1979)
В итоге роль сыграл Алексей Баталов.
Маргарита Терехова могла сыграть Катерину в фильме «Москва слезам не верит» (1979)
В итоге роль сыграла Вера Алентова.
Евгения Симонова могла сыграть роль Констанции Бонасье в мини-сериале «Д`Артаньян и три мушкетёра» (1979)
В итоге роль сыграла Ирина Алфёрова.
Василий Ливанов мог сыграть роль Атоса в мини-сериале «Д`Артаньян и три мушкетёра» (1979)
В итоге роль сыграл Вениамин Смехов.
Никита Михалков мог сыграть роль графа Калиостро в фильме «Формула любви» (1984)
В итоге роль сыграл Нодар Мгалоблишвили.
Нонна Мордюкова могла сыграть роль мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев» (1971)
В итоге роль сыграла Наталья Крачковская.
Людмила Гурченко могла сыграть роль Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада» (1962)
В итоге роль сыграла Лариса Голубкина.
Юрий Никулин мог сыграть роль Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля» (1966)
В итоге роль сыграл Иннокентий Смоктуновский.
Источник:
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Хотя, Гурченко в роли Шурочки Азаровой и Ливанов в роли Атоса, на мой взгляд смотрелись бы гармонично.