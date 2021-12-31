Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом

Кроме того, вы, возможно, впервые услышите большинство имён из списка. А ведь у этих людей были и другие роли, в которых между их лицами и зрителями не было совершенно никаких преград! Правда многие из этих картин тоже не так уж и известны.

В любом случае вам наверняка будет интересно увидеть реальные лица малоизвестных, но важных для истории кино актёров.

1. Хью Кияс-Бёрн (1947-2020)