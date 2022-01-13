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18 закадровых снимков, на которые попали самые интересные моменты со съёмок любимых фильмов и сериалов

18 закадровых снимков, на которые попали самые интересные моменты со съёмок любимых фильмов и сериалов (19 фото)

Автор:
13 января 2022 09:40
Сообщество : Кино
Метки: актеры   за кадром   интересно   кино   роль   съемки   фильм   
713
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На таких снимках можно увидеть актёров и членов съёмочной группы, а также различные ухищрения, к которым прибегают режиссёры. В общем, обратная сторона фильмов и сериалов тоже может впечатлить!

Прежде чем фильм появится на экране, его создатели проделывают огромную работу. И пусть она оказывается не настолько зрелищной, как итоговый продукт, в ней всё равно есть на что посмотреть. Отдельного упоминания стоят кадры, раскрывающие обычному зрителю то, что творится за кулисами киношедевров.


На съёмках «Охотников за привидениями» 1984 года

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Зендея и Том Холланд за кадром фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Маколей Калкин с Крисом Коламбусом, режиссёром фильма «Один дома»

На съёмках фильма «В джазе только девушки»

Джейсон Шварцман со своей собакой в гримёрке во время съёмок «Марии-Антуанетты»

Как снимали «Годзиллу» 1998 года

Грим для Дэнни де Вито, фильм «Бэтмен возвращается»

Чудовище до компьютерной графики в «Красавице и чудовище» 2017 года

Фотография со съёмок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

За кадром фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Максимальное утепление на съёмках «Игры престолов»

Кейт Уинслет на съёмках «Аватара 2»

Продолжение «Аватара» выйдет уже в конце 2022 года. Какие ещё киноновинки ждут нас в этом году.


Дэвид Суше и его усы, «Пуаро Агаты Кристи»

Расслабляющее занятие в перерывах между съёмками «Безумный Макс: Дорога ярости»

Том Холланд и его дублёры, «Человек-паук: Нет пути домой»

Дублёры и каскадёры — неотъемлемая часть кинопроцесса.


Майкл Рукер и собака режиссёра Джеймса Ганна за кадром «Стражей Галактики»

Гендальф замёрз на съёмках «Хоббита»

Актёры отдыхают между съёмками «Лабиринта»

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Метки: актеры   за кадром   интересно   кино   роль   съемки   фильм   
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Конрад Карлович 2 минуты назад
Показалось интересным только фото Бунши в очках
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