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Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением

Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением (19 фото)

Автор:
18 января 2022 18:06
Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   прикол   секреты   смех   
1219
19
Мужчины не привыкли много говорить о своих чувствах и пристрастиях, поэтому данный пост имеет очень большую ценность. Дорогие женщины, бегите за ручкой и бумагой! Мужики, попробуйте узнать себя!
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Метки: Юмор   девушки   женщины   мужчины   отношения   прикол   секреты   смех   
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3k
Владимир Полчаса назад
ахинея!!!
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33k
Nefrion 18 минут назад
К последней:
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37k
jonnyD 19 минут назад
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52k
alertol 21 минуту назад
1. Она совершеннолетняя
2. Он ей нравится

Ж - Логика.

(только одно оправдание могу придумать)
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