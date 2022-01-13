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В "Президент-Отеле" рухнул лифт, есть погибшие

В "Президент-Отеле" рухнул лифт, есть погибшие (2 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2022 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Москва   есть погибшие   лифт   падение лифта   президент-отель   происшествие   
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В центре Москвы на Большой Якиманке работают оперативные службы. Спасатели вскрывают кабину. 
"Поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24. По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли двое рабочих", — сообщили в ГУ МЧС.
Лифт в гостинице был техническим, им не пользовались постояльцы. Лифты постояльцев регулярно проходили техосмотр, их в отеле особой важности было много. Последняя модернизация четырёх кабин была в 2013 году.
Лифт рабочего персонала сорвался при замене кабины с 7 этажа - двое погибших, 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело. Работу на месте происшествия координирует Елена Маликова, и.о. Замоскворецкого межрайонного прокурора. "В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования" - говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

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Метки: Москва   есть погибшие   лифт   падение лифта   президент-отель   происшествие   
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16  комментариев
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9k
Павел Час назад
Да потому что на ремонт выделили миллион, отстегнули 300т на прибыль, 200т накладные расходы, 100т нач. уч. слямзил. за 400т отдали субподрядчику ИП Казаряну. А тот за 20т нанял земляков. Итог виноваты армяне, а не те кто экономит и ворует.
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326
Шурман Полчаса назад
Хм а почему не на первом этаже меняли ? у нас моторы как то меняли и двери в лифтах , неделю все бегали по винтовой лестнице до 12 этажа , как то пережили , вот есть маленькая проблема на этаже живет семья свинов , батя может быть кг 200 , жена похудела но там так же 150 , 2 дочери лучше промолчу , застревали постоянно , раз в неделю гарантия что звонили пожарным и тд , им конкретно весь дом собрал подписи и большое письмо , лифт выдерживает 360 кг а ваши туши он не может возить , теперь делают так , батя первый а дочери на этаж ниже и берут другой лифт :)
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37k
Вепс 39 минут назад
Судя по дверям это лифт бородатых годов, крутой отель, гости на Отисах скорее всего ездят и ремонтируют их вовремя, ибо прибыль нужна, а для персонала заменить лифт денег зажали, вот и итог. И по факту посадят ответственных, могут еще и владельцев прицепить если найдут их вину. Те кто про армян вещает, скажу проще, таких древних лифтов в стране сотни тысяч, было бы проще если бы там было два русских?
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22k
Андрей Иванов 45 минут назад
Кабину меняли на 7 этаже? Почему не на 1-м?
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2k
Lefterov 47 минут назад
а как же улавливатели? почему кабина пролетела 7 этажей а улавливатели не сработали?
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140
аккаунт_удален 52 минуты назад
Это не тот отель, где живёт какой-то крутой чеченец и люди боятся мимо проходить?
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263
Александр 59 минут назад
Хаик Хазарян Артак Безоян.
Всё понятно .
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12k
Великий Кормчий Час назад
Да... с техникой у армян так себе...
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45
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
наверняка опять чехи лезгинку плясали в лифте...
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812
SilentBob 2 часа назад
лифт ремонтировали Хаик Хазарян и Артак Безоян. это всё, что нужно знать о причинах трагедии...
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407
да пох SilentBob Час назад
Вы думаете имя и фамилия определяют человека ?
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378
Павел да пох 49 минут назад
Имя и фамилия определяет национальность. А национальность, вкупе с культурой и традициями определяет менталитет людей. Это и не хорошо и не плохо. Имеет значение с чьей колокольни смотреть.
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Nika
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