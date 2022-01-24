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В Балашове подростки заставили школьника на коленях целовать ботинки

В Балашове подростки заставили школьника на коленях целовать ботинки (1 фото)

Автор:
24 января 2022 15:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Балашов   Саратовская область   буллинг   издевательства   подростки   происшествие   
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В городе Балашове Саратовской области группа подростков заставила несовершеннолетнего школьника на коленях извиняться на камеру за «гнилой базар» и за то, что «распускал слухи, которых не было». "Воспитательная акция" проходила в местном торговом центре.

Хулиганы снимали на видео, как мальчик извиняется, повторяя слова, которые диктовали ему обидчики, затем его заставили трижды поцеловать ботинок одного из них. В конце издевательств ребенок получил по лицу ногой.

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Видео инцидента появилось в сети, местные жители говорят, что подростки давно оккупировали ТРЦ "Балашовский Пассаж". Об этом пишет Газета.ру.

В паблике «Подслушано Балашов» комментаторы видео сообщают, что в этом торговом центре часто можно видеть группы местных хулиганов. «Из ТЦ сделали гадюшник», «В Пассаже вечно какая-то дичь творится...», «Стая шакалов, в Пассаже постоянно сидят, жертву высматривают".

Мама пострадавшего школьника знает фамилии по крайней мере двух хулиганов, по ее словам, оба учатся в 9 классе, но в разных учебных заведениях.

А вот полиция уже установила личности всех участников происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Все — несовершеннолетние, двум из них по 15 лет. Трое родителей уже привлечены к административной ответственности.

Происшествием также заинтересовалось областное управление Следственного комитета (СК). Там подтвердили, что видео было снято в одном из торговых центров Балашова. Следствие указало, что подростки «оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего». «Возбуждена доследственная проверка. «Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц», — пообещали в СК.

Источник:

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Метки: Балашов   Саратовская область   буллинг   издевательства   подростки   происшествие   
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17  комментариев
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5k
Борис Карабанов Час назад
Дети мигрантов? "Гости"? Ставлю на чёрное, т.к. национальность не названа.
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Димыч 14 минут назад
Всё из дома. Все вопросы к родителям.
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2k
Чучело Мяучело 15 минут назад
А где в это время были бравые охранники ТЦ? Все в пятерочке?
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8k
Hunson Abadeer 19 минут назад
очередная партия био-мусора.. тупо на рудники их!!!!
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975
Максим Максимов 38 минут назад
Колония для несовершеннолетних гостеприимно распахнула свои двери для новых колонистов.
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2k
Sandmännchen (DDR) 40 минут назад
«Трое родителей уже привлечены к административной ответственности». Жаль, что нельзя такие семейки принудительно выселить в зону недосягаемости инета. Наш закон снисходителен к малолеткам... Вот, что только из таких несовершеннолетних вырастет? Детей нарожают…, воспитывать будет улица. Короче, навстречу совершенству «светлого» будущего в преисподней.
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12k
Konstantin 41 минуту назад
Боюсь вот этой всей херни... Когда мой ребенок вырастет. Как его от этого оградить. Понятно что нужно отдавать куда-нибудь на единоборства, чтобы мог постоять сам за себя. Но это такое.
Есть силы, время и желание правильно воспитать ребенка, но как защитить от толпы ублюдков хз...
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5k
tamin 46 минут назад
Раньше существовала доска позора. В 90-е вместо неё люлей выписывали. Сейчас видео. Ничего не меняется.
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−154
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
Ну и куда смотрит отец этого ребёнка?
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8k
Ivan Час назад
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