В Ленинградской области школьники избили сироту

При этом стая павианов выкрикивала: «Тебя никто не защитит! У тебя ведь нет мамы!»
Буллинг - страшная штука. Он опасен даже не физическими травмами (хотя и они бывают, и весьма серьезные), а психологическими. Чувство унижения может остаться с человеком на всю дальнейшую жизнь, что бы кто не говорил: что он повзрослел, стал сильным и богатым, а его обидчики - наркоманами. Все равно, шрамик в памяти останется.
Кого обычно чмырят? Того, кто не может дать сдачи: обезьяны всегда наглеют, когда видят, что им не дадут отпор. И в такой ситуации оказалась девочка-сирота из города Никольское в Ленинградской области. Кроме неё в школе обучается еще 10 ребят из детского дома.
На видео - четверо малолетних приматов валяют девчонку в снегу и дают пощечины. Потом, вожак этой «бригады» делает вид, что жалеет её, и поднимает из сугроба. И кидает «через бедро»...
Во время унижений, школьцы приговаривали, что у довочки нет матери, поэтому помочь ей некому.
Как обычно, видос попал в сеть и даже поднялся небольшой скандал. А директор школы №2, где и учатся все эти ребята, заявила: «С девочкой всё хорошо, это были обычные игры детей».
Это теперь игры такие - унижать сирот…
Директора зовут Людмила Ивановна Менделуцева:
По ее оправданиям виден «опыт» в руководящей и педагогической работе… В принципе, так и оказалось.
Сначала торговала обувью, потом открыла какие-то курсы довузовской подготовки. А потом переехала в Ленинградскую область и возглавила школу. Вместо того, чтобы заниматься привычным делом - торговать обувью.
Источник:
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По моему, это просто малолетние подонки.
И почему мы наблюдаем разговор только с директором школы, а еще и не с родителями этих вырожденцев?!
В детдом их на месяцок, чтобы почувствовали фунт лиха.
но эт старые воспоминания, какие они сейчас детдомовские...
С такими комментариями - сразу нах*й из профессии. Чтоб ты с*ка пела, если б с твоим ребёнком так "игрались" ?