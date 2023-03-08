Гонорары в отечественном кино: правда ли, что в СССР звёзды получали меньше, чем современные актёры

Сравнить статус Юрия Никулина и Сергея Безрукова не так-то просто. Как и их заработок - хоть он и впечатляет.
До середины 1980-х актёров делили на три категории: высшая, первая и вторая. Её присваивала квалификационная комиссия. Например, Александр Абдулов служил в Ленкоме и его категорию оценивала местная комиссия. А Вячеслав Тихонов был в штате киностудии имени Горького и “высший” разряд получал в этом учреждении.
Каждой категории полагалась своя ставка. Вот тут уже были тонкости.
Высшая категория состояла из двух групп: актёры главных ролей и те, кто воплотил на экране выдающийся образ. Например, Семён Семёныч Горбунков в исполнении Юрия Никулина был не просто главным героем “Брллиантовой руки” - он сразу стал народным любимцем. Актёры такого уровня получали 450 рублей за съёмочный день и 300 рублей - за день простоя. Остальные актёры высшей категории получали 350 и 230 рублей.
Вот гонорары актёров за фильм «Бриллиантовая рука» (1968 год)
Юрий Никулин - 5188 рублей.
Анатолий Папанов - 2288 рублей.
Андрей Миронов - 1920 рублей.
Нонна Мордюкова - 1531 рубль.
Светлана Светличная - 346 рублей.
Средняя зарплата в СССР - 110 рублей.
Актёров первой категории тоже делили на две группы: одни получали 250 рублей за съёмки и 160 рублей за простой, вторые - 200 и 145 рублей.
«Семнадцать мгновений весны» (1973 год)
Вячеслав Тихонов - 5500 рублей.
Евгений Евстигнеев - 3025 рублей.
Леонид Броневой - 3000 рублей.
Средняя зарплата в СССР - 136 рублей.
Во второй категории таких заморочек не было: съёмки - 180 рублей, простой - 120. И никакого деления.
«Д’Артаньян и три мушкетера» (1978 год)
Михаил Боярский - 3225 рублей.
Вениамин Смехов - 2138 рублей.
Валентин Смирнитский - 2105 рублей.
Игорь Старыгин - 2100 рублей.
Ирина Алферова - 825 рублей.
Олег Табаков - 800 рублей.
Алиса Фрейндлих - 780 рублей.
Средняя зарплата в СССР - 164 рубля.
Суммы довольно весомые, особенно у звёзд. Например во времена съёмок “Бриллиантовой руки” автомобиль “Москвич-412” стоил 4265 рублей. Но есть одно “но” - фильм стал бессмертной классикой и хитом советского кинопроката. Гонорары ведущих актёров и все затраты на производство окупились в первую же неделю показа и принесли огромные деньги в бюджет страны. Так что 5188 рублей, которые заплатили Юрию Никулину, уже не кажутся значительным гонораром. По меркам Голливуда, он должен был уже после пары фильмов получать проценты с проката и стать миллионером.
Во времена перестройки все ставки отменили и о гонорарах стали договариваться индивидуально. Ну а современные актёры опять разделились на несколько категорий - не официально, а по принципу известности, дружбе с режиссёрами и продюсерами.
Олег Меньшиков, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Дмитрий Нагиев, Евгений Миронов, Александр Петров, Павел Прилучный - средний гонорар за съёмочный день 400-500 тысяч рублей.
Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Михаил Боярский, Ольга Медынич, Юлия Пересильд, Екатерина Климова, Александр Устюгов, Мария Порошина, Максим Лагашкин, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Светлана Иванова, Федор Добронравов, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Иван Янковский зарабатывают 200-300 тысяч рублей.
В основном, работают в сериалах, хотя есть и ведущие роли в художественных фильмах. И там, и там, снимаются примерно 15-20 дней, отсюда и высчитывается гонорар.
Источник:
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Получается они кормили страну не меньше Пугачевой.