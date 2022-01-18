В Австралии водитель выставил из трамвая трёх подростков

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Водитель трамвая в Мельбурне, Австралия, самостоятельно выгнал на улицу трех подростков, которые, как сообщается, пытались курить в салоне. Комментаторы поддержали водителя, однако, некоторые увидели на руке одного из подростков бинты - и начали его защищать.
Появились кадры, на которых видно, как водитель выставил из трамвая трех подростков. Оказывается, парни якобы пытались курить в салоне. Сначала пассажиры просили их покинуть трамвай, но потом вмешался сам водитель. Один из подростков был с повязкой на руке из-за травмы. Он тут же начал кричать на водителя.
Парень с повязкой на руке назвал водителя "гребаным псом" и сказал, что они едут в больницу. Подростки продолжали ругаться и начали сопротивляться, когда водитель выгонял их - но этого было не миновать. Комментаторы поддержали водителя, сказав, что он поступил правильно: "Молодец! Водители не заслуживают такого обращения", "Наконец-то есть кто-то, кто не боится этих подростков," - написали комментаторы под кадрами.
Однако, некоторые комментаторы осудили водителя трамвая за то, что он выставил подростка, нуждающегося в медицинской помощи. "Парень со сломанной рукой кричал, что ему нужна помощь и он едет в больницу. Нехорошо получилось," - написал другой комментатор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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