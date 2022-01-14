Когда ты фрилансер на удаленке, или убойные ситуации из "свободной" жизни

Для многих фриланс - это предел мечтаний. Никакого тебе офиса, начальства, неприятных коллег. Сидишь себе дома и просто складываешь деньги в карман. Но если честно, то это далеко не так. Фриланс - это постоянные дедлайны, правки и общение с, часто неадекватными, заказчиками. В данном посте собрана самая настоящая ЖИЗА фриланса.

0

1. Тот случай, когда заказчик прислал часовое голосовое сообщение 0 Источник:

×

×

2. Коротко о ТЗ и заказчиках 0

3. У всех же так? 0

4. ЖИЗА фриланса 0 Источник:

5. И о деньгах 0

6. Без комментариев 0 Источник:

7. В конце месяца обычно происходит аналогичная история 0

8. Самый главный враг любого фрилансера - это домашняя кровать 0

9. Наглость - второе счастье 0 Источник:

10. И о предоплате 0

11. Когда твои подрядчики - молодые милые девочки 0 Источник:

12. Заказчики философы - это отдельная каста 0 Источник:

13. И о здоровье 0

14. Правки, правки, правки 0 Источник:

15. Классический распорядок дня фрилансера 0

16. Немая сцена 0 Источник:

17. 0