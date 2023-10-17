Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов

Илья Денисов (он же Илья Сталлоне) известен в интернете, как главный любитель эпохи Средневековья. Парень прославился тем, что перерисовывает логотипы известных брендов на новый лад. Художник убирает из них современные элементы, заменяя на безумных рыцарей, чудаковатых животных и различную средневековую атрибутику.
Такие фишки заставляют играть знакомые товарные знаки необычными красками и смыслами. Давайте посмотрим, что ему удалось придумать в этот раз!
Lada
Спортмастер
Голодный лев — лучшая мотивация для занятий спортом.
Вкусно и точка
Nokia
Ах, это безукоризненное качество телефонов Nokia, которое невозможно не отметить. Проверено, защищает лучше щита!
Теремок
Газпром
Додо Пицца
Приложение Telegram
IKEA
Многие люди в своё время успели попасть в оковы этой чудесной торговой компании.
Chery
Threads
Если кто уже успел подзабыть, то Threads — это новая социальная сеть, которая принадлежит Марку Цукербергу.
Apple
PayPal
Источник:
- 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно
- 15 примеров смешных названий кафе и магазинов
- 14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад
- 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал
- 17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару