Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу

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Перед вам обзор раздела "Работа" сервиса объявлений Авито. Авторы этих анкет никак не поймут, почему с ними отказываются разговаривать работодатели. Может бы вы объясните им причину?
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9. Некоторым людям просто страшно звонить, настолько конкретные у них фотографии и сопроводительный текст в объявлениях
15. Вам тоже кажется, что все проблемы из-за того, что они сами не могут определиться с желаниями?
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