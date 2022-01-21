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30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире

30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире (31 фото)

Автор:
21 января 2022 15:26
Сообщество : Факты
Метки: #Новенькое   и такое бывает   интересно   истории в картинках   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
1881
31
Границы познания бесконечны, и сколько бы мы ни учились, мир всегда найдет, чем нас удивить. Предлагаем сложить еще несколько удивительных фактов в копилку знаний!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: #Новенькое   и такое бывает   интересно   истории в картинках   неожиданно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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13k
Bill 51 минуту назад
Удай Хусейн пытал спортсменов,
Саддам Хусейн разводил сибирскую язву,
Ким Чен Ын расстрелял генерала из зенитки,
Дворец Путина уже почти достроен,
В Китае коррупционеров расстреливают на стадионах,
Навального 4 раза травили "новичком",
Рашкин стрелял в кабана, а лося ему подкинули.
Ничего не пропустил?
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6k
Nikolay Полчаса назад
Футбольного тренера жалко, явно хороший человек
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4k
solovei7 44 минуты назад
В скандинавской мифологии Локи забеременел от лошади....
Что за бред?) Так то Локки сам в лошадь превратился, и забеременел от коня, как полагается))
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6k
М С Час назад
@Изначально Адольф Гитлер планировал переселить всех евреев на Мадагаскар, но затем предпочел план их полного уничтожения.@
Вранье.
Плана уничтожения никто никогда не видел.
Гитлер очень плотно сотрудничал с сионистами и с чего бы он так рвался через Африку в Палестину?
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229
Андрей Понамарев Час назад
И как относится известная фотография изменщицы в ящике к царскому роду монголии ?
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12k
Александр Час назад
Даже ХЗ, проливать кровь нельзя, а затоптать конями можно.
Там же куча крови выльется.
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