"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте

Только представьте, в 2022 году перешагнут тридцатилетний рубеж уже те, кто родился "совсем недавно" - в 1992 году. Да, жизнь этих ребят уже не будет прежней. А что после 30-ти лет изменилось у вас? Делитесь в комментариях!

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1. Именно такое настроение появляется у людей, которые толко недавно перешагнули 30-летний рубеж 0 Источник:

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2. Кто там говорил, что после 30-ти лет ничего не изменится? 0 Источник:

3. Продолжаем тему "ДО и ПОСЛЕ" 0 Источник:

4. И о проблемах со здоровьем после 30 лет 0 Источник:

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6. Ох уж этот возраст 30+ 0 Источник:

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8. Если твоя девушка 1992 года рождения 0 Источник:

9. Логичный вопрос 0 Источник:

10. Как вам такое предложение? 0 Источник:

11. Часики тикают 0 Источник:

12. Когда никак не осознаешь, что тебе уже 30 лет 0 Источник:

13. Классика жанра 0 Источник:

14. 30 лет: ожидание и реальность 0 Источник:

15. Типичная жизнь 30-летних в мемах 0 Источник:

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