Уникальность со знаком минус: единственный в своем роде карстовый провал

Впрочем, это тема для других публикаций. А сейчас вернемся к нашему озеру. Что о нем думают серьезные ученые? Советский карстовед А.В. Ступишин считает, что рано или поздно провал на этом месте все равно случился бы. Ниша в земле образовалась в результате растворения известнякового цемента и выноса песчаного материала подземными водами.



Пещера уже была, ждала часа, чтобы явиться людям. А тут трактор, с весом, пусть и невеликим, но все же приличным. Его хватило, чтоб обрушить кровлю и образовать тот самый провал.