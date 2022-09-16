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Ироничные комиксы, в которых забавно обыгрываются самые разные исторические события

Ироничные комиксы, в которых забавно обыгрываются самые разные исторические события

Автор:
16 сентября 2022 09:30
Сообщество : Комиксы
Метки: Виталий Тупицын   Юмор   забавно   комиксы   события   фото   художник   
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Вы никогда не задумывались, как выглядела бы неделя, состоящая из семи пятниц? А вот иллюстратор и дизайнер из Москвы Виталий Тупицын не просто задумался об этом, но и решил создать целый календарь для такого необычного года.



В 2021 году Виталий запустил новый иллюстрированный комикс-проект длинною в целый год под названием «Семь пятниц на неделе». Иллюстратор в течение 12 месяцев изображал забавные комиксы, каждый из которых приурочивал к определённому событию конкретного дня.

Давайте же и мы с вами посмотрим, что происходило в разные пятницы разных лет.


Право хранить молчание

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Карьера врача

«Семь пятниц на неделе» — не первый проект Виталия Тупицына, который полюбился его подписчикам. До этого были: «Проект календарь», «Родилась открытка», «206 градусов» и другие.


До понедельника на раскопках


С днём рождения, Шерлок Холмс!


Вечная очередь


Позитивное мышление

Несмотря на похожий стиль всех проектов, которые Виталий когда-либо запускал, он не боится застрять в одном формате. Ведь каждый его комикс-проект всё равно остаётся уникальным. Например, в этом случае автор не просто приурочивает картинку к какому-то событию, но и пытается сделать её смешной.


CAPS LOCK


9-летний Стивен Кинг


Загрузка не завершена

Виталий никогда не получал специального художественного образования. Все его работы — результат упорного труда самоучки.


Смена стратегии


Эмодзи


Посмотрите на жизнь под другим углом


Солнцестояние


Несовместимое совместимо


Библиотека — не место для шума


Новые возможности

Смешные и необычные комиксы в интернете — это не максимум иллюстратора. К примеру, календарь, в котором семь пятниц на неделе, можно даже приобрести в печатном виде. Но как признался сам автор работ, относить каждый раз своё детище в типографию — трепетное занятие.


Праздник неумелых рук


Прогноз погоды из Санкт-Петербурга


«Happy Birthday to You»


6,5 дюймов


Больше работ дизайнера и иллюстратора Виталия Тупицына можно посмотреть здесь.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виталий Тупицын   Юмор   забавно   комиксы   события   фото   художник   
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1  комментарий
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Егор 40 минут назад
Сломался на дИдуктивном методе....
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