Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы

Сейчас мало кто знает, что у этих шерстяных патриотов есть азиатские корни. А в 16 веке их так и называли — бухарские кошки (нет, с алкоголем это не связано). Хищники путешествовали в Сибирь вместе с купцами из средней Азии. Был ли это автостоп или намеренный вывоз с целью продажи — неизвестно. Кискам северный климат понравился, а северянам понравились их охотничьи навыки, — мурзики истребляли крыс и мышей как профессиональные киллеры. Так и подружились.