13 легендарных персонажей советского кино, которых могли сыграть другие актёры

Великолепных исполнителей в СССР было довольно много, нужно было лишь удачно распределить их по фильмам. Для этого перед съёмками каждого потенциально успешного проекта проходили масштабные пробы на роли основных персонажей. Вы только посмотрите, какие интересные кандидаты рассматривались на многие ныне легендарные роли!

Конечно, мы все наверняка считаем, что итоговый выбор был сделан правильно, и иначе быть не могло, но всё же представьте на минутку, как изменились бы фильмы, если бы некоторых героев советских шедевров сыграли другие актёры.

Михаил Пуговкин мог сыграть Лёлика в фильме «Бриллиантовая рука» (1969)