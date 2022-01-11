Рождественское чудо: брошенного на морозе младенца спасли новосибирские подростки

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого. Ищут родителей и тех лиц, кто бросил ребенка, фактически, на погибель.



Родители Рената заявили о желании удочерить найденыша, но пока ее все равно должны передать органам опеки. Будут искать родственников, поскольку они имеют первоочередное право на удочерение. А пользователи Сети уже призывают власти, обращаются и к президенту страны с просьбой наградить неравнодушных подростков.