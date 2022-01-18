Неугомонные философы из Твиттера, посты которых заставляют задуматься

Мы уже привыкли к тому, что обычно в соцсетях распространяется информационный мусор, от которого только пухнет голова. Но иногда на просторах всемирной паутины можно найти самые настоящие интеллектуальные бриллианты. Встречайте, перед вами шикарные наблюдения и размышления пользователей Twitter, которые сделают ваш день.

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1. Удивительный мир 0 Источник:

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2. Тот случай, когде тебе уже пора открывать школу "Основы экспресс-соблазнения" 0 Источник:

3. И о погоде 0 Источник:

4. Мужчины делятся наблюдениями с женщинами 0 Источник:

5. Вернемся к теме медицины 0 Источник:

6. Попадали в подобную ситуацию? 0 Источник:

7. Когда удачно устроился на работу 0 Источник:

8. Уважаемые знатоки, вопрос... 0 Источник:

9. Просто напоминаю... 0 Источник:

10. Без котиков подобный пост просто не мог обойтись 0 Источник:

11. Когда ты финансовый советник 80-го уровня 0 Источник:

12. Пора бы это уже всем запомнить 0 Источник:

13. Когда немного почернело в глазах 0 Источник:

14. Ох уж этот it-юмор 0 Источник:

15. Скрипта для работы с таким возражением у менеджеров точно нет 0 Источник:

16. Все мы немного Даха 0 Источник:

17. Стоматолог-маркетолог уровня Бог 0 Источник:

18. Никогда не задумывались? 0 Источник: