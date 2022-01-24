В Балашове подростки заставили школьника на коленях целовать ботинки

Хулиганы снимали на видео, как мальчик извиняется, повторяя слова, которые диктовали ему обидчики, затем его заставили трижды поцеловать ботинок одного из них. В конце издевательств ребенок получил по лицу ногой.

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Видео инцидента появилось в сети, местные жители говорят, что подростки давно оккупировали ТРЦ "Балашовский Пассаж". Об этом пишет Газета.ру.

В паблике «Подслушано Балашов» комментаторы видео сообщают, что в этом торговом центре часто можно видеть группы местных хулиганов. «Из ТЦ сделали гадюшник», «В Пассаже вечно какая-то дичь творится...», «Стая шакалов, в Пассаже постоянно сидят, жертву высматривают".

Мама пострадавшего школьника знает фамилии по крайней мере двух хулиганов, по ее словам, оба учатся в 9 классе, но в разных учебных заведениях.

А вот полиция уже установила личности всех участников происшествия, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Все — несовершеннолетние, двум из них по 15 лет. Трое родителей уже привлечены к административной ответственности.

Происшествием также заинтересовалось областное управление Следственного комитета (СК). Там подтвердили, что видео было снято в одном из торговых центров Балашова. Следствие указало, что подростки «оскорбляли и проявляли агрессию в отношении несовершеннолетнего». «Возбуждена доследственная проверка. «Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц», — пообещали в СК.