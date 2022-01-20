Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов

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Системные администраторы - это люди, которые имеют не только приличные технические знания, но и обладают невероятной выдержкой, стрессоустойчивостью и самоконтролем. Только посмотрите, с чем им приходится ежедневно сталкиваться.
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12. Знакомый купил дешевый SSD на 2 ТБ, но сказал, что диск медленный и не работает должным образом. Фото после вскрытия
17. Это не просто одиночное тыканье в монитор от пользователя, это месяцы и месяцы повторных прикосновений
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