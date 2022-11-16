20 необычных ситуаций, с которыми можно столкнуться в Скандинавии

963
22
Скандинавия - это регион, полный сюрпризов. Но все страны, входящие в его состав, совершенно разные, и единственное, что их объединяет это холодная погода. В этом посте вы увидите любопытные фишки скандинавских стран, которые поразили путешественников.
Сэр Нильс Улаф — королевский пингвин, талисман норвежской королевской гвардии, посвящён в рыцари, носит звание полковника
Ежегодно в августе специальное подразделение норвежской королевской гвардии прибывает в зоопарк Эдинбурга, чтобы полковник провёл смотр своих гвардейцев.
×
×
В этом парке в Дании власти установили лестницы на деревьях, чтобы детям было безопасно лазить
Банки пива в упаковке, продаваемые в Норвегии, скрепляются только клеем, единственная пластиковая часть - это ручка
Торговый центр в Норвегии использует в туалетных комнатах тканевые полотенца вместо бумажных
В Копенгагене мусорные баки часто ставят под углом, чтобы велосипедистам было легче вывозить мусор
Когда гражданину страны исполняется 18 лет, датский парламент дарит копию конституции Дании
В Норвегии на упакованном мясе есть “термометр”, который показывает, сколько дней осталось до того, как оно испортится
В ожидании автобуса в Швеции вы можете увидеть идеальное представление о скандинавском личном пространстве
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 17 любопытных изображений необычных находок
- 15 необычных ситуаций, которые не каждый день увидишь
- 15 причудливых ситуаций, в которые очень сложно поверить
- 17 ситуаций, которые казались маловероятными, но всё же произошли
- 15 любопытных изображений, которые не встретишь каждый день
Новости партнёров
реклама
Вывозить?? Ты там в башку долбишься??