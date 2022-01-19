Как заработать на человеческих комплексах: история американца Ксавьера Лонга

Американец Ксавьер Лонг рассказал чем зарабатывает на жизнь. Вам может показаться, что этот двадцатилетний афроамериканец открыл успешный технологический стартап или на худой конец читает рэп, но нет.
Лонг просто флиртует с девушками за деньги. За деньги мужей и парней этих самых девушек. Да, он своего рода пикапер, который проверяет на верность вторых половинок своих нанимателей.
Парень знакомится с девушками и пытается соблазнить их. Казалось бы, кто будет пользоваться такими услугами? Но не стоит недооценивать мужскую ревность и комплексы.
У Ксавьера каждый день в личных сообщениях не меньше сотни заявок. Парень даже не справляется со всеми заказами, поэтому ему приходится выбирать самые интересные истории от потенциальных нанимателей.
Сами истории бывают разные. Кто-то хочет проверить свою девушку, перед тем как сделать ей предложение или познакомить с родителями.
А кто-то просто ищет удобный повод для того, чтобы расстаться.
Но есть и вовсе странные истории. Например, один парень предложил блогеру проверить его маму на измену. А другой наниматель просил проверить на верность свою сестру, потому что она встречалась с его другом.
Кстати, для этого парню даже не надо выходить из дома. Весь процесс происходит в режиме онлайн. Он пишет девушкам в личные сообщения в инстаграм. Если после общения девушка дает ему номер без ведома второй половинки, то она проваливает проверку.
В неделю, занимаясь таким ремеслом, Ксавьер имеет доход более двух тысяч долларов. Согласитесь, неплохой доход для двадцатилетнего парня.
А вы бы воспользовались услугами такого помощника?
Источник:
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