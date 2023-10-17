FISHKINET
Сообщество Юмор 17724 поста • 3617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов

Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов

Автор:
17 октября 2023 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Илья Денисов   Юмор   бренд   забавно   креатив   средневековье   фантазия   фото   художник   
964
16

Илья Денисов (он же Илья Сталлоне) известен в интернете, как главный любитель эпохи Средневековья. Парень прославился тем, что перерисовывает логотипы известных брендов на новый лад. Художник убирает из них современные элементы, заменяя на безумных рыцарей, чудаковатых животных и различную средневековую атрибутику.

Такие фишки заставляют играть знакомые товарные знаки необычными красками и смыслами. Давайте посмотрим, что ему удалось придумать в этот раз!


Lada

×
×

Спортмастер

Голодный лев — лучшая мотивация для занятий спортом.


Вкусно и точка


Nokia

Ах, это безукоризненное качество телефонов Nokia, которое невозможно не отметить. Проверено, защищает лучше щита!


Теремок


Газпром


Додо Пицца

I

Harley-Davidson

Приложение Telegram

IKEA

Многие люди в своё время успели попасть в оковы этой чудесной торговой компании.

Chery

Threads

Если кто уже успел подзабыть, то Threads — это новая социальная сеть, которая принадлежит Марку Цукербергу.


Apple


PayPal


Whatsapp

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Илья Денисов   Юмор   бренд   забавно   креатив   средневековье   фантазия   фото   художник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−4
hermek 41 минуту назад
По-моему, в случае с Ладой, учитывая древност бренда и дизайна авто, не Фотошоп))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων 5 минут назад
Сомнительная оригинальность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Полчаса назад
креативненько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Полчаса назад
Очень даже талантливо. Стильно, смешно, образы хорошо отражают взаимосвязь с брендами и сатирически раскрывают их некоторые особенности. Зачёт однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43558



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
Набирающие популярность в сообществах
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#кино#аварии#авто аварии#конфликт#Россия#милота
#животные#факты#Прикол#автомир#интересное#новости#Автовсячина#позитив#город#США
#Юмор#интересно#машина#ДТП#фильм#СССР#история#шоу бизнес#забавно#познавательно
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито 14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад 14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад 15 примеров смешных названий кафе и магазинов 15 примеров смешных названий кафе и магазинов 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать одновременно 17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать... 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал 17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару 17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару

На что жалуетесь?

Вернуться