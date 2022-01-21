Что происходит на картине «Сватовство майора»

Федотов написал довольно типичную ситуацию для первой половины 19-го века – богатая купеческая семья хочет породниться с дворянином, конечно, обедневшим и мелкородным, но все же с человеком высшего сословия. Такие браки прямо запрещались еще в 18-м столетии и были тогда крайне редки, но в эпоху Николая I, когда купцы богатели, а дворяне разорялись, явление стало повсеместным.

О том, что семья невесты – недавние выходцы из народа, говорит многое. Мама с дочкой оделись в «столичные» наряды, но вместо положенного чепца у матери на голове повязанный по-мещански платок, а вот корсета под шелковым платьем нет. Дочка вырядилась в вечерний туалет с открытыми плечами и декольте и большим количеством нескромных золотых украшений, хотя вряд ли сватовство назначено на вторую половину дня, когда такое прилично было бы надеть.