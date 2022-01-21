30+ фактов, которые изменят ваши представления о мире

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Границы познания бесконечны, и сколько бы мы ни учились, мир всегда найдет, чем нас удивить. Предлагаем сложить еще несколько удивительных фактов в копилку знаний!
В 1800-х годах чернокожая Мэри Эллен Плезант сколотила состояние, подслушивая разговоры богатых инвесторов, у которых работала прислугой.
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Этот мост в Ирландии был спроектирован так, чтобы его можно было разводить для прохода кораблей. Но его не могли открыть в течение четырех лет, потому что кто-то потерял пульт дистанционного управления.
Бетти Уайт занесена в Книгу рекордов Гиннеса как артистка с самой продолжительной в истории карьерой на телевидении. Она проработала на ТВ 80 лет - с 1939 по 2019 год.
В 1993 году француз, управлявший автомобилем Citroen в отдаленном районе марокканской пустыни, сломался и застрял. Чтобы выжить, он разобрал машину, соорудил из деталей мотоцикл и уехал на нем обратно в цивилизацию. Когда он прибыл, на него был наложен штраф за управление незаконным транспортным средством.
"Кэрри", первый роман Стивена Кинга, положивший начало его карьере, был спасен из мусорного бака, куда его выкинул автор. Его жена Табата вытащила из мусорки скомканные страницы, прочитала их и сказала мужу, что хочет знать остальную часть истории.
Британское общество сохранения ежей в 2006 году выиграло кампанию, целью которой было заставить McDonalds изменить дизайн своих чашек McFlurry, поскольку ежи неоднократно застревали в них и погибали.
Совы не могут двигать глазами, поскольку их глаза представляют собой не шары, а цилиндры. Они удерживаются на месте костями, называемыми склеротическими кольцами. Именно поэтому совы эволюционировали так, чтобы вращать головой на 270 градусов влево и вправо и на 90 градусов вверх и вниз.
в 1945 году генерал Джордж С. Паттон после освобождения концлагеря Бухенвальд в Германии заставил 1000 местных жителей пройтись по лагерю, чтобы воочию увидеть зверства, которые происходили внутри.
В Черчилле, Канада, местные жители держат двери своих машин незапертыми, чтобы другие жители могли быстро укрыться при встрече с белым медведем.
В середине 1890-х годов Мэри Уитон Колкинс выполнила все требования для получения степени доктора психологии, но Гарвардский университет отказался присудить ей эту степень, потому что она была женщиной.
Изобретателю покупательских тележек Сильвану Голдману пришлось нанять «покупателей-приманок», чтобы они катали тележки по магазинам и демонстрировали их удобство, поскольку изначально покупатели восприняли изобретение безо всякого интереса.
У осьминогов основным элементом крови является медь, а не железо, как у млекопитающих, поэтому их кровь синего цвета. Кстати, у них также имеется три сердца, чтобы качать эту кровь.
Дельфины спят с одним открытым глазом. Поскольку им приходится периодически подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть воздух, а также опасаться хищников, они могут одновременно отдыхать только половиной своего мозга и всегда остаются в частичном сознании.
Многие матери викторианской эпохи с удовольствием использовали бутылочки для самостоятельного кормления, чтобы кормить своих детей молоком вместо грудного вскармливания. Однако в ту эпоху детские бутылки были сделаны из глины и стекла, и их было невероятно трудно отмыть, и в них быстро накапливались болезнетворные бактерии, что привело к смерти тысяч детей.
По данным Министерства образования США, 54% взрослых американцев слабо владеют грамотой: их навык чтения находится ниже уровня, эквивалентного шестому классу.
Исмаил аль-Джазари написал «Книгу знаний о хитрых механических устройствах», где описал 50 механических устройств вместе с инструкциями по их созданию. Его называют отцом робототехники и современной инженерии.
Маленький Фрэнки Голдсмит был одним из выживших на "Титанике". Его отец погиб во время катастрофы, а Фрэнки и его мать прибыли в Америку и поселились в Детройте недалеко от стадиона «Тайгер». Однако Фрэнки никогда не посещал игры из-за криков толпы, которые напоминали ему крики умирающих в воде.
Проект 100k, разработанный в 1960-х министром обороны США Робертом Макнамарой, должен был снизить психические и медицинские требования к рекрутам, чтобы набрать больше солдат для войны во Вьетнаме. В итоге эти солдаты погибали примерно в 3 раза чаще остальных.
В 1941 году почти 10% всех новобранцев в армию США были отклонены, потому что у них не было шести противостоящих друг другу зубов на верхней и нижней челюстях. Стоматология в США перед Второй мировой войной была настолько неразвита, что это было главной причиной отказов при призыве.
В скандинавской мифологии Локи забеременел от лошади и в результате родил восьминогого коня Слейпнира, который стал конем Одина.
Леонардо да Винчи оставил после себя более 13 000 страниц заметок и рисунков по анатомии, физиологии, инженерному делу, механике, геометрии, математике, полету птиц, летательным аппаратам, ботанике, пропорциям, топологии, оружию, музыкальным инструментам, искусству и многому другому. Все они написаны зеркальной стенографией, то есть, справа налево.
Киану Ривзу предложили главную роль в «Матрице» после того, как 5 ведущих актеров 1990-х отказались от нее.
Удай Хусейн, сын Саддама Хусейна, был назначен председателем Олимпийского комитета Ирака в 1984 году. Спортсмены, разочаровавшие его, подвергались пыткам и тюремному заключению.
Чтобы спасти детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, спасатели накачали детей наркотиками, а затем перетащили под водой более чем на 1 километр к выходу из пещер.
У монголов существовало суеверие, гласившее, что пролитие царской крови приведет к большому бедствию. Поэтому вместо этого у них были другие творческие способы казни членов царской фамилии. Они могли зашить все отверстия в теле человека, утопить его в расплавленном металле или затоптать лошадьми.
Изначально Адольф Гитлер планировал переселить всех евреев на Мадагаскар, но затем предпочел план их полного уничтожения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вранье.
Плана уничтожения никто никогда не видел.
Гитлер очень плотно сотрудничал с сионистами и с чего бы он так рвался через Африку в Палестину?
Там же куча крови выльется.