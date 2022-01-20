Что находится внутри "тарелки" НАТОвского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения

Вы наверное видели такие самолёты со странными "тарелками" на крыше.
И как бы не секрет, что там внутри радар, и что он там вращается, а эта дискообразная конструкция - всего лишь обтекатель.
Вопрос в том, как именно выглядит радар?
Конкретно этот самолёт называется E-3A Sentry. И работает он по так называемой системе AWACS (Airborne Warning and Control System), что переводится как "бортовая система предупреждения и управления". Эта система является аналогом советской системы ДРЛО (Дальнего РадиоЛокационного Обнаружения). И архитектура здесь примерно такая же, что и на советских А-50, построенных на базе Ил-76.
На крыше фюзеляжа самолёта есть две стойки. На них размещена сама тарелка-обтекатель. Этот же НАТОвский E-3A Sentry построен на базе Боинг 707-320.
Что касается высоты этих двух опор, то они около 4,2 м. Диаметр самого обтекателя 9,1 м, а его толщина 1,8 м. Вес этой тарелки вместе со всем содержимым составляет 1,5 тонны.
Таких АВАКСов с 1977 по 1992 года было выпущено 68 штук. И разумеется сейчас всё это безнадёжно устарело, и поэтому военные охотно делятся всей информацией со всеми делающими. Можно просто записаться на экскурсию на аэродром, где они базируются, и вам всё покажут.
Однако это не значит, что эти снятые с постоянного базирования самолёты просто так здесь стоят. На них учат курсантов из разных стран, которые входят в военно-политический блок.
Как можно видеть, пульты операторов связи и РЛС расположены в три ряда поперёк фюзеляжа. Также здесь есть отсек бортинженера, отсек БРЭО и место офицера управления. В хвосте самолёта есть места отдыха.
Численность экипажа E-3A Sentry состоит из четырёх лётчиков, а также из операторов связи и технического персонала. Всего 23 человека.
В кабине пилотов на штурвалах можно видеть планшетные компьютеры. И они здесь для того, чтобы курсанты и прочие военные, повышающие свою квалификацию, получали через них задания, после чего приступали к выполнению.
Что касается содержимого тарелки-обтекателя, то в ангаре при этом аэродроме они стоят располовиненные, и техники отрабатывают на них свои навыки. Как можно видеть, внутри нет ничего необычного, всё как у всех.
Две стойки крепятся к условно неподвижной опоре, на которой смонтирован вращающийся привод. Он крутит сам радар, который состоит из двух излучающих и принимающих секций. Помимо обычной решётки электронного сканирования, здесь есть система распознавания "свой-чужой".
Один оборот антенна совершает за 10 сек. Потребляемая мощность этого радара в момент излучения могла доходить до 400 кВт, и поэтому на самолёте установили дополнительный генератор мощностью 600 кВт. Дальность действия радара составляет 650 км. Он может одновременно вести до 100 целей.
Источник:
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