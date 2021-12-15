15 неожиданных вещей, которые встретились людям, и они вряд ли смогут это забыть

Мы видим и слышим каждый день очень о многих вещах, но запоминаем только самое яркое и любопытное. А уж, когда нам попадается что-то совсем из ряда вон выходящее, оно врезается в нашу память надолго. В этом посте вы увидите снимки, которые вы точно не сразу забудете...

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Я пришёл в гости к родителям своей девушки, зашёл в ванну помыть руки, но вытереть так и не решился 0 Источник:

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Играть в приставку мы так и не стали 0 Источник:

Я работаю доставщиком, сегодня мне было крайне затруднительно выполнить свою работу 0 Источник:

Мы пошли в поход, чтобы отдохнуть и расслабиться 0 Источник:

Я ещё нигде не видел такой "заботы" об инвалидах 0 Источник:

Мы с женой не могли оторвать взгляд от этого клоуна 0 Источник:

Эта скульптура сделана из кошачьей шерсти. Разве такое забудешь? 0 Источник:

Ничего особенного, просто корова съела змею 0 Источник:

Видимо, это пробник расчёски 0 Источник:

Суши в Мексике 0 Источник:

Скопление осиных гнёзд 0 Источник:

Мы очень удивились, что бывают такие огромные моллюски 0 Источник:

Люди высокого роста поймут 0 Источник:

В нашей офисной кофеварке выросла пышная плесень 0 Источник: