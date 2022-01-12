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В Ленинградской области школьники избили сироту

В Ленинградской области школьники избили сироту (4 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 09:38
Сообщество : Жить в России
Метки: буллинг   директор   сирота   унижения   школа   школьники   
2298
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При этом стая павианов выкрикивала: «Тебя никто не защитит! У тебя ведь нет мамы!»

Буллинг - страшная штука. Он опасен даже не физическими травмами (хотя и они бывают, и весьма серьезные), а психологическими. Чувство унижения может остаться с человеком на всю дальнейшую жизнь, что бы кто не говорил: что он повзрослел, стал сильным и богатым, а его обидчики - наркоманами. Все равно, шрамик в памяти останется.

Кого обычно чмырят? Того, кто не может дать сдачи: обезьяны всегда наглеют, когда видят, что им не дадут отпор. И в такой ситуации оказалась девочка-сирота из города Никольское в Ленинградской области. Кроме неё в школе обучается еще 10 ребят из детского дома.

На видео - четверо малолетних приматов валяют девчонку в снегу и дают пощечины. Потом, вожак этой «бригады» делает вид, что жалеет её, и поднимает из сугроба. И кидает «через бедро»...


Во время унижений, школьцы приговаривали, что у довочки нет матери, поэтому помочь ей некому.

Как обычно, видос попал в сеть и даже поднялся небольшой скандал. А директор школы №2, где и учатся все эти ребята, заявила: «С девочкой всё хорошо, это были обычные игры детей».

Это теперь игры такие - унижать сирот…

Директора зовут Людмила Ивановна Менделуцева:

По ее оправданиям виден «опыт» в руководящей и педагогической работе… В принципе, так и оказалось.

Сначала торговала обувью, потом открыла какие-то курсы довузовской подготовки. А потом переехала в Ленинградскую область и возглавила школу. Вместо того, чтобы заниматься привычным делом - торговать обувью.

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Метки: буллинг   директор   сирота   унижения   школа   школьники   
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781
Derzkiy_xAxAlb 58 минут назад
Директриса Мендельман обычная еврейка. Школа для неё просто бизнес-проект. Кого там обижают и бычат ей глубоко по фонарю. А таких детей, которые быкуют надо 3,14здить.
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120k
arek14 7 минут назад
Я не силен в английском и не знаю слова "буллинг".
По моему, это просто малолетние подонки.
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10k
Джон Уик 9 минут назад
Проблематичный бесчувственный безжалостный безответственный период нашей жизни. Взрослые тоже бомбят безжалостно.
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106
Николай Максимов 12 минут назад
Если бы у меня ребёнок так сделал, обидел слабого, жопа у него горела бы не хуже полярной звезды!
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−58
Нурик Нуриков 15 минут назад
Родители быдло выращивает поколение быдлолюдей. Наказать надо родителей копейкой наказать и в местной газете лица опубликовать что бы знали героев, директора уволить у нас бы так сделали!
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6k
Фомич 16 минут назад
Приехать парочке крепких парней с суровыми лицами в кожанках на джипе к директорше и предупредить о последствиях для нее в случае повторения. Порядок наведет сразу.
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4k
AlcoVolk 16 минут назад
Булинг.... ХУ....ЛИНГ! Есть русское слово ТРАВЛЯ. которое во всей красе описывает уровень мерзости происходящего.
И почему мы наблюдаем разговор только с директором школы, а еще и не с родителями этих вырожденцев?!
В детдом их на месяцок, чтобы почувствовали фунт лиха.
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835
Максим Максимов 21 минуту назад
И что самое интересное-"оператор" МОЛЧИТ, КАК ПАРТИЗАН. Раньше хоть люди, не имеющие возможность вмешаться, хотя бы кричали "Сейчас милицию вызову!" А сейчас...
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531
bobobo 23 минуты назад
Дети жестоки от природы. По своему детству помню. Драчуном не был, но вынуждали. Приходилось драться. Даже нос сломали. Но девчёнок никогда не трогали. Это было табу. Никому даже в голову не приходило.
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14k
куджо 23 минуты назад
Ну если сирота с детдома-то там барство сильное... Они могут лупить друг друга но лупить своих не позволяют...
но эт старые воспоминания, какие они сейчас детдомовские...
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1k
Max Полчаса назад
Что касается общественности и социальных институтов, которые должны плотно подобными проблемами заниматься. Сначала относимся равнодушно и халатно к своим обязанностям, а потом поражаемся, негодуем и ребуем расстрела для насильников и убийц пятилетнего ребенка. А если копнуть, то причины побудившие к подобному были заложены ещё в детстве - типа меня тогда унижали и теперь я вырос и сам могу властвовать над беззащитными. Поэтому вместе с насильником наказывать надо также представителей социальных институтов.
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−6
Евгений Полчаса назад
Бл. сволочи. Ребенок и так обделен родительской ласки. Шакалята.
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23
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Жестокие дети пошли сейчас.
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13k
Евгений 36 минут назад
>>> С девочкой всё хорошо, это были обычные игры детей
С такими комментариями - сразу нах*й из профессии. Чтоб ты с*ка пела, если б с твоим ребёнком так "игрались" ?
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53
На хер ЗАПАД! 37 минут назад
Надеюсь эти недолюдки лишатся своих родителей и сами станут сиротами!Заклинаю
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1k
Max 42 минуты назад
Под'ехать к школе. Подкараулить директора, надавать ей пощёчин, вывалять в снегу, кинуть через бедро и ещё можно вертушечку отработать напоследок. Полиции потом сказать, что мы просто "играли".
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1k
Алксандр Шевченко 53 минуты назад
Здесь поможет только компот.
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42k
dima423 Час назад
придурки( ...люди воспитывайте своих детей чтобы они сами так не делали, и другим не позволяли...
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21k
Ватаку Накомоде Час назад
Плохо что придумали возраст уголовной ответственности. Опасные животные должны сидеть в клетке независимо от возраста. И с детства надо вбивать в тупые подростковые бошки сто если ударишь кого-то, украдёшь что-то, ограбишь, то угроза "отдать тебя дяде милиционеру" станет реальностью. Они не должны чувствовать безнаказанность
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451
Алексей Ватаку Накомоде Час назад
Его не просто так придумали. Дети ещё не в полной мере могут отвечать за свои поступки, т.к. ещё формируются как личность. Они почему так себя ведут? Да потому что с ними так же поступали: били и унижали. Ответственность за подобное поведение прямо лежит на опекунах и вот этих "учителках" и "директорках". Именно их и нужно наказывать за подобное воспитание.
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3k
ezhik Час назад
шакалята
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3k
Kozlodoev 2 часа назад
Где омбудсмены и омбудсвумены? А то ведь найдётся, кому защитить ребёнка, буллерам хуже будет.
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