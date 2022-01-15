FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5977 постов • 1146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм

Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм (8 фото)

Автор:
15 января 2022 08:59
Сообщество : Кино
Метки: Момент   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
661
8

Пользователи сайта Reddit рассказали о таких раздражающих ситуациях, и вас они тоже наверняка бесили.

Хоть киношники и стараются сделать итог своей работы как можно более интересным для зрителя, время от времени у них всё равно проскакивают ошибки, которых не стоило допускать. Некоторые моменты встречаются в фильмах из раза в раз и в итоге превращаются в набившие оскомину клише, которые вызывают у людей отторжение.


Зрители рассказали, какие моменты мгновенно портят для них фильм

Бесит, когда все основные проблемы могли бы быть решены простым разговором, но вместо этого мы получаем «у меня нет времени объяснять». И из-за этого начинается недопонимание и весь конфликт героев.

Не всем нужна романтика

Раздражает, когда в фильм добавляют ненужную любовную линию. Иногда она совершенно не нужна, и это нормально.

Прямо как любовный треугольник между Кили, Тауриэль и Леголасом.

×
×

Спойлеры!

Мне не нравится, когда весь сюжет фильма показывают ещё в трейлере.

Разница в громкости звука может всё испортить

Ужасно раздражают тихие диалоги и громкие боевые сцены.

Все девушки знают, что это просто невозможно

Ох уж эти сцены, где большую часть времени девушки бегают на каблуках по лесу.

Бессмысленно и беспощадно

Бесят фильмы, в которых героев воскрешают, просто чтобы снять ещё больше фильмов.

Хакеры!

Впечатление от фильма портит момент, когда кто-то угадывает чужой пароль с первого раза.

Красота превыше всего

Как можно наслаждаться фильмом о постапокалипсисе, если главная героиня выглядит как участница конкурса красоты со своей причёской и макияжем?

Всё так. Как я могу поверить в то, что героиня Эванджелин Лилли моет волосы на необитаемом острове в солёной воде без шампуня и кондиционера? При этом они выглядят ИДЕАЛЬНО. Кудряшки? В морской воде? Без кондиционера? О нет.

Вежливые плохиши

Бесит, если в боевых сценах злодеи ждут своей очереди, чтобы атаковать главного героя.

Крутые парни не смотрят на взрыв

Очень нереалистично, когда герои выживают после аварии или взрыва, в котором наверняка погибли бы.

А ещё есть сила дружбы

Раздражает клише «всё это время магия была внутри тебя».

Ох уж эти современные технологии

Фильм портят моменты, когда почти 80-летнего актёра делают 40-летним с помощью компьютерной графики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Момент   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
162k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
А э то их не бесит?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Danil Sochin 13 минут назад
Теряю интерес к фильму, где главный герой метко расстреливает 58 человек, а в него никто не может попасть, или даже не успевает сделать выстрел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
ACU900 19 минут назад
Меня вот бесит когда детективный сериал (главный герой ищет убийцу своей сестры ,например) растягивают на несколько сезонов, а в последней серии последнего сезона появляется надпись "продолжение следуют"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Иванов Полчаса назад
1. В рукопашной схватке бросаться кучей на одного - не самая лучшая идея. Если, конечно Вы не пытаетесь завалит его трупами. Именно по очереди, изматывая противника и выжидая, когда он подставится. Другое дело, что пристрелить проще и дешевле.
2. В каблуках по лесу хреновастенько, конечно, но босиком, если вы не член примитивного племени, ещё хуже. Ножки то не казённые и не с задубевшими мозолями. А по сюжету поход не предполагался и кроссовки не захвачены.
3. Претензии к взрыву не понятны. Если про конкретный кадр - они от него достаточно далеко, вопрос о выживании не стоит и даже о существенном толчке
4. Большинство людей пользуется предсказуемыми примитивными паролями. Национальный центр кибербезопасности Великобритании составил список самых популярных паролей.
Для исследования использовали базу Троя Ханта, автора сайта haveibeenpwned.com там собираются все крупные утечки паролей и аккаунтов. Пользователь может зайти на сайт и проверить надежность своего пароля и электронной почты. На основе его архива собрали топ самых плохих паролей.

Так выглядит топ списка:

123456 23,2 млн
123456789 7,7 млн
qwerty 3,8 млн
password 3,6 млн
11111111 3,1 млн

Если чувак профессионально занимается взломом, то он в первую очередь пробует популярные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мистер Фикс 37 минут назад
О да...
Все сюжеты строятся на недосказанности. Иначе весь фильм можно уложить в 10 минут откровенного разговора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Как снимали «Вий» — первый и последний советский фильм ужасов Как снимали «Вий» — первый и последний советский фильм ужасов Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок 10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей 10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

762902



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
25
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"
1
365
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает...
Набирающие популярность в сообществах
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
1
12
Художник помещает персонажей классических полотен в современную реальность
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют крокодилов
0
4
«Зеленых» на них нет: суровые малазийские и зимбабвийские мужчины вручную усмиряют...
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#факты#интересное#Приколы#Казахстан#Россия#дтп#страны
#Юмор#люди#интересно#картинки#в мире#знаменитости#автомир#работа#забавно#авто аварии
#прикол#ватермарк#кино#Разное#автомобили#искусство#подборка#аварии#СССР#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться