Комиксы о забавных инопланетных существах, которые воспринимают жизнь слишком буквально

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Пришельцы — одна из главных тем, беспокоящих человечество уже множество столетий. НЛО давно стали классической темой в фильмах ужасов. Однако американский художник Нэйтан Пайл решил посмотреть на эту тему под совсем иным углом.
Автор создал серию юмористических комиксов, в которой представил, как бы вели себя инопланетяне, живя по традициям жителей планеты Земля. Получилось настолько забавно, что всякий страх к пришельцам просто сходит на нет.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Нэйтан Пайл Юмор буквально забавно иллюстрация инопланетные существа ирония комикс фото художник
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