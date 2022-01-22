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Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис

Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2022 09:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: видео   интересно   маяк   остров Вестман   познавательно   факты   фото   
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Маяк на скале посреди океана был построен в далеком 1939 году.

Маяк был построен в 1939 году. Конечно, вертолеты к тому моменту уже были, но не в массовом производстве. Вертолеты стали распространены только после Второй мировой войны. И для маяка их использовать никому не пришло бы в голову.

Маяк Тридарангар находится неподалеку от Исландии - в 10 км от берега. Он стоит на скале высотой 40 метров. Этот маяк претендует на звание самого уединенного маяка в мире.

Маяк стал популярным, после того, как певец Джастин Бибер поделился его фото в соцсетях в 2009 году. В западных соцсетях шутят, называя маяк идеальным местом на случай зомби-апокалипсиса.

Это сейчас на скале есть даже вертолетная площадка, но 1939 году строительство шло вручную.

Построили маяк три альпиниста. Они подвезли все инструменты и стройматериалы вниз. После этого втроем забрались на практически отвесную скалу. На вершине им пришлось трудно - не получалось дотянуться до края утеса. И тогда один альпинист встал на плечи другого и подтянул третьего.

После этого они соорудили систему шкивов и подняли сюда все стройматериалы и инструменты.

Альпинисты строили маяк целый месяц, все это время жили в палатке. Условия были крайне опасными. Гладкие камни, дождь и сильный ветер. Поскользнуться было нельзя, иначе сразу слетишь в океан.

Раньше тут жил смотритель. В 2001 году был проведен капитальный ремонт, а маяк перешел в автоматический режим. Его регулярно навещают сотрудники техподдержки, но уже на вертолете.



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Метки: видео   интересно   маяк   остров Вестман   познавательно   факты   фото   
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Ваня Минуту назад
самое шикарное место для интровертов...
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