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Можно ли открыть дверной замок выстрелом?

Можно ли открыть дверной замок выстрелом? (5 фото)

Автор:
22 января 2022 09:02
Сообщество : Факты
Метки: выстрел   дверной замок   интересно   познавательно   факты   фото   
568
5

В художественных фильмах довольно популярны ситуации, когда персонаж вскрывает дверной замок с помощью выстрела.

Пытливые умы наверняка задавались вопросом, можно ли открыть дверь подобным образом в реальной жизни?


Какие замки будем отстреливать?

На сегодняшний день, известна масса энтузиастов и профессионалов, которые провели подобный эксперимент. Обычно рассматривают два типа механизмов: врезные (штифтовый цилиндровый и сувальдный — они самые распространенные), а также висячий замок с дужкой.

Цилиндровый механизм — конструкция, рабочая часть которого представлена цилиндром, с несколькими проходящими сквозь него подпружиненными штифтами. Каждый их этих штифтов поделён на две части разной длины.

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Если вставить в замок «не свой» ключ, штифты будут торчать в разные стороны. «Родной» ключ сводит штифты в одну линию на границе между цилиндром и корпусом, позволяя конструкции легко поворачиваться. Пожалуй, это проще увидеть на картинке, нежели объяснить.

Сувальдный механизм — дверной замок, имеющая вместо цилиндра пакет пластинок-сувальд с фигурными вырезами. При попытке открыть замок они подталкиваются выступами на бородке ключа.

Механизм висячего замка может включать в себя любой из перечисленных двух типов.

Ключ от всех дверей

Любопытный опыт вскрытия замков провела телепрограмма «Галилео».

В передаче выстрелы по замкам производились пистолетным патроном калибра 9 мм. Один выстрел в сердцевину механизма, один в ригель (засов).

Как в случае с цилиндровым, так и с сувальдным замком, вскрыть дверь не получилось. Механизм деформировался, но не поддался. Тогда дотошные экспериментаторы «спустили» по замку всю обойму, обстреляв его по контуру, а потом в ригель. Только после этого замок оказался разрушен, а дверь открыта.

Опыт с навесными замками провел блогер «Разрушительного ранчо». Механизмы поддались лишь крупнокалиберному оружию и снайперским винтовкам. Калибры поменьше лишь заклинивали механизм. Не поддалась ударам пуль даже дужка — самая уязвимая часть замка.

Результат выстрела из .50 калибра на «Разрушительного ранчо». Остались только пластины корпуса замка

Таким образом, разрушить дверной замок выстрелом можно, если это будет выстрел крупнокалиберного оружия. В реальной жизни подобный метод вскрытия дверей никто не применяет. Это неэффективно и существует опасность рикошета.

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Метки: выстрел   дверной замок   интересно   познавательно   факты   фото   
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114k
БрОдЯгА 47 минут назад
Разрушить дверной замок выстрелом можно но ригель то останется на своём месте.
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52k
doker 24 минуты назад
Проще постучать. И вам откроют.

Проще постучать. И вам откроют.Посмотреть
Проще постучать. И вам откроют.
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13
Евгений Полчаса назад
Можно ли открыть дверной замок выстрелом?Посмотреть
Можно ли открыть дверной замок выстрелом?
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5k
KonstantinLeirov 43 минуты назад
"Не поддалась ударам пуль даже дужка самая уязвимая часть замка." Обычно это самая крепкая часть навесного замка, наоборот. Проще раскурочить замок, чем выломать дужку.
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6k
hairov 46 минут назад
Где видео?
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