Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино

Получилось захватывающее кино с массой смешных ситуаций. И в нем нет ни одного отрицательного героя. Быть может, именно поэтому его так любят пересматривать до сих пор. Вспомним же, как создавали эту блистательную комедию.





1. Роль Тоси Кислицыной режиссер Юрий Чулюкин вначале обещал отдать своей супруге Наталье Кустинской. Актриса всерьез готовилась к пробам: сделала себе веснушки, упростила внешность. Даже изменила походку. Но потом узнала, что на «ее роль» утвердили Надежду Румянцеву. Перед супругой режиссер оправдывался тем, что ее кандидатуру якобы забраковал худсовет. Мол, слишком красивая для простоватой героини. В качестве утешения он предложил ей сыграть Анфису. Но обиженная Кустинская отказалась.