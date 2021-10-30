15 потрясающих изображений незаурядных вещей

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У нас постоянно не хватает времени, чтобы оглянуться вокруг и посетить какие-нибудь интересные места. А в мире ещё полным-полно удивительного! В этом посте вы увидите увлекательные фотографии необычных вещей и мест
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Синдром Рейно, холод или стресс вызывают спазмы в кровеносных сосудах и временно ограничивают кровоток
Порода, обнаруженная в Бразилии, стоит более 10 000 долларов, потому что она имеет странное сходство с монстром печенья
Вы когда-нибудь видели гнездо королевской кобры раньше? Они единственные змеи, которые строят свои собственные гнезда. Их интеллект необычайно высок
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Метки: Потрясающие вещи вокруг кадры незаурядные оглянуться
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