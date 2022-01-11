Рождественское чудо: брошенного на морозе младенца спасли новосибирские подростки

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Мальчишки увидели коробку и услышали тихий писк. Они стали «крестниками» малышке, которую взрослые обрекли, казалось, на неминуемую гибель.
Почти невероятная, фантастическая история случилась под Новосибирском в день Рождества. Трое подростков вышли 7 января на прогулку и на обочине дороги увидели коробку. В ней кто-то пищал. Ребята подумали сначала, что это щенки. Но в коробке, завернутая в тонкую пеленочку, лежала новорожденная девочка.
Все произошло в окрестностях деревни Сосновка. Мальчишки пытались остановить авто, но машины мчались мимо. Тогда один из них, Ренат, дозвонился до родителей. Те приехали довольно быстро, отвезли ребенка в ближайшую больницу.
Все произошло в окрестностях деревни Сосновка. Мальчишки пытались остановить авто, но машины мчались мимо. Тогда один из них, Ренат, дозвонился до родителей. Те приехали довольно быстро, отвезли ребенка в ближайшую больницу.
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Медики осмотрели малышку и пришли к выводу, что роды, похоже, были домашними. Парни успели вовремя, оказались в нужное время в нужном месте, и малютка не успела фатально замерзнуть, ее здоровье вне опасности. Во всяком случае, обморожения она не получила, лишь серьезное переохлаждение. Девочку перевели в детскую больницу Новосибирска. Педиатры подтверждают: ребенок практически здоров.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого. Ищут родителей и тех лиц, кто бросил ребенка, фактически, на погибель.
Родители Рената заявили о желании удочерить найденыша, но пока ее все равно должны передать органам опеки. Будут искать родственников, поскольку они имеют первоочередное право на удочерение. А пользователи Сети уже призывают власти, обращаются и к президенту страны с просьбой наградить неравнодушных подростков.
Родители Рената заявили о желании удочерить найденыша, но пока ее все равно должны передать органам опеки. Будут искать родственников, поскольку они имеют первоочередное право на удочерение. А пользователи Сети уже призывают власти, обращаются и к президенту страны с просьбой наградить неравнодушных подростков.
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