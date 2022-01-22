Можно ли открыть дверной замок выстрелом?

Пытливые умы наверняка задавались вопросом, можно ли открыть дверь подобным образом в реальной жизни?

Какие замки будем отстреливать?

На сегодняшний день, известна масса энтузиастов и профессионалов, которые провели подобный эксперимент. Обычно рассматривают два типа механизмов: врезные (штифтовый цилиндровый и сувальдный — они самые распространенные), а также висячий замок с дужкой.

Цилиндровый механизм — конструкция, рабочая часть которого представлена цилиндром, с несколькими проходящими сквозь него подпружиненными штифтами. Каждый их этих штифтов поделён на две части разной длины.