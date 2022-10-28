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Комиксы о забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально

Комиксы о забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально

Автор:
28 октября 2022 09:51
Сообщество : Комиксы
Метки: Нэйтан Пайл   Юмор   буквально   забавно   иллюстрация   инопланетные существа   ирония   комикс   фото   художник   
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Пришельцы — одна из главных тем, беспокоящих человечество уже множество столетий. НЛО давно стали классической темой в фильмах ужасов. Однако американский художник Нэйтан Пайл решил посмотреть на эту тему под совсем иным углом.

Автор создал серию юмористических комиксов, в которой представил, как бы вели себя инопланетяне, живя по традициям жителей планеты Земля. Получилось настолько забавно, что всякий страх к пришельцам просто сходит на нет.


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×
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Поездка к бабушке и дедушке

Взаимное наблюдение

Подготовка к празднику

Когда наступили первые холода

Время восстанавливать справедливость

Инопланетное караоке

Любовь друга

Чудеса гравитации

Хозяин ведь всегда самый вкусный

Чудо-устройство

Тут любой врач бессилен

Трикотаж — чудесное место, чтобы вдоволь поспать

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нэйтан Пайл   Юмор   буквально   забавно   иллюстрация   инопланетные существа   ирония   комикс   фото   художник   
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2  комментария
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12k
Antique computer 42 минуты назад
Идеально! И рисунки симпатичные, и контекст прикольный, и подписи оригинальные.
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434
Лютый вам Бетховен Час назад
Недурно.
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Deiz

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