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18 любопытных фотографий, которые раскрывают неизвестную сторону вещей

18 любопытных фотографий, которые раскрывают неизвестную сторону вещей

Автор:
12 апреля 2023 22:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Зрения   Любопытные   Неизвестные   Сторона   другой   привычные   угол   
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Нас окружает множество привычных вещей, и со временем мы перестаём их даже замечать. Но многие предметы на самом деле имеют другую, неизвестную сторону. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые позволят вам взглянуть на повседневные вещи под другим углом.

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Метки: Вещи   Зрения   Любопытные   Неизвестные   Сторона   другой   привычные   угол   
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3  комментария
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2k
Сергей Лаврушкин 11 минут назад
интересненько
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4k
Alexbux1 21 минуту назад
Комментарий к фото
Это называется кантователь.
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9k
Павел Час назад
Ни чего нового.
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