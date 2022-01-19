7 главных киношедевров Леонида Гайдая

Эти киноленты били все рекорды по кассовым сборам в СССР, а фразы разошлись на цитаты. И до сих пор их показы на телеэкранах собирают немалые рейтинги.
1. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», 1965
Ранние работы Гайдая не вызвали интереса массовой публики - он пробовал снимать революционные фильмы и экранизировать классическую литературу. Однако в 1965 году вышел его фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», который стал лидером проката и навсегда вписал фамилию режиссера в историю советского кино.
Фильм состоит из трех киноновелл, объединенных фигурой юного главного героя Шурика. Этот персонаж - простоватый, но честный и принципиальный студент, - стал настоящим народным любимцем.
В первой новелле «Напарник» Шурику приходится работать на стройке с нарушителем общественного порядка, который пользуется его наивностью. В «Наваждении» Шурик так погружен в подготовку к экзаменам в институте, что не замечает свою напарницу-красотку. В третьей новелле, собственно, «Операции Ы» он случайно предотвращает кражу со взломом, которую готовят жулики Трус, Балбес и Бывалый. Эта комедийная троица в исполнении актеров Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, стала по-настоящему культовой и фигурировала в других работах Гайдая - «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».
2. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966
Невероятный успех «Операции Ы» буквально вынудил Гайдая снять сиквел про Шурика. На сей раз уже не сборник новелл, а полный метр. Карикатурные жулики Трус, Балбес и Бывалый также появляются в фильме.
По сюжету, студент приезжает в летнюю экспедицию на Кавказ собирать народный фольклор. Он знакомится со «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей» Ниной, которая отдыхает у дяди и собирается замуж за выходца из этих мест. На ее свадьбе Шурику невольно приходится стать соучастником известного кавказского обычая - кражи невесты...
Жанр фильма определили как эксцентрическая комедия, в ней присутствуют элементы клоунады, нелепых гэгов и комедийных приемов немого кино. Продолжение истории Шурика также стало блокбастером года.
3. «Бриллиантовая рука», 1968
В этой популярной комедии сюжет и главный герой был придуман специально для Юрия Никулина, знаменитого актера и клоуна, обладавшего широким спектром комедийного и актерского таланта.
Уже поработав с Гайдаем в качестве участника троицы жуликов, Балбеса, в «Бриллиантовой руке» Никулин сыграл честного и скромного советского гражданина Семена Горбункова. Во время заграничной поездки он ломает и руку, а контрабандисты, приняв его за своего сообщника, зашивают в гипс бриллианты.
Советская милиция просит Горбункова помочь разоблачить преступников и этот отнюдь не героического вида персонаж становится настоящим агентом под прикрытием. Даже жене он не может рассказать о своем секретном задании. Его оппонентом выступает невероятно обаятельный преступник, которого играет другая звезда советского кино Андрей Миронов.
4. «12 стульев», 1971
Отойдя от чистого жанра эксцентрической комедии, хотя и не забросив ее приемы, Гайдай вернулся к экранизациям литературных произведений. Замысел фильма по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» режиссер вынашивал несколько лет. Картина стала лидером проката в 1971 году.
Авантюрист Остап Бендер прибывает в небольшой город Старгород, где знакомится с бывшим дворянином Ипполитом Воробьяниновым. Ипполит ищет стулья из гостиного гарнитура, в один из которых его теща во время революции зашила свои бриллианты. Но вот незадача - стулья были конфискованы советской властью и распроданы по отдельности. Бендер вызывается помочь в поисках за долю.
Так авантюрная парочка совершает целое путешествие по молодой советской стране в поисках заветных бриллиантов, полное самых невероятных приключений. Но раз за разом, а точнее стул за стулом, их поджидает неудача.
5. «Иван Васильевич меняет профессию», 1973
В еще одном фильме-экранизации пьесы Михаила Булгакова, Гайдай возвращается к герою Шурику. Актер Александр Демьяненко играет уже, однако, не наивного студента, а вполне себе взрослого и серьезного советского ученого. Он создает машину времени и попадает прямиком ко двору Ивана Грозного.
Но все идет не так - машина времени ломается, Грозный застревает в советской квартире, а вместо него в прошлое по ошибке отправляется его двойник, вор-рецидивист, который в это время грабил соседнюю с Шуриком квартиру.
Эта комедия возглавляла прокат а в 1973 году. Режиссер задумывал на роль Ивана Грозного также пригласить Юрия Никулина, но тот отказался играть в картине, не рассчитывая, что ее вообще пропустят в прокат. В итоге роль блестяще сыграл Юрий Яковлев.
6. «Не может быть!» 1975
Фильм состоит из трех киноновелл, которые сняты по мотивам сатирических рассказов Михаила Зощенко. Все они высмеивают «мещанскую» любовь. Действие происходит в 1920-х, на дворе ослабление режима, новая экономическая политика.
В первой новелле «Преступление и наказание» заведующего магазином вызывают к следователю. В страхе, что его посадят, а имущество конфискуют, он просит жену как можно скорее все продать, что она и начинает экстренно делать. Только вот он даже не знает, зачем его вызывают…
Во второй описано «Забавное приключение» - комичные ситуации, которые происходят с теми, кто изменяет мужьям и женам. Актер изменяет жене с замужней женщиной, в это время ее муж спит с ее подругой, а жена актера и вовсе с третьим господином, который оказывается соседом подруги любовницы ее мужа… В итоге все оказываются разоблачены и вместе обдумывают, как им жить дальше.
Третья новелла «Свадебное происшествие» рассказывает о вреде спонтанных поступков. Герой Володька знакомится со своей будущей женой в трамвае, и очень скоро они решают пожениться. На свадьбу, проходящую в ее доме, он опаздывает - задерживается в парикмахерской. И среди толпы гостей не может… узнать свою невесту! Просто до этого он видел ее лишь в зимней верхней одежде и шапке.
Как и все картины Гайдая, фильм полон музыки и песен Александра Зацепина, которые дороги сердцу уже не одного поколения зрителей.
7. «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» 1992
Последний фильм Гайдая - уже не советский. Это перестроечная комедия, которая высмеивает последние годы существования СССР и шпионские противостояния с США.
Американцы просят КГБ помочь с разгулом русской мафии, и секретный агент Федор Соколов отправляется из Одессы прямиком на Брайтон-Бич. Его цель - разоблачить неуловимого босса мафии по кличке «Артист», который перевоплощается в разных персонажей, и никто не может сказать, как именно он выглядит. В секретной операции агенту помогает очаровательная американка Мэри.
Длинное название фильма - это позывной, с помощью которого они должны узнать друг друга. Во фразе обыгрывается пароли времен Гражданской войны в Испании и революции в Чили: «Над всей Испанией безоблачное небо» и «В Сантьяго идёт дождь».
Источник:
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все- начиная со "Спортлото-82" - к сожалению - говно
По мне, так это позор, во всех смыслах.