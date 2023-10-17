Петербургский художник нарисовал «средневековые» логотипы известных брендов

Выбираем зимние шины на Авито

14 забавных фото о том, каким был косплей полвека назад

15 примеров смешных названий кафе и магазинов

17 странных предметов одежды от модных дизайнеров, которые заставят вас смеяться и плакать...

17 шуточных изобретений, которые решают неприятности о существовании которых никто бы и не подумал

17 ценников от богов маркетинга, которые знают, как привлечь внимание покупателей к своему товару