FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6341 пост • 733 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
15 вещей из путешествий, которые оставили след в памяти

15 вещей из путешествий, которые оставили след в памяти (16 фото)

Автор:
03 декабря 2021 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Открытия   вещи   воспоминания   врезались   память   путешествия   
1927
16
У каждого человека есть яркие и милые сердцу воспоминания, которые остались после различных поездок. Люди отправляются в далёкие, и не очень, путешествия, чтобы потом поделиться своими ошеломляющими открытиями. В этом посте вы увидите удивительные находки, которые впечатлили туристов.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Открытия   вещи   воспоминания   врезались   память   путешествия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Такие бананы называются плантаны. Они не сладкие. По вкусу как картофель и их в принципе и едят, как мы картошку. А ещё ещё и чипсы из плантанов, тоже как картофельные по вкусу.
Вот они на фото, я их люблю и прикупил себе на днях в магазине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Просто поймать Сёмгу в реке Мезень и сожрать её.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан 58 минут назад
Комментарий к фото
[мат] он дебила в бейсболке притащил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан Час назад
Комментарий к фото
Парень такое кимоно не наденет. Наверное -это гейша
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
doker Час назад
Как люди такие снимки делают?

Куда бы не поехал - одно и то же.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Сергей 2 часа назад
Ох, неспроста она так довольна)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
227
Шурман 2 часа назад
Заходил один раз к нигерам по работе и у них такие бананы продаются в связках 2) Какой тебе нафиг завтрак подали , это шведский стол а идея отличная , я любитель меда . 3) Вот такие вот завтраки у них , фотке 5 недель . Летали по делам ( простите за фото было 7 утра :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии Семья путешествует на старом грузовике, показывая 5-летнему сыну красоту этого мира Семья путешествует на старом грузовике, показывая 5-летнему сыну красоту этого мира 17 советских вещей, что служат нам верой и правдой до сих пор 17 советских вещей, что служат нам верой и правдой до сих пор Мы с тобой одной крови: 25 предметов, которые были, пожалуй, у всех Мы с тобой одной крови: 25 предметов, которые были, пожалуй, у всех Приметы 90-х, которые вызывают теплые воспоминания Приметы 90-х, которые вызывают теплые воспоминания "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы "Что за штуку я нашел?": Простые ответы на сложные вопросы
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

208875



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
51
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
3
72
История Мэри Энн Вебстер - самой уродливой женщины в мире
Набирающие популярность в сообществах
Тимохин Роман - вояж в "Барселону"
0
6
Тимохин Роман - вояж в "Барселону"
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
0
4
Почему герои рассказа Казакова «Двое в декабре» не смогли сберечь свою любовь?
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Компуктер жалко
1
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#подборка#кино#автомобили#приколы#Россия#Рецепт#новости
#фото#история#животные#интересное#Ynews#дтп#СССР#как приготовить#аварии#путешествия
#прикол#ватермарк#факты#еда#Разное#картинки#автомир#в мире#забавно#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться