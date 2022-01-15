Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм

Пользователи сайта Reddit рассказали о таких раздражающих ситуациях, и вас они тоже наверняка бесили.
Хоть киношники и стараются сделать итог своей работы как можно более интересным для зрителя, время от времени у них всё равно проскакивают ошибки, которых не стоило допускать. Некоторые моменты встречаются в фильмах из раза в раз и в итоге превращаются в набившие оскомину клише, которые вызывают у людей отторжение.
Зрители рассказали, какие моменты мгновенно портят для них фильм
Бесит, когда все основные проблемы могли бы быть решены простым разговором, но вместо этого мы получаем «у меня нет времени объяснять». И из-за этого начинается недопонимание и весь конфликт героев.
Не всем нужна романтика
Раздражает, когда в фильм добавляют ненужную любовную линию. Иногда она совершенно не нужна, и это нормально.
Прямо как любовный треугольник между Кили, Тауриэль и Леголасом.
Спойлеры!
Мне не нравится, когда весь сюжет фильма показывают ещё в трейлере.
Разница в громкости звука может всё испортить
Ужасно раздражают тихие диалоги и громкие боевые сцены.
Все девушки знают, что это просто невозможно
Ох уж эти сцены, где большую часть времени девушки бегают на каблуках по лесу.
Бессмысленно и беспощадно
Бесят фильмы, в которых героев воскрешают, просто чтобы снять ещё больше фильмов.
Хакеры!
Впечатление от фильма портит момент, когда кто-то угадывает чужой пароль с первого раза.
Красота превыше всего
Как можно наслаждаться фильмом о постапокалипсисе, если главная героиня выглядит как участница конкурса красоты со своей причёской и макияжем?
Всё так. Как я могу поверить в то, что героиня Эванджелин Лилли моет волосы на необитаемом острове в солёной воде без шампуня и кондиционера? При этом они выглядят ИДЕАЛЬНО. Кудряшки? В морской воде? Без кондиционера? О нет.
Вежливые плохиши
Бесит, если в боевых сценах злодеи ждут своей очереди, чтобы атаковать главного героя.
Крутые парни не смотрят на взрыв
Очень нереалистично, когда герои выживают после аварии или взрыва, в котором наверняка погибли бы.
А ещё есть сила дружбы
Раздражает клише «всё это время магия была внутри тебя».
Ох уж эти современные технологии
Фильм портят моменты, когда почти 80-летнего актёра делают 40-летним с помощью компьютерной графики.
Источник:
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2. В каблуках по лесу хреновастенько, конечно, но босиком, если вы не член примитивного племени, ещё хуже. Ножки то не казённые и не с задубевшими мозолями. А по сюжету поход не предполагался и кроссовки не захвачены.
3. Претензии к взрыву не понятны. Если про конкретный кадр - они от него достаточно далеко, вопрос о выживании не стоит и даже о существенном толчке
4. Большинство людей пользуется предсказуемыми примитивными паролями. Национальный центр кибербезопасности Великобритании составил список самых популярных паролей.
Для исследования использовали базу Троя Ханта, автора сайта haveibeenpwned.com там собираются все крупные утечки паролей и аккаунтов. Пользователь может зайти на сайт и проверить надежность своего пароля и электронной почты. На основе его архива собрали топ самых плохих паролей.
Так выглядит топ списка:
123456 23,2 млн
123456789 7,7 млн
qwerty 3,8 млн
password 3,6 млн
11111111 3,1 млн
Если чувак профессионально занимается взломом, то он в первую очередь пробует популярные
Все сюжеты строятся на недосказанности. Иначе весь фильм можно уложить в 10 минут откровенного разговора