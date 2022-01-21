Парень оплатил девушке отдых в Таиланде, а она умудрилась изменить ему с туристом

История про НеАленя. Ну может только чуть-чуть)

Парень повез свою девушку в Таиланд. До этого они несколько месяцев встречались, жили вместе, поэтому он без всяких мыслей оплатил поездку. Ничего такого, нормальный мужской поступок.

Ну и главное - в отпуске он собирался сделать ей предложение. Надоело ходить в холостяках (а зря))), вот и решил остепениться. Он-то решил, а девушка…

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Дама впервые отдыхала заграницей. И от хорошего отеля, океана и all-inclusive, она слегка поплыла. Встретила другого «отдыхающего», он оказался довольно обеспеченным, особенно по сравнению с ее кавалером. Стал за ней ухлестывать, она была не против.

Через пару дней, парень сидел и ждал ее в номере. А она всю ночь тусила с этим «туристом». Утром пришла - и уже бывший жених швырнул ей вещи и велел выметаться.

Ее объяснения шикарны.

Была с «туристом» в ресторане, они проговорили всю ночь, и он дал ей 1000 бат (примерно 2 тысячи рублей). Намекнула, что ее парень денег не дает, приходится брать у других. Но между ними ничего не было. Как выразилась провинциальная дива: «Я с ним не е…сь»)

Парень ведь жениться хотел и тут такое… Понятно, что в рассказы про ночные разговоры и безвозмездную помощь не поверил.

А мадемуазель устроила скандал: «И куда я пойду? Мне некуда идти! Ты несешь за меня ответственность!»

А где была твоя ответственность, когда зажигала с другим мужиком?

Визг, сопли веером… короночка напоследок: «Ты не мужик!» И скрылась за дверью.

Парня жаль, но хорошо, что все выяснилось сейчас, а не после 10 лет брака. Хоть не надо делить имущество и бороться за каждую встречу с детьми.

Теперь будет умнее.