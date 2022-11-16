20 необычных ситуаций, с которыми можно столкнуться в Скандинавии

Скандинавия - это регион, полный сюрпризов. Но все страны, входящие в его состав, совершенно разные, и единственное, что их объединяет это холодная погода. В этом посте вы увидите любопытные фишки скандинавских стран, которые поразили путешественников.

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Сэр Нильс Улаф — королевский пингвин, талисман норвежской королевской гвардии, посвящён в рыцари, носит звание полковника 0 Источник: Ежегодно в августе специальное подразделение норвежской королевской гвардии прибывает в зоопарк Эдинбурга, чтобы полковник провёл смотр своих гвардейцев.

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В Швеции во многих ресторанах пиццу не нарезают. Тебе дают ножницы, и ты делаешь это сам 0 Источник:

Автобусная остановка в Норвегии может выглядеть как уютная библиотека 0 Источник:

Здание McDonald's в Норвегии 0 Источник:

Туалет на 21 этаже, с потрясающим видом на Осло 0 Источник:

В Швеции есть мусорные баки с Wi-Fi, чтобы мотивировать людей выбрасывать мусор 0 Источник:

В этом парке в Дании власти установили лестницы на деревьях, чтобы детям было безопасно лазить 0 Источник:

Банки пива в упаковке, продаваемые в Норвегии, скрепляются только клеем, единственная пластиковая часть - это ручка 0 Источник:

Грузовые перевозки в Дании 0 Источник:

Торговый центр в Норвегии использует в туалетных комнатах тканевые полотенца вместо бумажных 0 Источник:

В Копенгагене мусорные баки часто ставят под углом, чтобы велосипедистам было легче вывозить мусор 0 Источник:

В Осло, Норвегия, есть мобильные зарядные станции, работающие от солнечных батарей 0 Источник:

В автобусах Швеции есть специальные детские кресла 0 Источник:

Когда гражданину страны исполняется 18 лет, датский парламент дарит копию конституции Дании 0 Источник:

В Норвегии на упакованном мясе есть “термометр”, который показывает, сколько дней осталось до того, как оно испортится 0 Источник:

Многие датские рестораны отслеживают количество занятых столиков с помощью Legos 0 Источник:

В Швеции отмечают жирный вторник, день, когда едят много булочек семла с кремом 0 Источник:

В Норвегии есть общественные велосипедные инструменты 0 Источник:

В ожидании автобуса в Швеции вы можете увидеть идеальное представление о скандинавском личном пространстве 0 Источник:

В Швеции прозрачная вода 0 Источник: