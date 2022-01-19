15 интересных фактов о фильмах, которым в 2022 году исполняется 20 лет

Помимо самого напоминания о том, что всем этим фильмам в этом году исполнится аж 20 лет, я поделюсь с вами интересными фактами о каждом из них, будь то интересная деталь или факт со съёмок.
Давайте ностальгировать!
В новом 2022 году мы активизируем нашу ежегодную рубрику и вспоминаем фильмы, которым в ближайшие месяцы исполнится 20 лет. На этот раз мы обратимся к картинам 2002 года, который, кстати, был крайне урожайным и подарил нам множество проектов, которые ввели в моду различные приёмы и направления.
Банды Нью-Йорка
У режиссёра фильма Мартина Скорсезе есть очень короткая эпизодическая роль богатого домовладельца, которого грабит персонаж Кэмерон Диаз.
Гарри Поттер и Тайная комната
Удивительно, но мало кто знает, что в фильме есть сцена после титров. В ней мы видим, что лишённый памяти Златопуст Локонс выпустил ещё одну книгу под названием «Кто я?».
Властелин колец: Две крепости
Вторая часть трилогии получила меньше всего номинаций на «Оскар» (всего 6) и взяла две технические статуэтки — за спецэффекты и монтаж звука. Для сравнения у «Братства кольца» 13 номинаций и 4 победы, а у «Возвращения короля» 11 побед в 11 номинациях! Хотя оценки зрителей и критиков у «Двух крепостей» ничем не меньше. Типичный синдром второго фильма в трилогии — лучше всего помнят начало и конец.
А на фото мы видим ещё одно камео режиссёра. Вот каким воинственным появился в фильме Питер Джексон!
Человек-паук
Уиллем Дефо носит зубные протезы на протяжении большей части фильма в роли Нормана Осборна, но в образе гоблина у него уже родные, менее совершенные зубы самого актёра.
Эквилибриум
Персонаж Кристиана Бейла имеет на своём счету 118 убийств, что составляет ровно половину от общего количества тел в фильме — 236.
Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов
Внешний вид жёлтого аэроспидера, который Энакин и Оби-Ван используют для преследования охотника за головами Зама Уэселла, основан на жёлтой двойке-купе Джона Милнера из фильма «Американские граффити» (1973). Режиссёром обоих картин является Джордж Лукас.
Люди в чёрном 2
Джей, герой Уилла Смита, говорит одному из эпизодических персонажей: «Женись. Заведи кучу детей», а затем знакомит его с официанткой (которую играет Александра О Хара). Спустя 10 лет в фильме «Люди в чёрном 3» (2012) официантка снова появляется, но уже как домохозяйка с несколькими детьми, и её играет та же актриса.
Поймай меня, если сможешь
В одном из эпизодов мы можем увидеть слова «Четвёртый проект Стивена и Тома», написанные на доске. Это отсылка к режиссеру Стивену Спилбергу и актёру Тому Хэнксу, которые сотрудничали в четвёртый раз.
Пианист
Сцена из фильма после восстания в Варшавском гетто воссоздаёт знаменитую фотографию солдат СС, наблюдающих за горящим домом.
28 дней спустя
В постапокалиптическом фильме один из героев Фрэнк ставит различные резервуары для сбора дождевой воды. Вот только среди них можно заметить корзину для белья.
Знаки
В фильме про пришельцев семья Хесс использует любые предметы на ферме, чтобы заколотить окна и двери дома. Это можно увидеть на лестнице, когда Меррилл выходит из подвала, где окно закрывает крыша детского игрового домика, которую мы видели до этого.
Умри, но не сейчас
В одной из сцен фильма про агента 007 Бонд берёт книгу «Птицы Вест-Индии». Это была книга, написанная настоящим Джеймсом Бондом — орнитологом, который вдохновил Яна Флеминга назвать своего шпиона в его честь.
Звонок
Дерево с огненно-красными листьями из фильма — это японский клён. Плод, который растёт на этом дереве, называется самара. Ту самую девочку из колодца зовут Самара Морган.
Кстати, актриса, сыгравшая Самару, Дэйви Чейз, испугалась сама себя, смотря фильм в кинотеатре.
Лило и Стич
В мультфильме использовался исключительно акварельный фон. У студии Дисней были некоторые финансовые неудачи, и она занималась амбициозными проектами в другом месте, предоставив создателей фильма самим себе на студии во Флориде. Единственными другими акварельными фильмами являются «Дамбо» и «Белоснежка», которые были сняты за десятилетия до «Лило и Стич».
Идентификация Борна
Интересная деталь: денежный мешок, который Борн забирает из Швейцарии, появляется в финальной сцене в виде цветочного горшка.
А какой из фильмов 2002 года нравится вам больше всего?
Источник:
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