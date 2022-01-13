18 закадровых снимков, на которые попали самые интересные моменты со съёмок любимых фильмов и сериалов

На таких снимках можно увидеть актёров и членов съёмочной группы, а также различные ухищрения, к которым прибегают режиссёры. В общем, обратная сторона фильмов и сериалов тоже может впечатлить!
Прежде чем фильм появится на экране, его создатели проделывают огромную работу. И пусть она оказывается не настолько зрелищной, как итоговый продукт, в ней всё равно есть на что посмотреть. Отдельного упоминания стоят кадры, раскрывающие обычному зрителю то, что творится за кулисами киношедевров.
На съёмках «Охотников за привидениями» 1984 года
Зендея и Том Холланд за кадром фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Маколей Калкин с Крисом Коламбусом, режиссёром фильма «Один дома»
На съёмках фильма «В джазе только девушки»
Джейсон Шварцман со своей собакой в гримёрке во время съёмок «Марии-Антуанетты»
Как снимали «Годзиллу» 1998 года
Грим для Дэнни де Вито, фильм «Бэтмен возвращается»
Чудовище до компьютерной графики в «Красавице и чудовище» 2017 года
Фотография со съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
За кадром фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
Максимальное утепление на съёмках «Игры престолов»
Кейт Уинслет на съёмках «Аватара 2»
Продолжение «Аватара» выйдет уже в конце 2022 года. Какие ещё киноновинки ждут нас в этом году.
Дэвид Суше и его усы, «Пуаро Агаты Кристи»
Расслабляющее занятие в перерывах между съёмками «Безумный Макс: Дорога ярости»
Том Холланд и его дублёры, «Человек-паук: Нет пути домой»
Дублёры и каскадёры — неотъемлемая часть кинопроцесса.
Майкл Рукер и собака режиссёра Джеймса Ганна за кадром «Стражей Галактики»
Гендальф замёрз на съёмках «Хоббита»
Актёры отдыхают между съёмками «Лабиринта»
Источник:
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