30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире

В 1941 году почти 10% всех новобранцев в армию США были отклонены, потому что у них не было шести противостоящих друг другу зубов на верхней и нижней челюстях. Стоматология в США перед Второй мировой войной была настолько неразвита, что это было главной причиной отказов при призыве.