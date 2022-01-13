В "Президент-Отеле" рухнул лифт, есть погибшие

"Поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24. По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли двое рабочих", — сообщили в ГУ МЧС.

Лифт в гостинице был техническим, им не пользовались постояльцы. Лифты постояльцев регулярно проходили техосмотр, их в отеле особой важности было много. Последняя модернизация четырёх кабин была в 2013 году.