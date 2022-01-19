FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5988 постов • 1147 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет

15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет (16 фото)

Автор:
19 января 2022 09:28
Сообщество : Кино
Метки: 20 лет кино   актеры   интересно   кино   роль   факт   фильм   фото   
210
16

Помимо самого напоминания о том, что всем этим фильмам в этом году исполнится аж 20 лет, я поделюсь с вами интересными фактами о каждом из них, будь то интересная деталь или факт со съёмок.

Давайте ностальгировать!

В новом 2022 году мы активизируем нашу ежегодную рубрику и вспоминаем фильмы, которым в ближайшие месяцы исполнится 20 лет. На этот раз мы обратимся к картинам 2002 года, который, кстати, был крайне урожайным и подарил нам множество проектов, которые ввели в моду различные приёмы и направления.


Банды Нью-Йорка

×
×

У режиссёра фильма Мартина Скорсезе есть очень короткая эпизодическая роль богатого домовладельца, которого грабит персонаж Кэмерон Диаз.


Гарри Поттер и Тайная комната

Удивительно, но мало кто знает, что в фильме есть сцена после титров. В ней мы видим, что лишённый памяти Златопуст Локонс выпустил ещё одну книгу под названием «Кто я?».


Властелин колец: Две крепости

Вторая часть трилогии получила меньше всего номинаций на «Оскар» (всего 6) и взяла две технические статуэтки — за спецэффекты и монтаж звука. Для сравнения у «Братства кольца» 13 номинаций и 4 победы, а у «Возвращения короля» 11 побед в 11 номинациях! Хотя оценки зрителей и критиков у «Двух крепостей» ничем не меньше. Типичный синдром второго фильма в трилогии — лучше всего помнят начало и конец.

А на фото мы видим ещё одно камео режиссёра. Вот каким воинственным появился в фильме Питер Джексон!


Человек-паук

Уиллем Дефо носит зубные протезы на протяжении большей части фильма в роли Нормана Осборна, но в образе гоблина у него уже родные, менее совершенные зубы самого актёра.


Эквилибриум

Персонаж Кристиана Бейла имеет на своём счету 118 убийств, что составляет ровно половину от общего количества тел в фильме — 236.


Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов

Внешний вид жёлтого аэроспидера, который Энакин и Оби-Ван используют для преследования охотника за головами Зама Уэселла, основан на жёлтой двойке-купе Джона Милнера из фильма «Американские граффити» (1973). Режиссёром обоих картин является Джордж Лукас.


Люди в чёрном 2

Джей, герой Уилла Смита, говорит одному из эпизодических персонажей: «Женись. Заведи кучу детей», а затем знакомит его с официанткой (которую играет Александра О Хара). Спустя 10 лет в фильме «Люди в чёрном 3» (2012) официантка снова появляется, но уже как домохозяйка с несколькими детьми, и её играет та же актриса.


Поймай меня, если сможешь

В одном из эпизодов мы можем увидеть слова «Четвёртый проект Стивена и Тома», написанные на доске. Это отсылка к режиссеру Стивену Спилбергу и актёру Тому Хэнксу, которые сотрудничали в четвёртый раз.


Пианист

Сцена из фильма после восстания в Варшавском гетто воссоздаёт знаменитую фотографию солдат СС, наблюдающих за горящим домом.


28 дней спустя

В постапокалиптическом фильме один из героев Фрэнк ставит различные резервуары для сбора дождевой воды. Вот только среди них можно заметить корзину для белья.


Знаки

В фильме про пришельцев семья Хесс использует любые предметы на ферме, чтобы заколотить окна и двери дома. Это можно увидеть на лестнице, когда Меррилл выходит из подвала, где окно закрывает крыша детского игрового домика, которую мы видели до этого.


Умри, но не сейчас

В одной из сцен фильма про агента 007 Бонд берёт книгу «Птицы Вест-Индии». Это была книга, написанная настоящим Джеймсом Бондом — орнитологом, который вдохновил Яна Флеминга назвать своего шпиона в его честь.


Звонок

Дерево с огненно-красными листьями из фильма — это японский клён. Плод, который растёт на этом дереве, называется самара. Ту самую девочку из колодца зовут Самара Морган.

Кстати, актриса, сыгравшая Самару, Дэйви Чейз, испугалась сама себя, смотря фильм в кинотеатре.


Лило и Стич

В мультфильме использовался исключительно акварельный фон. У студии Дисней были некоторые финансовые неудачи, и она занималась амбициозными проектами в другом месте, предоставив создателей фильма самим себе на студии во Флориде. Единственными другими акварельными фильмами являются «Дамбо» и «Белоснежка», которые были сняты за десятилетия до «Лило и Стич».


Идентификация Борна

Интересная деталь: денежный мешок, который Борн забирает из Швейцарии, появляется в финальной сцене в виде цветочного горшка.


А какой из фильмов 2002 года нравится вам больше всего?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: 20 лет кино   актеры   интересно   кино   роль   факт   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
80
сульфазин 11 минут назад
эх, пасхалочки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Куда можно податься со «Спутником»? Куда можно податься со «Спутником»? "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года "Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда" "Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда" "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года "Звездные врата" - как создавался известный фантастический боевик 1994 года 15 интересных фактов о фильме "Красотка" 15 интересных фактов о фильме "Красотка" "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

408922



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
0
782
Разразился скандал: учительница биологии сказала ученикам, что "Бога нет"
Набирающие популярность в сообществах
Вся правда о любовницах
1
11
Вся правда о любовницах
Оперштаб: несмотря на рост заболеваемости уровень госпитализаций в Москве практически не изменился
0
3
Оперштаб: несмотря на рост заболеваемости уровень госпитализаций в Москве практически...
Каверзный вопрос, который задают на собеседовании будущим стюардессам (3 фото)
Каверзный вопрос, который задают на собеседовании будущим стюардессам (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#люди#ватермарк#СССР#авто аварии#Разное#еда#суд#Ynews
#Юмор#факты#история#подборка#аварии#кино#в мире#Приколы#собака#полиция
#интересно#животные#интересное#дтп#картинки#автомир#автомобили#алкоголь#Россия#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться