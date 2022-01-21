Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора

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Вы все правильно поняли, черный юмор вернулся. Если ваша психика не готова к такому, то лучше пропустить данный пост, не заходив в него. Для остальных - милости просим!
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