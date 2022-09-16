Ироничные комиксы, в которых забавно обыгрываются самые разные исторические события





В 2021 году Виталий запустил новый иллюстрированный комикс-проект длинною в целый год под названием «Семь пятниц на неделе». Иллюстратор в течение 12 месяцев изображал забавные комиксы, каждый из которых приурочивал к определённому событию конкретного дня.

Давайте же и мы с вами посмотрим, что происходило в разные пятницы разных лет.





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