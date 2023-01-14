Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

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На эту тему фантазирует дизайнер Илья Сталлоне. Вот несколько примеров средневековых логотипов от него.
Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно.
Lay’s
×
×
McDonald’s
OZON
Яндекс
А вот так выглядели бы логотипы других его сервисов:
Алиса
Яндекс.Еда
Kappa
Amazon
Ferrari
Бонус: а вот так выглядело бы уведомление о непрочитанном сообщении
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