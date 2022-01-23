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Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы

Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы (5 фото)

Автор:
23 января 2022 18:33
Метки: интересно   коты   факты   
819
5

Все восхищаются мейн-кунами и норвежскими лесными кошками. Мол, посмотрите, как они могучи, как мощны их лапищи! Но в сердце нашей родины появилась порода, которая ничуть не уступает западным аналогам ни по морозостойкости, ни по пушистости — сибирская кошка.

Сейчас мало кто знает, что у этих шерстяных патриотов есть азиатские корни. А в 16 веке их так и называли — бухарские кошки (нет, с алкоголем это не связано). Хищники путешествовали в Сибирь вместе с купцами из средней Азии. Был ли это автостоп или намеренный вывоз с целью продажи — неизвестно. Кискам северный климат понравился, а северянам понравились их охотничьи навыки, — мурзики истребляли крыс и мышей как профессиональные киллеры. Так и подружились.

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Жизнь в суровых краях внесла свои коррективы во внешний вид усатых. Есть знаменитая поговорка: сибиряк не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается. Котики познали эту правду жизни на собственной шкуре и обзавелись шикарной шубой. Мягонький подшёрсток согревает в самые лютые морозы, а покровный волос водонепроницаем. Пучки шерсти растут даже между пальчиков на лапах — для ходьбы по снегу.

Зачем домашнему котику бродить по снегу? Ну, как вам сказать, сибирскую кошку вряд ли можно назвать комнатной киской. Характер у них независимый, а в крови бурлят охотничьи инстинкты. Шерстяные с удовольствием охотятся на мелкую живность: крыс, мышек, птичек.

Отрастили сибирские кошки не только волосню но и размеры. Мурки весят до 6 кило, а Барсики вырастают аж до 10! Представьте, какой тыгыдык они могут устроить!

А делать это кот будет регулярно: взрослеют сибиряки поздно — только к 5 годам их можно считать полностью сформированными. Зато котики могут похвастать отменным здоровьем и долголетием. Даже в 20 лет они остаются активными и жизнерадостными.

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Метки: интересно   коты   факты   
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42k
Прораб 2 часа назад
Шикарные котяры
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8k
Злобный 6 минут назад
Этот аксесуар должен прилогаться к каждой Сибирской кошки

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2k
Могвай 8 минут назад
Нам тут меньше года. Сейчас -6, весить 6.5кг.

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18
Илья 14 минут назад
шикарная порода. у меня была такая пушистая кошка. злобная, но любимая)
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9k
Dmitry 19 минут назад
Сеня. Питомник сибирских кошек "ForestHunter" (Витебск). @foresthunter_siberian_cats в Инсте (если кому интересно).
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291
ManA108 38 минут назад
На последнем фото милаха!
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672
Егор Терентьев 2 часа назад
В детстве бывало, в деревне у бабули, на улице мороз, залезешь на печку, и плющишься в обнимку с сиберяком Тешей, кайф!!)
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21k
Влад 2 часа назад
Голосуем за своих. Хороши.
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10k
Andrei 2 часа назад
Ну, все же понимают, что это был не совсем естественный отбор?
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5k
a_komolow 2 часа назад
Красавцы!
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