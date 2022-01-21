Черный, адский, убойный: подборка свежего экспериментального юмора

Вы все правильно поняли, черный юмор вернулся. Если ваша психика не готова к такому, то лучше пропустить данный пост, не заходив в него. Для остальных - милости просим!

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1. Самый высокий человек в мире турок Султан Кёсен приехал в Москву за русской невестой 0 Источник:

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2. Кто сказал, что детьми больше не торгуют? 0 Источник:

3. Тот случай, когда в глазах реально почернело 0 Источник:

Было время... 0 Источник:

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Медики шутят 0 Источник:

Комменты жгут 0 Источник:

Когда ты начинающий блогер, а твоя аудитория - это самая лучшая аудитория на свете 0 Источник:

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Пытался собрать мотоцикл, но... 0 Источник:

Совпадение? Не думаю! 0 Источник:

Немного замечательных мемов в тему 0

До праздника осталось меньше месяца, вы уже придумали подарок? 0

Ох уж эти психотерапевты 0

Спасибо, Гугл 0

А как научились плавать вы? 0

Книга, которую никогда не прочитают 0