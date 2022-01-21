Актеры, которые могли сыграть «Труса», «Балбеса» и «Бывалого», но отказались и вот почему

«Трус», «Балбес», «Бывалый» - сейчас трудно представить себе человека, который никогда не слышал об этом легендарном комическом трио.
Впервые оно появилось в короткометражном фильме под названием «Пес Барбос и необычный кросс». Режиссером картины выступил Леонид Гайдай.
На тот момент Леонид Иович еще не был гениальным комедийным режиссером. Более того, он мог и вовсе закончить с кино. Дело в том, что три его предыдущих картины, а именно «Трижды воскресший», «Жених с того света» и «Долгий путь» - провалились.
После очередного фиаско Гайдай взял долгосрочный отпуск и уехал к родителям. Разбирая на чердаке стопки старых газет он наткнулся на фельетон Степана Олейника. После прочтения в его голове сразу возникла идея для нового фильма.
Правда до фельетона Олейника уже существовал рассказ Генри Лоусона «Заряженный пес», примерно с похожим содержанием. Гайдай признавался, что вначале ознакомился именно с ним.
В любом случае директор «Мосфильма» Иван Пырьев поддержал идею начинающего режиссера, впрочем, как и его ранние работы. В самом начале Леонид Иович проработал своих героев, используя совершенно разные типажи и характеры. В сочетании это казалось беспроигрышным вариантом. Ну а после наградил их незамысловатыми кличками - Трус, Балбес, Бывалый. Оставалось дело за малым - отыскать подходящих актеров.
На роль Труса сразу был утвержден Георгий Михайлович Вицин, с которым Гайдай успел поработать в фильме «Жених с того света». Изначально в Вицине видели потенциал серьезного драматического актера, но после работы с Гайдаем за ним закрепилось совершенно противоположное амплуа.
С Балбесом было куда сложнее... Худсовет настаивал на кандидатуре Сергея Филиппова, однако тот отказался. Почему именно сказать сложно, по одним источникам ему не понравился сценарий, по другим он был занят.
В дело вмешался Георгий Вицин, предложив режиссеру обратить внимание на клоуна из цирка на Цветном бульваре. Описывая клоуна Вицин обронил фразу «он напоминает глисту», которая заинтриговала Гайдая. Режиссер попросил пригласить его на пробы. Леониду Иовичу хватило одного взгляда, чтобы отдать роль Балбеса. Тем самым клоуном был Юрий Никулин.
Роль Бывалого могла достаться Михаилу Жарову, он он отказался, со словами: «Буду я по полям бегать и с деревьев прыгать! Найдите кого помоложе».
Начались новые поиски - рассматривали кандидатуры Игоря Ильинского и Ивана Любезнова, но никого так и не утвердили.
Тогда Иван Пырьев предложил Евгения Моргунова - малоизвестного, но крепкого и фактурного актера.
После короткометражек «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» популярность троицы обрела всесоюзные масштабы, ведь настолько ярких, колоритных и одновременно отрицательных персонажей в кино просто не было.
Источник:
- 15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет
- Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино
- Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм
- Лучшие дуэты советских актеров, ставшие классикой
- Как выглядели бы исторические личности в фильмах и играх, если бы их одежда соответствовала действительности
Понравилось87
Птицы улетели в теплые края.
И, шагая в ногу, вышли на дорогу
Трус, Балбес, Бывалый – закадычные друзья.