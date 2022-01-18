Как выглядели бы исторические личности в фильмах и играх, если бы их одежда соответствовала действительности

Для экрана в первую очередь важна визуальная составляющая, а уж если она не будет соответствовать исследованиям и сохранившимся документам прошлого — это уже дело десятое. Поэтому чуть ли не в каждом фильме нет-нет да и найдётся неточность, на которую обратит внимание только настоящий любитель истории.

Один их них — Патрик Робинсон. Однако он не только критикует фильмоделов, но и исправляет их ошибки. В своих работах Патрик показывает, как должны были бы выглядеть персонажи, будь они максимально приближены к исторической действительности.

Один из серии фильмов «Тор»