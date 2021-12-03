15 вещей из путешествий, которые оставили след в памяти

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У каждого человека есть яркие и милые сердцу воспоминания, которые остались после различных поездок. Люди отправляются в далёкие, и не очень, путешествия, чтобы потом поделиться своими ошеломляющими открытиями. В этом посте вы увидите удивительные находки, которые впечатлили туристов.
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Поехали на выставку в Германию. Там занимаются 3D-сканированием людей и печатают мини-статуи в деталях
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Вот они на фото, я их люблю и прикупил себе на днях в магазине.
Куда бы не поехал - одно и то же.