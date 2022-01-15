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Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино

Как снимали комедию «Девчата»: любопытные факты о любимом кино (7 фото)

Автор:
15 января 2022 09:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   девчата   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Фильм «Девчата» был снят по одноименной повести советского писателя-фронтовика Бориса Бедного. Вначале чиновники из «Мосфильма» хотели видеть просто очередной фельетон о перевоспитании лентяев на производстве. Но в руках режиссера Юрия Чулюкина книжная история заиграла новыми, более глубокими красками.


Получилось захватывающее кино с массой смешных ситуаций. И в нем нет ни одного отрицательного героя. Быть может, именно поэтому его так любят пересматривать до сих пор. Вспомним же, как создавали эту блистательную комедию.


1. Роль Тоси Кислицыной режиссер Юрий Чулюкин вначале обещал отдать своей супруге Наталье Кустинской. Актриса всерьез готовилась к пробам: сделала себе веснушки, упростила внешность. Даже изменила походку. Но потом узнала, что на «ее роль» утвердили Надежду Румянцеву. Перед супругой режиссер оправдывался тем, что ее кандидатуру якобы забраковал худсовет. Мол, слишком красивая для простоватой героини. В качестве утешения он предложил ей сыграть Анфису. Но обиженная Кустинская отказалась.

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2. Подбор актеров на ключевые роли вообще проходил тяжело. Худсовет действительно никак не мог определиться с актрисой на роль восемнадцатилетней Тоси. С одной стороны была молоденькая Валентина Малявина, с другой – Надежда Румянцева, уже разменявшая на тот момент четвертый десяток. Но именно Румянцева настолько живо сыграла на кинопробах свою героиню, что у чиновников отпали последние сомнения. Отстаивал ее и Чулюкин, уже снимавший актрису в мелодраме «Неподдающиеся».


3. Образ своей героини Румянцева «списала» с реальной девушки. Как-то в ее квартиру позвонила хрупкая барышня. На ней было тонкое, видавшее виды пальто, шапка-ушанка и промокшие ботинки. Пока актриса согревала ее чаем, та рассказала о своей жизни в детдоме. И актриса поняла: это и есть та самая Тося.

4. На главную мужскую роль претендовали Юрий Белов, Вячеслав Шалевич, Юрий Саранцев и Владимир Трещалов. Последнего продвигал и режиссер. Но руководство киностудии настояло на более узнаваемой кандидатуре. Так передовиком производства стал Николай Рыбников. Ради участия в фильме актер за считанные недели сбросил 20 килограммов.


5. Рыбников в то время считался звездой и думал, что сможет диктовать режиссеру свои условия. Он очень хотел продвинуть на роль Анфисы свою жену – Аллу Ларионову. Но на нее уже была утверждена Светлана Дружинина, и Чулюкин наотрез отказался менять актрис.

6. С Надеждой Румянцевой у Рыбникова на съемках сложились, мягко говоря, натянутые отношения. И это притом, что в кадре артисты должны были изображать романтику. Николай искренне считал себя главной звездой фильма и хотел, чтобы именно его герой находился в центре внимания. На это Румянцева резонно возражала, что раз картина называется «Девчата», то и главная здесь именно она.


7. Люсьена Овчинникова, сыгравшая в фильме Катю, была близкой подругой Румянцевой в реальной жизни. А Инна Макарова, которой досталась роль Нади, смогла картонную по сценарию героиню превратить в сложного, многогранного человека.


8. Съемочный процесс стартовал непосредственно на «Мосфильме». В павильонах студии «высадили» три сотни елей, насыпали искусственный снег, пытаясь воссоздать уральскую тайгу. Но нужного эффекта добиться не удавалось. Тогда Чулюкин вместе со всей группой в разгар зимы отправился на Северный Урал.

9. Работа продолжилась в одном из глухих поселков Пермской области. Работники лесного хозяйства научили артистов водить трактор, лихо управляться с бензопилой. Эпизод, где Тося продирается по сугробам и несет горячий обед, снимали в реальной тайге при температуре –40 градусов. Работать в столь суровых условиях киношникам было тяжело. Замерзали камеры, а красный румянец на лицах артистов проступал даже сквозь толстый слой грима.


10. Когда съемочная группа переместилась в Тверскую область, на дворе уже была весна. За кадром артисты закрывались от солнца зонтами. Зато в кадре очень убедительно изображали, как им холодно – у всех в памяти были свежи воспоминания об Урале. Но актеров ожидало новое испытание.

11. Заканчивать фильм пришлось в Ялте. Артисты мужественно доиграли свои сцены в полушубках и ватниках под палящим тридцатиградусным солнцем. Съемки пришлось останавливать каждые несколько минут, чтобы актеры могли в прямом смысле остыть и вытереть лица. В Крыму использовали интересные спецэффекты. Так, когда герои заходили с улицы в дом, пиротехник пускал белый газ, и комнату заполнял густой пар. В кадре все смотрелось очень натурально.


12. На съемках происходило немало курьезов. Помните сцену, где герой Михаила Пуговкина заселяет Тосю в общежитие? На этот эпизод ушло сотни метров кинопленки. Подушка, которую бросает актер, должна была упасть точно в изголовье койки. Но у Пуговкина никак не получалось сделать как надо. Отчаявшись, артист кинул ее наугад. И попал точно в цель.

13. Премьера комедии прошла в Центральном доме кино накануне 8 Марта. Когда «Девчата» вышли в широкий прокат, люди толпами бросились в кинотеатры. За рубежом кинокартина получила несколько престижных наград, а актеры всегда вспоминали о ней с большой теплотой. «Девчата» на долгие стали настоящим народным кино, которое сохраняет свое очарование и сегодня.


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Метки: актеры   девчата   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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4k
onebibis Час назад
Хорошо, что режиссер не повёлся на желании своей жены сняться в главной роли. Кустинская была тогда реальным секс-символом, если так можно выразится про советскую эпоху. Соответственно как Румянцева не смогла бы сыграть никак.
И типаж не тот и такой непосредственности не было. Но как жена режиссёру наверно была хорошА


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20k
Davy Jones 43 минуты назад
Доснимать пришлось в Ялте , как же бедолага режиссер мучался отправляясь снимать зимний фильм с урала в солнечный Крым.
Блин и тогда любители нахаляву кайфануть за счет государства не стеснялись делать это.
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110k
Барон Мюнхгаузен. 54 минуты назад
А где о примёрзшей ложке к губам Рыбникова во время обеда на делянке?
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645
Mixan Час назад
Сотни раз пересматривал ..КЛАССИКА !!!!
Помнится когда учился в институте ,хотели наш мужской факультет переселить в здание пединститута ..Так ректор взвыл с криком " Где я вам возьму новое семейное общежитие .." Так и оставили все как было хе хе

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