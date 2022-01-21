Парень оплатил девушке отдых в Таиланде, а она умудрилась изменить ему с туристом

У молодого человека были серьезные планы: сначала хорошо провести отпуск, потом сделать предложение… но все пошло вразнос.
История про НеАленя. Ну может только чуть-чуть)
Парень повез свою девушку в Таиланд. До этого они несколько месяцев встречались, жили вместе, поэтому он без всяких мыслей оплатил поездку. Ничего такого, нормальный мужской поступок.
Ну и главное - в отпуске он собирался сделать ей предложение. Надоело ходить в холостяках (а зря))), вот и решил остепениться. Он-то решил, а девушка…
Дама впервые отдыхала заграницей. И от хорошего отеля, океана и all-inclusive, она слегка поплыла. Встретила другого «отдыхающего», он оказался довольно обеспеченным, особенно по сравнению с ее кавалером. Стал за ней ухлестывать, она была не против.
Через пару дней, парень сидел и ждал ее в номере. А она всю ночь тусила с этим «туристом». Утром пришла - и уже бывший жених швырнул ей вещи и велел выметаться.
Ее объяснения шикарны.
Была с «туристом» в ресторане, они проговорили всю ночь, и он дал ей 1000 бат (примерно 2 тысячи рублей). Намекнула, что ее парень денег не дает, приходится брать у других. Но между ними ничего не было. Как выразилась провинциальная дива: «Я с ним не е…сь»)
Парень ведь жениться хотел и тут такое… Понятно, что в рассказы про ночные разговоры и безвозмездную помощь не поверил.
А мадемуазель устроила скандал: «И куда я пойду? Мне некуда идти! Ты несешь за меня ответственность!»
А где была твоя ответственность, когда зажигала с другим мужиком?
Визг, сопли веером… короночка напоследок: «Ты не мужик!» И скрылась за дверью.
Парня жаль, но хорошо, что все выяснилось сейчас, а не после 10 лет брака. Хоть не надо делить имущество и бороться за каждую встречу с детьми.
Теперь будет умнее.
Источник:
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Привези домой, сдай маме, где брал - и перекрестись, что пронесло.
Куда хуже жениться на бабе, что слаба на передок.
Дети будут - с нашими ипанутыми судами - хоть в петлю лезь.
Шантажировать будет по-полной программе.
Чистая шалашовка.
Почему зря? Судя по всему, нормальный парень с традиционными ценностями в голове. И жёсткость сумел проявить, а не поплыл от женских слёз типа "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад."
Сцена мерзкая конечно, но парень - молодец.
Главное вовремя их за дверь выставить!
Нет и никогда не было никакого таЙланда.
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index
«Слова Таиланд“, тайцы“, тайский“ образованы от названия народа таи“, которое имеет варианты написания и произношения при транскрипции на кириллице: тай“ и тхай“», Такая вариативность, возможно, является одной из причин произношения «Тайланд». Да и говорят там на тайском, а не таиландском.