Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу

FISHKINET
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото) ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 17 интереснейших мест со всего мира 17 интереснейших мест со всего мира Работа автомеханика полна сюрпризов Работа автомеханика полна сюрпризов Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями Есть пробитие: 20 старинных доспехов со смертельными ранениями Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и наживается на игроках Обратная сторона КВН. Как клан Масляковых обманывает народ и... На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой? На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да... Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя коронавирусом План не сработал: умерла певица, специально заразившая себя... Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно маловат Вещи, которые оказались настолько огромными, что этот мир им явно... Ретро фотографии Ретро фотографии Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Он немного не дожил до 113 лет и не скрывал секрета своего долголетия Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть 28 жутких и депрессивных фактов, которые сразу же хочется забыть Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями Кошка и собака проходят через коридор с препятствиями "Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды пытавшегося изнасиловать женщин "Просто хотел познакомиться": в Москве задержали мигранта, дважды... В Апшеронске депутат напал на официантку В Апшеронске депутат напал на официантку
Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу

Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу (23 фото)

Автор:
20 января 2022 18:14
Метки: Юмор   авито   вакансия   объявление   прикол   работа   смех   
1628
23
Перед вам обзор раздела "Работа" сервиса объявлений Авито. Авторы этих анкет никак не поймут, почему с ними отказываются разговаривать работодатели. Может бы вы объясните им причину?
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   авито   вакансия   объявление   прикол   работа   смех   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
a_komolow Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
harlamov 16 минут назад
Последний явно киллер)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Nikita 46 минут назад
Русский язык у меня в школе был так себе.... Трояк твердый.. Но даже у меня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
459
Трям 50 минут назад
Их даже лечить некому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex ASK Час назад
Чебуреки такие смешные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
819
SHAGREEN Час назад
Бывает судья Дредд, а бывает адвокат Дредд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Видео с российский президентом, которое взбудоражило иностранцев Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни Час расплаты пришел, или реакция на первый рабочий день в 2022 году Час расплаты пришел, или реакция на первый рабочий день в 2022 году Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей Неожиданные выходки начальства, которыми поделились пользователи соцсетей
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47672



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Чтобы помнили... Часть 1
0
112
Чтобы помнили... Часть 1
Набирающие популярность
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 19 января
0
6
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 19 января
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
1
35
Актриса Вера Воронкова с дочерью госпитализированы после пожара, устроенного кошкой
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото)
Бесчестный способ бесплатно летать в первом классе (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Выглядит правдоподобно
1
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
3
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#интересное#аварии#СССР#Россия#автомир#в мире#дети
#Юмор#интересно#история#Ynews#дтп#подборка#картинки#Разное#фильм#истории
#животные#прикол#ватермарк#кино#авто аварии#автомобили#Приколы#Реакция#полиция#милота

На что жалуетесь?

Вернуться