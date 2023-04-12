18 любопытных фотографий, которые раскрывают неизвестную сторону вещей

1568
19
Нас окружает множество привычных вещей, и со временем мы перестаём их даже замечать. Но многие предметы на самом деле имеют другую, неизвестную сторону. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые позволят вам взглянуть на повседневные вещи под другим углом.
×
×
16. Артишоки - это многолетнее растение. Оно относится к десертным видам овощей. Нераскрывшиеся бутоны артишоков съедобны и по вкусу напоминают орехи
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 сравнений, которые доказывают, что всё в мире относительно
- 30 любопытных противопоставлений, которые позволят по другому взглянуть на мир
- 17 занятных фотографий незаурядных вещей
- 15 раз, когда люди сделали действительно необычные находки
- 23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону
Новости партнёров
реклама