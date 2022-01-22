Можно ли открыть дверной замок выстрелом?

В художественных фильмах довольно популярны ситуации, когда персонаж вскрывает дверной замок с помощью выстрела.
Пытливые умы наверняка задавались вопросом, можно ли открыть дверь подобным образом в реальной жизни?
Какие замки будем отстреливать?
На сегодняшний день, известна масса энтузиастов и профессионалов, которые провели подобный эксперимент. Обычно рассматривают два типа механизмов: врезные (штифтовый цилиндровый и сувальдный — они самые распространенные), а также висячий замок с дужкой.
Цилиндровый механизм — конструкция, рабочая часть которого представлена цилиндром, с несколькими проходящими сквозь него подпружиненными штифтами. Каждый их этих штифтов поделён на две части разной длины.
Если вставить в замок «не свой» ключ, штифты будут торчать в разные стороны. «Родной» ключ сводит штифты в одну линию на границе между цилиндром и корпусом, позволяя конструкции легко поворачиваться. Пожалуй, это проще увидеть на картинке, нежели объяснить.
Сувальдный механизм — дверной замок, имеющая вместо цилиндра пакет пластинок-сувальд с фигурными вырезами. При попытке открыть замок они подталкиваются выступами на бородке ключа.
Механизм висячего замка может включать в себя любой из перечисленных двух типов.
Ключ от всех дверей
Любопытный опыт вскрытия замков провела телепрограмма «Галилео».
В передаче выстрелы по замкам производились пистолетным патроном калибра 9 мм. Один выстрел в сердцевину механизма, один в ригель (засов).
Как в случае с цилиндровым, так и с сувальдным замком, вскрыть дверь не получилось. Механизм деформировался, но не поддался. Тогда дотошные экспериментаторы «спустили» по замку всю обойму, обстреляв его по контуру, а потом в ригель. Только после этого замок оказался разрушен, а дверь открыта.
Опыт с навесными замками провел блогер «Разрушительного ранчо». Механизмы поддались лишь крупнокалиберному оружию и снайперским винтовкам. Калибры поменьше лишь заклинивали механизм. Не поддалась ударам пуль даже дужка — самая уязвимая часть замка.
Результат выстрела из .50 калибра на «Разрушительного ранчо». Остались только пластины корпуса замка
Таким образом, разрушить дверной замок выстрелом можно, если это будет выстрел крупнокалиберного оружия. В реальной жизни подобный метод вскрытия дверей никто не применяет. Это неэффективно и существует опасность рикошета.
Источник:
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