Моменты, которые могут испортить даже самый хороший фильм

Хоть киношники и стараются сделать итог своей работы как можно более интересным для зрителя, время от времени у них всё равно проскакивают ошибки, которых не стоило допускать. Некоторые моменты встречаются в фильмах из раза в раз и в итоге превращаются в набившие оскомину клише, которые вызывают у людей отторжение.

Зрители рассказали, какие моменты мгновенно портят для них фильм

Бесит, когда все основные проблемы могли бы быть решены простым разговором, но вместо этого мы получаем «у меня нет времени объяснять». И из-за этого начинается недопонимание и весь конфликт героев.

Не всем нужна романтика

Раздражает, когда в фильм добавляют ненужную любовную линию. Иногда она совершенно не нужна, и это нормально.