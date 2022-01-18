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Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься

Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься (20 фото)

Автор:
18 января 2022 07:35
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   мудрость   прикол   смех   твиттер   цитата   
621
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Мы уже привыкли к тому, что обычно в соцсетях распространяется информационный мусор, от которого только пухнет голова. Но иногда на просторах всемирной паутины можно найти самые настоящие интеллектуальные бриллианты. Встречайте, перед вами шикарные наблюдения и размышления пользователей Twitter, которые сделают ваш день.
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Метки: twitter   Юмор   мудрость   прикол   смех   твиттер   цитата   
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Дмитрий 8 минут назад
Х... откровенная. Ещё и старьё.
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