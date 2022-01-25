"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте

2019
19
Только представьте, в 2022 году перешагнут тридцатилетний рубеж уже те, кто родился "совсем недавно" - в 1992 году. Да, жизнь этих ребят уже не будет прежней. А что после 30-ти лет изменилось у вас? Делитесь в комментариях!
1. Именно такое настроение появляется у людей, которые толко недавно перешагнули 30-летний рубеж
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(мне скоро 52)
- дяденька, там колу раздают бесплатно, но только кому от 17 и до 30, а нам нет 17, не дадут по возрасту, возьмите для нас?
Эх, говорю, пацаны, мне тоже уже не дадут по возрасту, но с другого конца)