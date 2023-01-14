Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно.

Lay’s