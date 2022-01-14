Лучшие дуэты советских актеров, ставшие классикой

В первую очередь тандем Боярского и Фрейндлих гремел на сцене ленинградского театра «Ленсовет». В кино они пересекались гораздо реже. Самая громкая совместная работа - это конечно же серия фильмов о «Мушкетерах». Алиса Бруновна - королева Анна Австрийская, а Михаил Сергеевич - удалой Д'Артаньян.

Пожалуй, еще стоит обратить внимание на их эпизодический дуэт в фильме «Соломенная шляпка».

Анатолий Папанов и Андрей Миронов

Анатолия Дмитриевича и Андрея Александровича связывала творческая и просто человеческая дружба. Вот только на экране это было совершенно незаметно, ведь им приходилось играть если не заклятых врагов, то людей, явно не симпатизирующих друг другу.