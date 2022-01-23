Сибирская кошка: Наш ответ мейн-куну. Русский вариант морозостойкой сверхпушистой породы

Все восхищаются мейн-кунами и норвежскими лесными кошками. Мол, посмотрите, как они могучи, как мощны их лапищи! Но в сердце нашей родины появилась порода, которая ничуть не уступает западным аналогам ни по морозостойкости, ни по пушистости — сибирская кошка.
Сейчас мало кто знает, что у этих шерстяных патриотов есть азиатские корни. А в 16 веке их так и называли — бухарские кошки (нет, с алкоголем это не связано). Хищники путешествовали в Сибирь вместе с купцами из средней Азии. Был ли это автостоп или намеренный вывоз с целью продажи — неизвестно. Кискам северный климат понравился, а северянам понравились их охотничьи навыки, — мурзики истребляли крыс и мышей как профессиональные киллеры. Так и подружились.
Жизнь в суровых краях внесла свои коррективы во внешний вид усатых. Есть знаменитая поговорка: сибиряк не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается. Котики познали эту правду жизни на собственной шкуре и обзавелись шикарной шубой. Мягонький подшёрсток согревает в самые лютые морозы, а покровный волос водонепроницаем. Пучки шерсти растут даже между пальчиков на лапах — для ходьбы по снегу.
Зачем домашнему котику бродить по снегу? Ну, как вам сказать, сибирскую кошку вряд ли можно назвать комнатной киской. Характер у них независимый, а в крови бурлят охотничьи инстинкты. Шерстяные с удовольствием охотятся на мелкую живность: крыс, мышек, птичек.
Отрастили сибирские кошки не только волосню но и размеры. Мурки весят до 6 кило, а Барсики вырастают аж до 10! Представьте, какой тыгыдык они могут устроить!
А делать это кот будет регулярно: взрослеют сибиряки поздно — только к 5 годам их можно считать полностью сформированными. Зато котики могут похвастать отменным здоровьем и долголетием. Даже в 20 лет они остаются активными и жизнерадостными.
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