В Ленинградской области школьники избили сироту

Буллинг - страшная штука. Он опасен даже не физическими травмами (хотя и они бывают, и весьма серьезные), а психологическими. Чувство унижения может остаться с человеком на всю дальнейшую жизнь, что бы кто не говорил: что он повзрослел, стал сильным и богатым, а его обидчики - наркоманами. Все равно, шрамик в памяти останется.

Кого обычно чмырят? Того, кто не может дать сдачи: обезьяны всегда наглеют, когда видят, что им не дадут отпор. И в такой ситуации оказалась девочка-сирота из города Никольское в Ленинградской области. Кроме неё в школе обучается еще 10 ребят из детского дома.