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"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте

"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте (19 фото)

Автор:
25 января 2022 16:00
Метки: 1992 год   30 лет   Юмор   возраст   день рождения   прикол   смех   
2019
19
Только представьте, в 2022 году перешагнут тридцатилетний рубеж уже те, кто родился "совсем недавно" - в 1992 году. Да, жизнь этих ребят уже не будет прежней. А что после 30-ти лет изменилось у вас? Делитесь в комментариях!
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Метки: 1992 год   30 лет   Юмор   возраст   день рождения   прикол   смех   
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12k
Элитный тигр 52 минуты назад
Аффтор, тебе сколько лет??? Если вы в свои тридцать задумываетесь о таких вещах, как в этом посте, вы наверняка до 50 не доживете. Мне и друзьям под 50, и то разговоры в гараже кто какую телку снял и кто куда в сауну ходил.
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1k
Baklanavr 9 минут назад
Рановато в 30 лет иметь такие мысли. Если в 30 ты просыпаешься так, как вроде как вчера бухал, а на самом деле не бухал - это надо к врачу.
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8k
Ivan Полчаса назад
Когда слегка за 30...
на 20...
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19k
Luc72 44 минуты назад
Не смешно... МлЭать...

...
...
...
(мне скоро 52
)
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52k
alertol Час назад
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154
Foma Kiniaev Час назад
В парке двое мальчишек подходят:
- дяденька, там колу раздают бесплатно, но только кому от 17 и до 30, а нам нет 17, не дадут по возрасту, возьмите для нас?
Эх, говорю, пацаны, мне тоже уже не дадут по возрасту, но с другого конца)
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Richard

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