Уникальность со знаком минус: единственный в своем роде карстовый провал

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Государство поставило этот водный объект под охрану. А аборигены здешних мест слагают о нем недобрые легенды.
Провал или провалище?
Акташский провал — таково официальное название этого природного объекта. А местные жители называют его «провалищем», слагают о нем страшноватые легенды и стараются обходить стороной. Зато это место привлекает туристов, журналистов и искателей приключений.
Округлое озеро-провал находится в Татарстане, близ села Калейкино Альметьевского района. Чем-то оно напоминает вулканический кратер, может, почти отвесными станами, и глубиной. Считается, что она достигает почти 30 метров при диаметре чаши около 25 метров.
Озеро как озеро, скажете вы. Чем же оно «не угодило» местному населению? Ученые дадут на этот вопрос вполне конкретный ответ: это единственное (из официально зарегистрированных) в Советском Союзе карстовое явление, что привело к гибели человека.
Округлое озеро-провал находится в Татарстане, близ села Калейкино Альметьевского района. Чем-то оно напоминает вулканический кратер, может, почти отвесными станами, и глубиной. Считается, что она достигает почти 30 метров при диаметре чаши около 25 метров.
Озеро как озеро, скажете вы. Чем же оно «не угодило» местному населению? Ученые дадут на этот вопрос вполне конкретный ответ: это единственное (из официально зарегистрированных) в Советском Союзе карстовое явление, что привело к гибели человека.
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Как это было?
7 августа 1939 года, как свидетельствуют документы расследования ЧП, колхозник Павел Пиянзин выехал в поле на тракторе СТЗ. Трудиться ему предстояло в окрестностях села Калейкино.
А дальше случилось неожиданное: почва буквально ушла из-под «ног» тяжелой техники. Земля провалилась в некую пустоту, и трактор вместе с мужчиной рухнул в образовавшуюся шахту. Все произошло буквально в секунды, тракторист не успел никак среагировать.
Вскоре на месте происшествия собрались жители села. Увидели глубокую яму с почти ровными краями, первоначальный диаметр провала составлял всего-навсего 3-4 метра. А из него с глубины несся наверх какой-то неземной, пугающий, инфернальный гул. Немногие смельчаки отважились подойти поближе, но и от края не было видно дна образовавшегося кратера.
А дальше случилось неожиданное: почва буквально ушла из-под «ног» тяжелой техники. Земля провалилась в некую пустоту, и трактор вместе с мужчиной рухнул в образовавшуюся шахту. Все произошло буквально в секунды, тракторист не успел никак среагировать.
Вскоре на месте происшествия собрались жители села. Увидели глубокую яму с почти ровными краями, первоначальный диаметр провала составлял всего-навсего 3-4 метра. А из него с глубины несся наверх какой-то неземной, пугающий, инфернальный гул. Немногие смельчаки отважились подойти поближе, но и от края не было видно дна образовавшегося кратера.
Родниковая вода
Место происшествия обследовали эксперты специальной комиссии. Первоначальная глубина провала оценивалась в 80 метров. Но постепенно эрозия почвы приводила к обвалу земли по окружности кратера, он становился все шире, а глубина, напротив, уменьшалась.
Родниковая и грунтовая вода быстро нашла путь к этому естественному (или искусственному?) водоему, заполнила его. Все отмечают, что вода здесь чистейшая, а цвет — как у спокойного моря в погожие деньки. Площадь карстового озера составляет сейчас около 100 квадратных метров. Объём воды — порядка трех тысяч кубометров.
Родниковая и грунтовая вода быстро нашла путь к этому естественному (или искусственному?) водоему, заполнила его. Все отмечают, что вода здесь чистейшая, а цвет — как у спокойного моря в погожие деньки. Площадь карстового озера составляет сейчас около 100 квадратных метров. Объём воды — порядка трех тысяч кубометров.
Памятник природы
Стены провала достаточно крутые, а поверхностное зеркало находится значительно ниже уровня земли, на 10-21 метров. Это серьезно затрудняет спуск на воду, что не особо останавливает любителей экзотики. Хотя до сих пор почва понемногу осыпается, и подобные приключения небезопасны.
