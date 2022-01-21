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Актеры, которые могли сыграть «Труса», «Балбеса» и «Бывалого», но отказались и вот почему

Актеры, которые могли сыграть «Труса», «Балбеса» и «Бывалого», но отказались и вот почему (8 фото)

Автор:
21 января 2022 10:31
Сообщество : Кино
Метки: Балбес   Трус   актеры   бывалый   кино   роль   фильм   
2620
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«Трус», «Балбес», «Бывалый» - сейчас трудно представить себе человека, который никогда не слышал об этом легендарном комическом трио.

Впервые оно появилось в короткометражном фильме под названием «Пес Барбос и необычный кросс». Режиссером картины выступил Леонид Гайдай.

На тот момент Леонид Иович еще не был гениальным комедийным режиссером. Более того, он мог и вовсе закончить с кино. Дело в том, что три его предыдущих картины, а именно «Трижды воскресший», «Жених с того света» и «Долгий путь» - провалились.

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После очередного фиаско Гайдай взял долгосрочный отпуск и уехал к родителям. Разбирая на чердаке стопки старых газет он наткнулся на фельетон Степана Олейника. После прочтения в его голове сразу возникла идея для нового фильма.


Правда до фельетона Олейника уже существовал рассказ Генри Лоусона «Заряженный пес», примерно с похожим содержанием. Гайдай признавался, что вначале ознакомился именно с ним.


В любом случае директор «Мосфильма» Иван Пырьев поддержал идею начинающего режиссера, впрочем, как и его ранние работы. В самом начале Леонид Иович проработал своих героев, используя совершенно разные типажи и характеры. В сочетании это казалось беспроигрышным вариантом. Ну а после наградил их незамысловатыми кличками - Трус, Балбес, Бывалый. Оставалось дело за малым - отыскать подходящих актеров.

На роль Труса сразу был утвержден Георгий Михайлович Вицин, с которым Гайдай успел поработать в фильме «Жених с того света». Изначально в Вицине видели потенциал серьезного драматического актера, но после работы с Гайдаем за ним закрепилось совершенно противоположное амплуа.

С Балбесом было куда сложнее... Худсовет настаивал на кандидатуре Сергея Филиппова, однако тот отказался. Почему именно сказать сложно, по одним источникам ему не понравился сценарий, по другим он был занят.

В дело вмешался Георгий Вицин, предложив режиссеру обратить внимание на клоуна из цирка на Цветном бульваре. Описывая клоуна Вицин обронил фразу «он напоминает глисту», которая заинтриговала Гайдая. Режиссер попросил пригласить его на пробы. Леониду Иовичу хватило одного взгляда, чтобы отдать роль Балбеса. Тем самым клоуном был Юрий Никулин.

Роль Бывалого могла достаться Михаилу Жарову, он он отказался, со словами: «Буду я по полям бегать и с деревьев прыгать! Найдите кого помоложе».

Начались новые поиски - рассматривали кандидатуры Игоря Ильинского и Ивана Любезнова, но никого так и не утвердили.

Тогда Иван Пырьев предложил Евгения Моргунова - малоизвестного, но крепкого и фактурного актера.

После короткометражек «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики» популярность троицы обрела всесоюзные масштабы, ведь настолько ярких, колоритных и одновременно отрицательных персонажей в кино просто не было.

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Метки: Балбес   Трус   актеры   бывалый   кино   роль   фильм   
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2k
azuver Час назад
Эта троица была великолепна. Других актёров я даже не представляю на их месте.
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14k
Кархародон Минуту назад
У клоуна из цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина это была не первая роль в кино. Дебютом был фильм «Девушка с гитарой» 1958г.
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271k
Сашка 14 минут назад
Люди задрожали, звери убежали,

Птицы улетели в теплые края.

И, шагая в ногу, вышли на дорогу

Трус, Балбес, Бывалый – закадычные друзья.
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8k
Василенко Татьяна 56 минут назад
Мне кажется, Филиппов, несмотря на внешнюю непривлекательность, на роль Балбеса не подходил потому, что у него вид для такой роли слишком интеллигентный. Никулин внешне был попроще - потому и Балбес ему идеально удался!
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5k
Duckk 58 минут назад
На съемках фильма "Кавказская пленница".
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8k
djinn Час назад
и не будет
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14k
alexis Час назад
Сидят как то на кухне Вицин, Моргунов и Никулин....
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