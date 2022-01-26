Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов

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Как вы уже знаете, рынок акций сейчас переживает не лучший период. Обвал начала 2022 года эксперты сравнивают даже с тем, что мы наблюдали в марте 2020 года. Итак, как же чувствуют себя те, чей инвестиционный портфель сегодня "горит" красным цветом?
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8. Люди, у которых нет денег для инвестиций (и никогда не было), сейчас находятся в приподнятом настроении
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