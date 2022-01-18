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В Австралии водитель выставил из трамвая трёх подростков

В Австралии водитель выставил из трамвая трёх подростков (4 фото)

Автор:
18 января 2022 13:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Австралия   Случаи   инциденты   люди   подростки   транспорт   фото   
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Водитель трамвая в Мельбурне, Австралия, самостоятельно выгнал на улицу трех подростков, которые, как сообщается, пытались курить в салоне. Комментаторы поддержали водителя, однако, некоторые увидели на руке одного из подростков бинты - и начали его защищать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Случаи   инциденты   люди   подростки   транспорт   фото   
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5  комментариев
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25k
Владимир Полчаса назад
Если ему нужна была помощь, то нужно было и вести себя прилично.
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19k
Егор 5 минут назад
Прикольный пост: посмотрел видео и пересказал своими словами.
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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389
Трям Полчаса назад
Вброс! Если бы это была австралия, то должно быть так:

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42k
dima423 37 минут назад
окуеть целых 4 фото))
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