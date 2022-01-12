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Как снимали сцены с "безногим" лейтенантом Дэном в культовом фильме "Форрест Гамп"

Как снимали сцены с "безногим" лейтенантом Дэном в культовом фильме "Форрест Гамп" (4 фото)

Автор:
12 января 2022 10:19
Сообщество : Кино
Метки: Форрест Гамп   актеры   безногий лейтенант   кино   роль   съемка   фильм   
696
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Съемочная группа оскароносного фильма применила хитрости, чтобы показать, как изменился один из ключевых персонажей картины.

"Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса вышел на экраны в 1994 году и стал одним из самых популярных фильмов в истории кинематографа. Комедийная драма собрала около 700 миллионов долларов в мировом прокате и получила шесть премий "Оскар", включая награды за сценарий, режиссерскую работу и лучший фильм. Также статуэтку за главную мужскую роль получил и Том Хэнкс, а его партнер по съемочной площадке, Гэри Синиз, уступил награду за лучшую мужскую роль второго плана Мартину Ландау ("Эд Вуд"). Зато "Форрест Гамп" выиграл в номинации "Лучшие визуальные эффекты", и здесь можно сказать, что Синиз тоже приложил к этому руки. Или, точнее, ноги.

Самыми эффектными сценами в фильме стали "архивные" кадры, на которых Форрест Гамп взаимодействовал с президентом Джонсоном и Джоном Ленноном, а также перо, парящее по округе. Однако, технические хитрости применялись еще и для того, чтобы изобразить послевоенную жизнь лейтенанта Дэна, блестяще сыгранного Гэри Синизом.

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Во время первого появления на экране лейтенант предстает перед зрителями полуголым, уверенным в себе офицером, не стесняющимся отдавать приказы. Публике было очевидно, что Дэн - физически крепкий целеустремленный мужчина, но дальнейшие события изменили все. Взвод лейтенанта попадает в засаду, многие солдаты погибают. Форрест Гамп выносит из джунглей половину боевых товарищей, в числе которых оказывается и тяжелораненный Дэн. Сцены из полевого госпиталя подводят зрителей к страшной правде: лейтенант Дэн потерял обе ноги. Мучения офицера показаны с невероятной убедительностью, но как же удалось так преобразить Гэри Синиза?

Суть в том, что во время съемок актер носил на ногах синие чулки, которые позднее были "удалены" цифровым способом при помощи цветового ключа. Ярко-синий оттенок идеально подходит для таких задач, а сама технология (конечно, без применения компьютера) была известна в Голливуде еще с 1930-х годов. Раньше ее использовали для замены фона, и "Форрест Гамп" стал первым фильмом, где данная технология применялась для удаления частей тела движущегося персонажа. Процесс оказался трудоемким, ведь требовалось, чтобы ноги были "закрашены" в каждом кадре! Зато результат налицо.

Еще один эмоционально тяжелый момент - первая встреча Форреста и Дэна в мирной жизни. Превратившийся в алкоголика лейтенант падает с инвалидной коляски, и Гамп пытается ему помочь. Дэн рычит и отмахивается, подпрыгивая и волоча свое тело обратно в кресло, а зрителю трудно поверить, что Синиз - на самом деле не инвалид. Одной актерской игрой тут не отделаешься, и секрет кроется в конструкции коляски. Ее разработал знаменитый фокусник Рики Джей, служивший консультантом фильма. Он изготовил кресло с тонким наклонным сиденьем, благодаря которому Синиз мог сложить и "спрятать" ноги.

Для сцен, где Дэн был вне инвалидной коляски, режиссер Роберт Земекис и супервайзер по спецэффектам Кен Ралстон создавали кадры таким образом, чтобы ненавязчиво убедить публику в том, что ноги лейтенанта исчезли. Одним из примеров стал эпизод, когда Дэн болтает ногами после падения с кресла. Рядом с ним в кадре был цифровым образом вставлен стол, через который проходили бы настоящие ноги актера.

В другой сцене лейтенант Дэн появляется в роли первого помощника капитана на креветочной лодке Форреста Гампа. Гэри Синиз перебирается с кресла на борт судна и прыгает в океан. Эффект был достигнут путем "вырезания" части борта лодки, чтобы актер мог двигать ногами, после чего кусок судна цифровым способом "вставили" обратно.


Тонкое использование компьютерной графики в "Форресте Гампе" создает иллюзию, не привлекая к себе внимания. Публика с легкостью верит всему показанному на экране, не отвлекаясь от самой истории. Подобные спецэффекты в наши дни являются обычным явлением, но в 1994 году это была новаторская технология, которая до сих пор актуальна и используется в современном кинематографе.

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Метки: Форрест Гамп   актеры   безногий лейтенант   кино   роль   съемка   фильм   
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Андрей Иванов Час назад
На самом деле всё было проще. Отрезали ноги, сняли кадры, а потом пришили обратно.
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652
SHAGREEN 8 минут назад
Роберт Земекис, Ридли Скотт, Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон выводили киноиндустрию на новый уровень. Сейчас же, хоть графика шагнула далеко вперед, никакая натуралистичность не заставляет поверить в происходящее, знаешь, что смотришь мультик.
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19k
Will2006 24 минуты назад
Оскара за эффекты тогда просто так не давали
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745
Hallo FreeSpace 57 минут назад
Книга очень крутая )))
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