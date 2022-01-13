В "Президент-Отеле" рухнул лифт, есть погибшие

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В центре Москвы на Большой Якиманке работают оперативные службы. Спасатели вскрывают кабину.
"Поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24. По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли двое рабочих", — сообщили в ГУ МЧС.
Лифт в гостинице был техническим, им не пользовались постояльцы. Лифты постояльцев регулярно проходили техосмотр, их в отеле особой важности было много. Последняя модернизация четырёх кабин была в 2013 году.
Лифт в гостинице был техническим, им не пользовались постояльцы. Лифты постояльцев регулярно проходили техосмотр, их в отеле особой важности было много. Последняя модернизация четырёх кабин была в 2013 году.
Лифт рабочего персонала сорвался при замене кабины с 7 этажа - двое погибших, 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело. Работу на месте происшествия координирует Елена Маликова, и.о. Замоскворецкого межрайонного прокурора. "В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования" - говорится в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
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