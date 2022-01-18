Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением

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Мужчины не привыкли много говорить о своих чувствах и пристрастиях, поэтому данный пост имеет очень большую ценность. Дорогие женщины, бегите за ручкой и бумагой! Мужики, попробуйте узнать себя!
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2. Он ей нравится
Ж - Логика.
(только одно оправдание могу придумать)