15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет

Вторая часть трилогии получила меньше всего номинаций на «Оскар» (всего 6) и взяла две технические статуэтки — за спецэффекты и монтаж звука. Для сравнения у «Братства кольца» 13 номинаций и 4 победы, а у «Возвращения короля» 11 побед в 11 номинациях! Хотя оценки зрителей и критиков у «Двух крепостей» ничем не меньше. Типичный синдром второго фильма в трилогии — лучше всего помнят начало и конец.

А на фото мы видим ещё одно камео режиссёра. Вот каким воинственным появился в фильме Питер Джексон!

Человек-паук