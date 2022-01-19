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Как заработать на человеческих комплексах: история американца Ксавьера Лонга

Как заработать на человеческих комплексах: история американца Ксавьера Лонга (9 фото)

Автор:
19 января 2022 13:29
Сообщество : Истории
Метки: заработок   измена   интересно   истории   пикап   проверка   ревность   
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Американец Ксавьер Лонг рассказал чем зарабатывает на жизнь. Вам может показаться, что этот двадцатилетний афроамериканец открыл успешный технологический стартап или на худой конец читает рэп, но нет.

Лонг просто флиртует с девушками за деньги. За деньги мужей и парней этих самых девушек. Да, он своего рода пикапер, который проверяет на верность вторых половинок своих нанимателей.

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Парень знакомится с девушками и пытается соблазнить их. Казалось бы, кто будет пользоваться такими услугами? Но не стоит недооценивать мужскую ревность и комплексы.

У Ксавьера каждый день в личных сообщениях не меньше сотни заявок. Парень даже не справляется со всеми заказами, поэтому ему приходится выбирать самые интересные истории от потенциальных нанимателей.

Сами истории бывают разные. Кто-то хочет проверить свою девушку, перед тем как сделать ей предложение или познакомить с родителями.

А кто-то просто ищет удобный повод для того, чтобы расстаться.


Но есть и вовсе странные истории. Например, один парень предложил блогеру проверить его маму на измену. А другой наниматель просил проверить на верность свою сестру, потому что она встречалась с его другом.

Кстати, для этого парню даже не надо выходить из дома. Весь процесс происходит в режиме онлайн. Он пишет девушкам в личные сообщения в инстаграм. Если после общения девушка дает ему номер без ведома второй половинки, то она проваливает проверку.

В неделю, занимаясь таким ремеслом, Ксавьер имеет доход более двух тысяч долларов. Согласитесь, неплохой доход для двадцатилетнего парня.

А вы бы воспользовались услугами такого помощника?

Источник:

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Метки: заработок   измена   интересно   истории   пикап   проверка   ревность   
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Максим Час назад
Сдаётся мне, что такого рода деятельности важна анонимность. Засветился? Значит его будут узнавать и понимать цель общения.
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Serg2001 Час назад
Ну так-то, если называть вещи своими именами, то его профессия называется провокатор. Тухляком каким-то попахивает от такого бизнеса. ИМХО.
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