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Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни

Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни (19 фото)

Автор:
14 января 2022 17:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   правки   прикол   работа   смех   удаленка   фриланс   
2317
19
Для многих фриланс - это предел мечтаний. Никакого тебе офиса, начальства, неприятных коллег. Сидишь себе дома и просто складываешь деньги в карман. Но если честно, то это далеко не так. Фриланс - это постоянные дедлайны, правки и общение с, часто неадекватными, заказчиками. В данном посте собрана самая настоящая ЖИЗА фриланса.
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Метки: Юмор   правки   прикол   работа   смех   удаленка   фриланс   
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6  комментариев
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5k
Виталий Касандров Час назад
17 фото и макет по факсу - этим боянам лет 15 если не больше.
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Alex G 38 минут назад
За компом сидит музыкант Дэвид Боуи и шарит по BowieNet.
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615
Mixan Час назад
Бывало так частенько ! Но и бывает наоборот ,скажешь ,что за час сделаю и начинается там там там ..Неделю или больше бьешься над проблемой .Лучше не зарекаться !!!

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