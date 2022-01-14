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Лучшие дуэты советских актеров, ставшие классикой

Лучшие дуэты советских актеров, ставшие классикой (10 фото)

Автор:
14 января 2022 10:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   дуэт   кино   роль   фильм   фото   
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Нередко разнообразная и долгая актерская карьера вынуждает артистов вновь пересекаться на съемочной площадке.

В результате этого иногда формируются превосходные дуэты, которые спустя время можно абсолютно точно назвать классическими. Собственно о них мы сегодня и поговорим.


Александр Абдулов и Олег Янковский

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Абдулова и Янковского в первую очередь связывал театр «Ленком», и только потом кино. Причем чаще всего они снимались у режиссера Марка Захарова. Александр Гавриилович и Олег Иванович вместе снялись в таких фильмах как: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона».

Последним совместным проектом стал фильм «Анна Каренина». Возможно этот великолепный дуэт мог радовать и дальше, если бы не судьба. Они ушли из жизни один за другим, с разницей в один год - Абдулов в 2008-ом, а Янковский в 2009-ом.


Ирина Купченко и Олег Янковский

В фильме «Обыкновенное чудо» Ирина Купченко и Олег Янковский сделали неповторимый любовный дуэт. Они смогли повторить его в картине «Приходи на меня посмотреть», показав самую настоящую, чистую и светлую любовь.

Однако Ирина Петровна и Олег Иванович были разносторонними актерами. Например, в фильме «Собака Баскервилей» не было речи о светлых чувствах. Там Янковский перевоплотился в хитроумного убийцу Джека Стэплтона, а Купченко стала его женой Бэрил, которую тот выдавал за сестру.


Василий Ливанов и Виталий Соломин

Великолепный дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина сформировался в 1979-ом году, когда начались съемки целой серии фильмов, объединенных под одним названием -  «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ливанов сыграл легендарного сыщика Шерлока Холмса, а Соломин - доктора Ватсона.


Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский

В первую очередь тандем Боярского и Фрейндлих гремел на сцене ленинградского театра «Ленсовет». В кино они пересекались гораздо реже. Самая громкая совместная работа - это конечно же серия фильмов о «Мушкетерах». Алиса Бруновна - королева Анна Австрийская, а Михаил Сергеевич - удалой Д'Артаньян.

Пожалуй, еще стоит обратить внимание на их эпизодический дуэт в фильме «Соломенная шляпка».


Анатолий Папанов и Андрей Миронов

Анатолия Дмитриевича и Андрея Александровича связывала творческая и просто человеческая дружба. Вот только на экране это было совершенно незаметно, ведь им приходилось играть если не заклятых врагов, то людей, явно не симпатизирующих друг другу.

Впервые они появились вместе в картине «Берегись автомобиля». Миронов играл мелкого жулика Диму Семицветова, а Папанов - его тестя Семена Васильевича, постоянно выдававшего в сторону зятя едкие фразы.

В фильме «Бриллиантовая рука» Папанов и Миронов были коллегами по преступному бизнесу. Но и тогда герой Папанова продолжил учить персонажа Миронова.

Андрей Александрович отыгрался в «12 стульях». В фильме он предстал в образе Остапа Бендера, тогда как Папанов сыграл нелепого Кису Воробьянинова, постоянно опекаемого Остапом.

Андрей Миронов и Анатолий Папанов ушли из жизни почти одновременно, в августе 1987-го года, с разницей в 11 дней...

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Метки: актеры   дуэт   кино   роль   фильм   фото   
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Юрий Час назад
Борис Андреев и Илья Алейников.
Трактористы, Большая жизнь (две части), Истребители, Александр Пархоменко.
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