Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни

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Для многих фриланс - это предел мечтаний. Никакого тебе офиса, начальства, неприятных коллег. Сидишь себе дома и просто складываешь деньги в карман. Но если честно, то это далеко не так. Фриланс - это постоянные дедлайны, правки и общение с, часто неадекватными, заказчиками. В данном посте собрана самая настоящая ЖИЗА фриланса.
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Это обычно раздражает ,но отвечаешь спокойно ,что быстро только .....