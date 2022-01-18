Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься

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Мы уже привыкли к тому, что обычно в соцсетях распространяется информационный мусор, от которого только пухнет голова. Но иногда на просторах всемирной паутины можно найти самые настоящие интеллектуальные бриллианты. Встречайте, перед вами шикарные наблюдения и размышления пользователей Twitter, которые сделают ваш день.
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