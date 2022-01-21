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Что происходит на картине «Сватовство майора»

Что происходит на картине «Сватовство майора» (7 фото)

Автор:
21 января 2022 10:26
Сообщество : Искусство
Метки: Сватовство майора   интересно   искусство   картина   факты   фото   художникэ   
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Казалось бы, та самая многократно запечатленная художниками печальная ситуация – девушку выдают замуж против ее воли. Но, если присмотреться к деталям картины, становится понятно, почему убегает невеста.

На картине художника Павла Федотова написана гостиная богатого дома, в которой намечается семейное событие – приехал свататься жених, уже стоящий за дверью в ожидании приглашения войти. Но по обстановке и одежде героев можно догадаться, что это семья – вовсе не знатная, несмотря на пышный интерьер и дорогие нарядные платья женщин.

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Федотов написал довольно типичную ситуацию для первой половины 19-го века – богатая купеческая семья хочет породниться с дворянином, конечно, обедневшим и мелкородным, но все же с человеком высшего сословия. Такие браки прямо запрещались еще в 18-м столетии и были тогда крайне редки, но в эпоху Николая I, когда купцы богатели, а дворяне разорялись, явление стало повсеместным.

О том, что семья невесты – недавние выходцы из народа, говорит многое. Мама с дочкой оделись в «столичные» наряды, но вместо положенного чепца у матери на голове повязанный по-мещански платок, а вот корсета под шелковым платьем нет. Дочка вырядилась в вечерний туалет с открытыми плечами и декольте и большим количеством нескромных золотых украшений, хотя вряд ли сватовство назначено на вторую половину дня, когда такое прилично было бы надеть.

На стенах развешаны картины, «как у бар», но сюжеты их намекают, что хозяева искусству прямо-таки чужды: висят портреты митрополита и полководца Кутузова, пейзаж с изображением монастыря (Николо-Угрешской обители). Можно сравнить с другой картиной Павла Федотова на схожую тему («Разборчивая невеста»), где уже в интерьере точно дворянской гостиной висят, вероятно, показавшиеся бы купцу легкомысленными, портреты красивых полуодетых дам.

А в самом левом углу «Сватовства майора» развешаны горящие лампады и стоит столик с псалтырью, там невидимый зрителю «красный угол» с иконами, который обязателен в любой избе, но невозможен в комнате дворянина. Аристократы молились в домашней часовне или ходили в церковь, могли иметь икону в спальне, но не в парадной комнате.

Первоначально автор назвал картину «Поправка обстоятельств или сватовство», прямо указав, зачем явился военный в купеческий дом. Похоже, его обстоятельства срочно требовали поправки.

Вероятно, будущий жених и сам стал дворянином недавно, с получением майорского звания – он явно не обладает утонченными манерами, да и положенные цветы для невесты позабыл.

Кстати, Федотов, автор картины, написал майора, глядя в зеркало, то есть это такой своеобразный автопортрет.

Все говорит о том, что о браке уже давно договорились, и дело только за формальным сватовством – отец невесты радостно приветствует сваху, жених совершенно не взволнован, а прислуга уже выставляет на стол угощение для закрепления договора.

Скорее всего, и невеста совершенно согласна стать дворянкой, судя по выбранному ей платью, ей хочется «красивой» жизни настоящей дамы. Однако, девушка явно растеряна и обеспокоена тем, что платье непривычно открыто, вряд ли дочери купца приходилось ранее надевать декольтированный наряд.

Потому она и пытается сбежать, неожиданно устыдившись своих голых рук и плеч, а мать удерживает ее, чтобы не обидеть гостя.

Картина «Сватовство майора» была написана в 1848 году, и женитьба дворянина на купеческих деньгах была в то время явлением пусть и слегка порицаемым, но нередким. А во второй половине 19-го века богатые купцы перестали выдавать дочек за титулы: потомственное дворянство стало возможно получить и без родства с аристократом, а вот привыкших проматывать состояния картами и кутежом женихов стали опасаться.

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Метки: Сватовство майора   интересно   искусство   картина   факты   фото   художникэ   
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34k
KiploksAKS 54 минуты назад
Невеста просто жеманничает - посмотрите на её морду.
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Артур Гевондян 10 секунд назад
А ещё рядом с матерью стоит явно простолюдинского вида старик, возможно, родственник.
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4k
onebibis 6 минут назад
Невесте и хочется и колется и понимает, что одета как дура с сиськами с утра. Плюс немного купеческого (быдлячего по современному) кокетства. В общем барышня как бэ в смятении
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82
В-ий 19 минут назад
ну что тут скажеш... Горько!

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2k
Алексей 22 минуты назад
Чин майора не давал права на потомственное дворянство.
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14k
Габит Калыков 58 минут назад
Сколько ни присматривался к "деталям картины", так и не понял, почему "убегает невеста".
Откуда нам, представителям 20-21го веков, знать такие тонкости.
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