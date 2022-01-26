Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов

Как вы уже знаете, рынок акций сейчас переживает не лучший период. Обвал начала 2022 года эксперты сравнивают даже с тем, что мы наблюдали в марте 2020 года. Итак, как же чувствуют себя те, чей инвестиционный портфель сегодня "горит" красным цветом?

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1. Да, ситуация за год сильно изменилась 0

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2. Рынок криптовалюты сейчас тоже переживает не лучшие времена 0

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4. Как мало человеку нужно для счастья 0

5. Посты тех, кто прилично потерял на этом обвале 0 Источник:

6. Из серии "Я у мамы инвестор" 0 Источник:

7. Звучит иронично 0 Источник:

8. Люди, у которых нет денег для инвестиций (и никогда не было), сейчас находятся в приподнятом настроении 0 Источник:

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10. Те, кто на бирже достаточно давно, потихоньку подкупают упавшие акции 0 Источник:

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12. Акции по акции 0 Источник:

13. Без троллинга не обходится и в этой теме 0 Источник:

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15. С - счастливчик 0