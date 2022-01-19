7 главных киношедевров Леонида Гайдая

Ранние работы Гайдая не вызвали интереса массовой публики - он пробовал снимать революционные фильмы и экранизировать классическую литературу. Однако в 1965 году вышел его фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», который стал лидером проката и навсегда вписал фамилию режиссера в историю советского кино.

Фильм состоит из трех киноновелл, объединенных фигурой юного главного героя Шурика. Этот персонаж - простоватый, но честный и принципиальный студент, - стал настоящим народным любимцем.

В первой новелле «Напарник» Шурику приходится работать на стройке с нарушителем общественного порядка, который пользуется его наивностью. В «Наваждении» Шурик так погружен в подготовку к экзаменам в институте, что не замечает свою напарницу-красотку. В третьей новелле, собственно, «Операции Ы» он случайно предотвращает кражу со взломом, которую готовят жулики Трус, Балбес и Бывалый. Эта комедийная троица в исполнении актеров Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, стала по-настоящему культовой и фигурировала в других работах Гайдая - «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».

2. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966

Невероятный успех «Операции Ы» буквально вынудил Гайдая снять сиквел про Шурика. На сей раз уже не сборник новелл, а полный метр. Карикатурные жулики Трус, Балбес и Бывалый также появляются в фильме.