Вода из-за глубины и родниковой подпитки холодная даже в жаркую погоду. В советские годы объекту был присвоен статус памятником природы регионального значения. Его потом подтвердили в начале 2000-х.
В 80— 90-х здесь был установлен мощный насос. Он добывал воду для полива садов и огородов. Сегодня это место стараются охранять от наплыва любопытствующих, озеро обнесли металлическим ограждением. И по окружности высадили деревья, чтобы хоть как-то укрепить берега.
Вода из-за глубины и родниковой подпитки холодная даже в жаркую погоду. В советские годы объекту был присвоен статус памятником природы регионального значения. Его потом подтвердили в начале 2000-х.
В 80— 90-х здесь был установлен мощный насос. Он добывал воду для полива садов и огородов. Сегодня это место стараются охранять от наплыва любопытствующих, озеро обнесли металлическим ограждением. И по окружности высадили деревья, чтобы хоть как-то укрепить берега.
Водолазы ищут лазы?..
Акташский провал привлекает не только романтиков дальних походов. Его изучают и дайверы. В частности, в июле 2011 года здесь побывала группа подводных исследователей.
Они увидели, что стены провала и под водой практически вертикальные. Дно почти плоское, оно образовано оползнями с периметра объекта. Местные легенды уверяют, что от дна должно отходить несколько «лазов», длинных тоннелей. Мол, ведут они далеко-далеко, чуть ли не к берегам наших южных морей.
Что нашли дайверы? Всего лишь небольшой наклонный грот, не более пяти метров глубиной, нарушающий идиллию ровных очертаний чаши озера.
Они увидели, что стены провала и под водой практически вертикальные. Дно почти плоское, оно образовано оползнями с периметра объекта. Местные легенды уверяют, что от дна должно отходить несколько «лазов», длинных тоннелей. Мол, ведут они далеко-далеко, чуть ли не к берегам наших южных морей.
Что нашли дайверы? Всего лишь небольшой наклонный грот, не более пяти метров глубиной, нарушающий идиллию ровных очертаний чаши озера.
Местный фольклор…
Не подтвердились и иные байки аборигенов. Не нашлось на дне ни богатых живительной влагой источников, ни мощных вихревых течений.
Еще одну легенду вряд ли кто-то сможет подтвердить достоверно. Односельчане погибшего тракториста поговаривали, что его трагическая судьба — это своего рода карма. Искупление за грехи молодости, когда сельский активист отметился участием в сносе церкви.
К слову, подобных рассказов у наших бабушек и дедушек в запасе немало. Расскажут, как в другом селе «смелый» комсомолец наотмашь крушил железным прутом иконы. А потом его настиг инсульт, и рука «отсохла». А еще был случай…
Еще одну легенду вряд ли кто-то сможет подтвердить достоверно. Односельчане погибшего тракториста поговаривали, что его трагическая судьба — это своего рода карма. Искупление за грехи молодости, когда сельский активист отметился участием в сносе церкви.
К слову, подобных рассказов у наших бабушек и дедушек в запасе немало. Расскажут, как в другом селе «смелый» комсомолец наотмашь крушил железным прутом иконы. А потом его настиг инсульт, и рука «отсохла». А еще был случай…
…И мнение ученых
Впрочем, это тема для других публикаций. А сейчас вернемся к нашему озеру. Что о нем думают серьезные ученые? Советский карстовед А.В. Ступишин считает, что рано или поздно провал на этом месте все равно случился бы. Ниша в земле образовалась в результате растворения известнякового цемента и выноса песчаного материала подземными водами.
Пещера уже была, ждала часа, чтобы явиться людям. А тут трактор, с весом, пусть и невеликим, но все же приличным. Его хватило, чтоб обрушить кровлю и образовать тот самый провал.
Пещера уже была, ждала часа, чтобы явиться людям. А тут трактор, с весом, пусть и невеликим, но все же приличным. Его хватило, чтоб обрушить кровлю и образовать тот самый провал.
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