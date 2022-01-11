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Рождественское чудо: брошенного на морозе младенца спасли новосибирские подростки

Рождественское чудо: брошенного на морозе младенца спасли новосибирские подростки (3 фото)

Автор:
11 января 2022 20:32
Сообщество : Жить в России
Метки: девочка   мороз   новорожденная   подростки   роды   рождество   спасение   чудо   
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Мальчишки увидели коробку и услышали тихий писк. Они стали «крестниками» малышке, которую взрослые обрекли, казалось, на неминуемую гибель.
Почти невероятная, фантастическая история случилась под Новосибирском в день Рождества. Трое подростков вышли 7 января на прогулку и на обочине дороги увидели коробку. В ней кто-то пищал. Ребята подумали сначала, что это щенки. Но в коробке, завернутая в тонкую пеленочку, лежала новорожденная девочка.

Все произошло в окрестностях деревни Сосновка. Мальчишки пытались остановить авто, но машины мчались мимо. Тогда один из них, Ренат, дозвонился до родителей. Те приехали довольно быстро, отвезли ребенка в ближайшую больницу.
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Медики осмотрели малышку и пришли к выводу, что роды, похоже, были домашними. Парни успели вовремя, оказались в нужное время в нужном месте, и малютка не успела фатально замерзнуть, ее здоровье вне опасности. Во всяком случае, обморожения она не получила, лишь серьезное переохлаждение. Девочку перевели в детскую больницу Новосибирска. Педиатры подтверждают: ребенок практически здоров.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого. Ищут родителей и тех лиц, кто бросил ребенка, фактически, на погибель.

Родители Рената заявили о желании удочерить найденыша, но пока ее все равно должны передать органам опеки. Будут искать родственников, поскольку они имеют первоочередное право на удочерение. А пользователи Сети уже призывают власти, обращаются и к президенту страны с просьбой наградить неравнодушных подростков.

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Метки: девочка   мороз   новорожденная   подростки   роды   рождество   спасение   чудо   
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12  комментариев
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Ну вот хороший пост, у ребёнка 3 е крестных должно появиться
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3k
RALEXXX 20 минут назад
Когда-то будучи студентом подрабатывал на скорой. Там таких детишек называли «подснежниками». Их находили по весне, когда начинал сходить снег. К сожалению уже не живых.
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4k
Дмитрий Полчаса назад
Казнить нельзя помиловать! Вопросов где ставить запятую даже не возникнет!
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3k
Умница-красавица 36 минут назад
Действительно, Рождественская история. Младенец и три волхва)). Какое счастье, что все хорошо закончилось. Девочка такая чудесная, дай Бог счастья ей и ее спасителям!
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61k
Опиум для народа 37 минут назад
-"Родители Рената заявили о желании удочерить найденыша, но пока ее все равно должны передать органам опеки. Будут искать родственников, поскольку они имеют первоочередное право на удочерение."-
-нах"й бы таких родственников...
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1k
Сергей Ковалев 51 минуту назад
Ребенка можно было отвести в роддом и написать отказ. Зачем делать такое зверство? На кол суку!
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1k
GoInDown 53 минуты назад
Судя по тексту "шел шел, сестренку нашел", а говорят детей в капусте находят, оказывается в сугробах тоже можно поискать)
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51
Zmey Gorynych Час назад
Молодцы парни. Не растерялись
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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