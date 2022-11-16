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20 необычных ситуаций, с которыми можно столкнуться в Скандинавии

20 необычных ситуаций, с которыми можно столкнуться в Скандинавии

Автор:
16 ноября 2022 23:10
Сообщество : Путешествия
Метки: Любопытные   Необычные   путешественники   ситуации   скандинавия   сюрпризы   фишки   
963
22
Скандинавия - это регион, полный сюрпризов. Но все страны, входящие в его состав, совершенно разные, и единственное, что их объединяет это холодная погода. В этом посте вы увидите любопытные фишки скандинавских стран, которые поразили путешественников.
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Источник:

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Метки: Любопытные   Необычные   путешественники   ситуации   скандинавия   сюрпризы   фишки   
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3  комментария
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14k
ss 49 минут назад
Ах как мило! Как они заботятся о природе! Они спасают деревья! Ведь это так экологично... Выливать тонны моющих средств для стирки этих полотенец!

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514
Вася 10 минут назад
Эти суки еще ответят и за Мариуса, и за Фрею!
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3k
Трям Полчаса назад
"В Копенгагене мусорные баки часто ставят под углом, чтобы велосипедистам было легче вывозить мусор"

Вывозить?? Ты там в башку долбишься??
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