Как выглядели бы исторические личности в фильмах и играх, если бы их одежда соответствовала действительности

Создание фильмов и сериалов, основанных на реальных исторических событиях или легендах — долгий и кропотливый процесс, во время которого невозможно учесть всё.
Для экрана в первую очередь важна визуальная составляющая, а уж если она не будет соответствовать исследованиям и сохранившимся документам прошлого — это уже дело десятое. Поэтому чуть ли не в каждом фильме нет-нет да и найдётся неточность, на которую обратит внимание только настоящий любитель истории.
Один их них — Патрик Робинсон. Однако он не только критикует фильмоделов, но и исправляет их ошибки. В своих работах Патрик показывает, как должны были бы выглядеть персонажи, будь они максимально приближены к исторической действительности.
Один из серии фильмов «Тор»
Патрик сразу отмечает, что Один не всегда был седым стариком — это только один из его образов. У него был лохматый плащ с вкраплениями синего цвета, который легко могла бы дополнить брошь, которую носили в высшем обществе. Его оружие — лёгкое метательное копьё. Ну и куда же воину без шлема!
Англо-саксонский воин из игры «Assassin’s Creed Valhalla»
Патрик отмечает, что шлем, использованный в игре, не соответствует нужному временному периоду — он слишком старый. А броня и меч наоборот оказались слишком инновационными. Двуручный меч Патрик заменил на оружие поменьше, а также вооружил воина копьём, дополнив его щитом. Вся броня была заменена на более подходящую.
Мавританский рыцарь из сериала «Испанская принцесса»
Действие некоторых сцен происходят в период прямо перед окончанием Реконкисты в 1492 году. Чтобы наряд воина соответствовал своему времени, его переодели в лёгкую кожаную бригантину и тюрбан. Также воина снарядили щитом адарга и мечом, которым пользовались хинете — лёгкая кавалерия.
Хемунд (епископ Шерборна) из сериала «Викинги»
Так как Хемунд был представителем духовенства, у него должна была быть тонзура — выбритый круг волос на макушке. Патрик заменил немного фентезийную одежду на более подходящую — шерстяную, и дополнил её распятием. В сериале есть неточность — Хемунд пользуется мечом XIV века, хотя ему нужно оружие IX века.
Генрих V в сериале «Пустая корона»
Первая неточность, на которую указывает Патрик — это кольчуга. Её носили, но для того, чтобы закрыть места, которые не мог защитить доспех, а не как самостоятельную броню. Так как Генрих был королевских кровей, он мог позволить себе сделанный специально для него доспех. Поверх него обычно надевалась текстильная накидка. Тогда ещё принц, Генрих носил шлем с короной. Правда, тот не защитил его от попадания стрелы прямо в лицо, но несмотря на такое ранение Генрих выжил.
Воины в сериале «Возрождение: Эртугрул»
Как показали туркменских сельджуков в турецком сериале «Возрождение: Эртугрул», и как они должны были бы выглядеть.
Викинги в фильме «Альфред Великий»
Патрик убрал большую часть кожи и меха и одел героев в более подходящие наряды. Одному из воинов он добавил шлем шпангельхельм, а другому — шлем Шорвелла, который был найден возле одноимённой английской деревни.
Источник:
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