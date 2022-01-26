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Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов

Боль и разорение: как обстоят дела у начинающих инвесторов (17 фото)

Автор:
26 января 2022 13:21
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Юмор   акции   обвал   покупка   прикол   рынок   смех   
1484
17
Как вы уже знаете, рынок акций сейчас переживает не лучший период. Обвал начала 2022 года эксперты сравнивают даже с тем, что мы наблюдали в марте 2020 года. Итак, как же чувствуют себя те, чей инвестиционный портфель сегодня "горит" красным цветом?
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Метки: Юмор   акции   обвал   покупка   прикол   рынок   смех   
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12  комментариев
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2k
Денис Час назад
Свет клином не сошелся на акциях номинированных в рублях.
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2k
fkamash Минуту назад
Биржа же ведь не "бычья" прерогатива, когда то и "медведям" тяпнуть кусок хочется. Их время. Сейчас откроется олимпиада - отскок будет, коррекция
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811
likiloki Минуту назад
Да все норм. Правильно собранный портфель показывает плюс при любом состоянии рынка
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2k
Nyash 7 минут назад
а зеленый прямоугольник внизу это что за акции? секрет да!!!!

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70k
7guest 14 минут назад
В Центробанке объяснили, что реальный курс доллара 35.
А остальное доплата за патриотизм.
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319
SoulSeeker Полчаса назад
Ой, зачем это и здесь теперь. Итак QUIK открывать страшно. (( Хотя все равно после Олимпиады докупать буду дивидендных бумаг.
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
инвесторы блин
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441
Dr.Gonzo 53 минуты назад
Ссылка m.youtube.com
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10k
Шурум-бурум 53 минуты назад
дураки учатся на своих ошибках
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797
liveevil Час назад
Нет денег - нет акций - нет проблем!
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−8
Aleksey Час назад
Все, что имеет начало, имеет и конец.
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43k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Ваша радость не искренняя.
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