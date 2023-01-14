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Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Автор:
14 января 2023 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   логотип   средневековье   фото   художники   
331
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На эту тему фантазирует дизайнер Илья Сталлоне. Вот несколько примеров средневековых логотипов от него.

Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно.


Lay’s

×
×

McDonald’s


OZON


Яндекс

А вот так выглядели бы логотипы других его сервисов:


Алиса


Яндекс.Еда


Kappa


Amazon


Ferrari


Twitter

Бонус: а вот так выглядело бы уведомление о непрочитанном сообщении

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Метки: Юмор   забавно   логотип   средневековье   фото   художники   
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1  комментарий
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Shtoppi Полчаса назад
Думаю на костре за ересь они бы очутились намного раньше, причем вместе с заказчиками ))))))))
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