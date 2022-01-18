В Австралии водитель выставил из трамвая трёх подростков

Парень с повязкой на руке назвал водителя "гребаным псом" и сказал, что они едут в больницу. Подростки продолжали ругаться и начали сопротивляться, когда водитель выгонял их - но этого было не миновать. Комментаторы поддержали водителя, сказав, что он поступил правильно: "Молодец! Водители не заслуживают такого обращения", "Наконец-то есть кто-то, кто не боится этих подростков," - написали комментаторы под кадрами.