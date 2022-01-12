Как снимали сцены с "безногим" лейтенантом Дэном в культовом фильме "Форрест Гамп"

"Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса вышел на экраны в 1994 году и стал одним из самых популярных фильмов в истории кинематографа. Комедийная драма собрала около 700 миллионов долларов в мировом прокате и получила шесть премий "Оскар", включая награды за сценарий, режиссерскую работу и лучший фильм. Также статуэтку за главную мужскую роль получил и Том Хэнкс, а его партнер по съемочной площадке, Гэри Синиз, уступил награду за лучшую мужскую роль второго плана Мартину Ландау ("Эд Вуд"). Зато "Форрест Гамп" выиграл в номинации "Лучшие визуальные эффекты", и здесь можно сказать, что Синиз тоже приложил к этому руки. Или, точнее, ноги.

Самыми эффектными сценами в фильме стали "архивные" кадры, на которых Форрест Гамп взаимодействовал с президентом Джонсоном и Джоном Ленноном, а также перо, парящее по округе. Однако, технические хитрости применялись еще и для того, чтобы изобразить послевоенную жизнь лейтенанта Дэна, блестяще сыгранного Гэри Синизом.