Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов

FISHKINET
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Работа автомеханика полна сюрпризов Работа автомеханика полна сюрпризов 17 интереснейших мест со всего мира 17 интереснейших мест со всего мира Замечательный сосед Замечательный сосед Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Что означает фраза "Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо" из "Свадьбы в Малиновке" Что означает фраза "Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо" из... Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия Мигранты приезжают в Россию и живут на пособия 30 дурацких ошибок, при виде которых невозможно не смеяться 30 дурацких ошибок, при виде которых невозможно не смеяться 16 бесподобных вещиц, которые вызывают мысль: "Как круто! Хочу себе!" 16 бесподобных вещиц, которые вызывают мысль: "Как круто! Хочу себе!" План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Дружеское состязание с неожиданным финалом Дружеское состязание с неожиданным финалом Ретро фотографии Ретро фотографии Смешные и забавные животинки Смешные и забавные животинки 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть Очередная драка мигрантов в Москве попала на видео Очередная драка мигрантов в Москве попала на видео
Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов

Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов (20 фото)

Автор:
20 января 2022 12:21
Метки: Юмор   айтишник   выдержка   прикол   работа   самоконтроль   сисадмин   смех   
1826
20
Системные администраторы - это люди, которые имеют не только приличные технические знания, но и обладают невероятной выдержкой, стрессоустойчивостью и самоконтролем. Только посмотрите, с чем им приходится ежедневно сталкиваться.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   айтишник   выдержка   прикол   работа   самоконтроль   сисадмин   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Snork Snorkoff Час назад
Сколько в одном моле скотча?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
43k
Цыц тут у меня 13 минут назад
Что такое молярный скотч? Из моли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
Максим Максимов Час назад
фото 1. Нормальный и рукастый IT-шник. Лучше уж пусть будет такая симпотная "косичка", чем "нечёсаная борода"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vacony Час назад
на последней фото - это что за порты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
218
Михаил Vacony Час назад
DP(ДисплейПорт) и HDMI скорее всего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу Убойные резюме с Авито, или почему многих людей никогда не возьмут на работу Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности Чудом выжили! Пост про людей, которые плевать хотели на технику безопасности
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47360



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Замечательный сосед
3
48
Замечательный сосед
Набирающие популярность
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
0
2
Почему «Боже! Царя храни!» так похож на британский гимн?
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
0
16
10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей
Как выучить английский: самые эффективные методики для детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#Разное#Россия#дтп#суд#полиция#Реакция
#Юмор#прикол#история#кино#СССР#аварии#картинки#в мире#Приколы#девушки
#животные#интересно#ватермарк#Ynews#подборка#автомобили#авто аварии#фильм#автомир#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться