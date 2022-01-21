Актеры, которые могли сыграть «Труса», «Балбеса» и «Бывалого», но отказались и вот почему

После очередного фиаско Гайдай взял долгосрочный отпуск и уехал к родителям. Разбирая на чердаке стопки старых газет он наткнулся на фельетон Степана Олейника. После прочтения в его голове сразу возникла идея для нового фильма.

Правда до фельетона Олейника уже существовал рассказ Генри Лоусона «Заряженный пес», примерно с похожим содержанием. Гайдай признавался, что вначале ознакомился именно с ним.

В любом случае директор «Мосфильма» Иван Пырьев поддержал идею начинающего режиссера, впрочем, как и его ранние работы. В самом начале Леонид Иович проработал своих героев, используя совершенно разные типажи и характеры. В сочетании это казалось беспроигрышным вариантом. Ну а после наградил их незамысловатыми кличками - Трус, Балбес, Бывалый. Оставалось дело за малым - отыскать подходящих актеров.