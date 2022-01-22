Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис

Маяк стал популярным, после того, как певец Джастин Бибер поделился его фото в соцсетях в 2009 году. В западных соцсетях шутят, называя маяк идеальным местом на случай зомби-апокалипсиса.

Это сейчас на скале есть даже вертолетная площадка, но 1939 году строительство шло вручную.