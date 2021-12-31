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Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом

Как выглядят лица 13 актёров, известных по ролям персонажей, скрытых масками и гримом (14 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:19
Сообщество : Кино
Метки: актер   грим   интересно   кино   маска   роль   фильм   
2078
14

Героев надо знать в лицо! Предлагаю вам восстановить некоторую справедливость и взглянуть на реальные лица некоторых актёров, чьими самыми знаменитыми работами в кино стали персонажи, скрытые масками или гримом.

Кроме того, вы, возможно, впервые услышите большинство имён из списка. А ведь у этих людей были и другие роли, в которых между их лицами и зрителями не было совершенно никаких преград! Правда многие из этих картин тоже не так уж и известны.

В любом случае вам наверняка будет интересно увидеть реальные лица малоизвестных, но важных для истории кино актёров.


1. Хью Кияс-Бёрн (1947-2020)

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Известен по роли Несмертного Джо из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015). Однако он также снимался и в оригинальном фильме «Безумный Макс» (1979) в роли Потрошителя.


2. Дэвид Проуз (1935-2020)


Известный по роли Дарта Вейдера из «Звёздных войн» актёр также засветился в небольшой роли в фильме «Заводной апельсин» (1971).


3. Питер Мейхью (1944-2019)

Актёр, известный по роли Чубакки из «Звёздных войн», также снялся в фильме ужасов «Террор» (1978).


4. Ник Кастл (74 года)

Исполнители роли Майкла Майерса в самом первом фильме франшизы «Хэллоуин» (1979) в первую очередь известен как сценарист и режиссёр. Он участвовал в создании фильмов «Побег из Нью-Йорка» (1981), «Капитан Крюк» (1991), «Майор Пэйн» (1995) и «Август Раш» (2007).

Справа Кастл в кадре из фильма «Побег из Нью-Йорка».


5. Крис Касамасса (56 лет)

Мастер боевых искусств, сыгравший роль Скорпиона в фильме «Смертельная битва» (1995), также исполнил бойцовскую роль в фильме «Сильнейший удар: Бой до смерти» (1993).


6. Джереми Буллок (1945-2020)

Актёр сыграл роль Бобы Фетта в двух фильмах серии «Звёздные войны». Но кроме того он появлялся во второстепенных ролях в фильмах бондианы — «Шпион, который меня любил» (1977) и «Осьминожка» (1983).


7. Гуннар Хансен (1947-2015)


Сыграл маньяка Кожаное лицо в фильме «Техасская резня бензопилой» (1974), а своё настоящее лицо показал в фильме «Москиты» (1995).


8. Стивен Хибберт (61 год)

Сыграл роль садомазохиста в фильме «Криминальное чтиво» (1994), но кроме этого засветился во второстепенной роли в детском фильме «Кот» (2003).


9. Джон Кэрролл Линч (58 лет)

Кроме своей известной роли клоуна Твисти в сериале «Американская история ужасов: Фрик-шоу» (2014-2015) актёр сыграл в нескольких известных фильмах — «Фарго» (1996), «Зодик» (2007), «Гран Торино» (2008) и «Основатель» (2016).


10. Уорик Дэвис (51 год)

Актёр известен по большому количеству ролей магических существ, например, в сериях фильмов «Лепрекон», «Гарри Поттер» и «Звёздные войны». Увидеть его лицо без грима и масок можно в сериале «Доктор Кто» 2013 года.


11. Энтони Дэниелс (75 лет)

Известен по роли дройда C-3PO из серии фильмов «Звёздные войны». Кроме того сыграл роль священника в фильме «Я купил мотоцикл-вампир» (1990).


12. Ричард Брейк (57 лет)

Кроме знаменитой роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов» актёр снимался в фильмах «Бэтмен: Начало» (2005), «Doom» (2005), «Ганнибал: Восхождение» (2007) и «Тор 2: Царство тьмы» (2013).


13. Майвенн Ле Беско (45 лет)

Французская актриса, известная по роли Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент» (1997), также снялась в фильме «Любовь — это идеальное преступление» (2013).

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Метки: актер   грим   интересно   кино   маска   роль   фильм   
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13k
Евгений 47 минут назад
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2k
milenBG 20 минут назад
Уорвик Дэвис также сыграл без грима главную роль в фильме "Уиллоу" (Willow) 1988
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12k
Valiko Час назад
до межгалактической эстрады Плавалагуна подрабатывала проституткой

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