Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом

Героев надо знать в лицо! Предлагаю вам восстановить некоторую справедливость и взглянуть на реальные лица некоторых актёров, чьими самыми знаменитыми работами в кино стали персонажи, скрытые масками или гримом.
Кроме того, вы, возможно, впервые услышите большинство имён из списка. А ведь у этих людей были и другие роли, в которых между их лицами и зрителями не было совершенно никаких преград! Правда многие из этих картин тоже не так уж и известны.
В любом случае вам наверняка будет интересно увидеть реальные лица малоизвестных, но важных для истории кино актёров.
1. Хью Кияс-Бёрн (1947-2020)
Известен по роли Несмертного Джо из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Однако он также снимался и в оригинальном фильме «Безумный Макс» (1979) в роли Потрошителя.
2. Дэвид Проуз (1935-2020)
Известный по роли Дарта Вейдера из «Звёздных войн» актёр также засветился в небольшой роли в фильме «Заводной апельсин» (1971).
3. Питер Мейхью (1944-2019)
Актёр, известный по роли Чубакки из «Звёздных войн», также снялся в фильме ужасов «Террор» (1978).
4. Ник Кастл (74 года)
Исполнители роли Майкла Майерса в самом первом фильме франшизы «Хэллоуин» (1979) в первую очередь известен как сценарист и режиссёр. Он участвовал в создании фильмов «Побег из Нью-Йорка» (1981), «Капитан Крюк» (1991), «Майор Пэйн» (1995) и «Август Раш» (2007).
Справа Кастл в кадре из фильма «Побег из Нью-Йорка».
5. Крис Касамасса (56 лет)
Мастер боевых искусств, сыгравший роль Скорпиона в фильме «Смертельная битва» (1995), также исполнил бойцовскую роль в фильме «Сильнейший удар: Бой до смерти» (1993).
6. Джереми Буллок (1945-2020)
Актёр сыграл роль Бобы Фетта в двух фильмах серии «Звёздные войны». Но кроме того он появлялся во второстепенных ролях в фильмах бондианы — «Шпион, который меня любил» (1977) и «Осьминожка» (1983).
7. Гуннар Хансен (1947-2015)
Сыграл маньяка Кожаное лицо в фильме «Техасская резня бензопилой» (1974), а своё настоящее лицо показал в фильме «Москиты» (1995).
8. Стивен Хибберт (61 год)
Сыграл роль садомазохиста в фильме «Криминальное чтиво» (1994), но кроме этого засветился во второстепенной роли в детском фильме «Кот» (2003).
9. Джон Кэрролл Линч (58 лет)
Кроме своей известной роли клоуна Твисти в сериале «Американская история ужасов: Фрик-шоу» (2014-2015) актёр сыграл в нескольких известных фильмах — «Фарго» (1996), «Зодик» (2007), «Гран Торино» (2008) и «Основатель» (2016).
10. Уорик Дэвис (51 год)
Актёр известен по большому количеству ролей магических существ, например, в сериях фильмов «Лепрекон», «Гарри Поттер» и «Звёздные войны». Увидеть его лицо без грима и масок можно в сериале «Доктор Кто» 2013 года.
11. Энтони Дэниелс (75 лет)
Известен по роли дройда C-3PO из серии фильмов «Звёздные войны». Кроме того сыграл роль священника в фильме «Я купил мотоцикл-вампир» (1990).
12. Ричард Брейк (57 лет)
Кроме знаменитой роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов» актёр снимался в фильмах «Бэтмен: Начало» (2005), «Doom» (2005), «Ганнибал: Восхождение» (2007) и «Тор 2: Царство тьмы» (2013).
13. Майвенн Ле Беско (45 лет)
Французская актриса, известная по роли Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент» (1997), также снялась в фильме «Любовь — это идеальное преступление» (2013).
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