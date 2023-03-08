Гонорары в отечественном кино: правда ли, что в СССР звёзды получали меньше, чем современные актёры

До середины 1980-х актёров делили на три категории: высшая, первая и вторая. Её присваивала квалификационная комиссия. Например, Александр Абдулов служил в Ленкоме и его категорию оценивала местная комиссия. А Вячеслав Тихонов был в штате киностудии имени Горького и “высший” разряд получал в этом учреждении.

Каждой категории полагалась своя ставка. Вот тут уже были тонкости.

Высшая категория состояла из двух групп: актёры главных ролей и те, кто воплотил на экране выдающийся образ. Например, Семён Семёныч Горбунков в исполнении Юрия Никулина был не просто главным героем “Брллиантовой руки” - он сразу стал народным любимцем. Актёры такого уровня получали 450 рублей за съёмочный день и 300 рублей - за день простоя. Остальные актёры высшей категории получали 350 и 230 рублей.