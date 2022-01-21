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Парень оплатил девушке отдых в Таиланде, а она умудрилась изменить ему с туристом

Парень оплатил девушке отдых в Таиланде, а она умудрилась изменить ему с туристом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 14:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   жених   измена   парень   предложение   тайланд   турист   
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У молодого человека были серьезные планы: сначала хорошо провести отпуск, потом сделать предложение… но все пошло вразнос.

История про НеАленя. Ну может только чуть-чуть)

Парень повез свою девушку в Таиланд. До этого они несколько месяцев встречались, жили вместе, поэтому он без всяких мыслей оплатил поездку. Ничего такого, нормальный мужской поступок.

Ну и главное - в отпуске он собирался сделать ей предложение. Надоело ходить в холостяках (а зря))), вот и решил остепениться. Он-то решил, а девушка…

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Дама впервые отдыхала заграницей. И от хорошего отеля, океана и all-inclusive, она слегка поплыла. Встретила другого «отдыхающего», он оказался довольно обеспеченным, особенно по сравнению с ее кавалером. Стал за ней ухлестывать, она была не против.

Через пару дней, парень сидел и ждал ее в номере. А она всю ночь тусила с этим «туристом». Утром пришла - и уже бывший жених швырнул ей вещи и велел выметаться.

Ее объяснения шикарны.

Была с «туристом» в ресторане, они проговорили всю ночь, и он дал ей 1000 бат (примерно 2 тысячи рублей). Намекнула, что ее парень денег не дает, приходится брать у других. Но между ними ничего не было. Как выразилась провинциальная дива: «Я с ним не е…сь»)

Парень ведь жениться хотел и тут такое… Понятно, что в рассказы про ночные разговоры и безвозмездную помощь не поверил.

А мадемуазель устроила скандал: «И куда я пойду? Мне некуда идти! Ты несешь за меня ответственность!»

А где была твоя ответственность, когда зажигала с другим мужиком?

Визг, сопли веером… короночка напоследок: «Ты не мужик!» И скрылась за дверью.

Парня жаль, но хорошо, что все выяснилось сейчас, а не после 10 лет брака. Хоть не надо делить имущество и бороться за каждую встречу с детьми.

Теперь будет умнее.

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Метки: Девушка   жених   измена   парень   предложение   тайланд   турист   
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83k
Броненосец Потелкам 40 минут назад
Будем считать - парню повезло.
Привези домой, сдай маме, где брал - и перекрестись, что пронесло.
Куда хуже жениться на бабе, что слаба на передок.
Дети будут - с нашими ипанутыми судами - хоть в петлю лезь.
Шантажировать будет по-полной программе.
Чистая шалашовка.
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10k
Максимка 2 минуты назад
"Надоело ходить в холостяках (а зря)))"

Почему зря? Судя по всему, нормальный парень с традиционными ценностями в голове. И жёсткость сумел проявить, а не поплыл от женских слёз типа "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад."
Сцена мерзкая конечно, но парень - молодец.
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12k
Великий Кормчий 3 минуты назад
Ой. Ну ребята, только не нужно говорить что все бабы не одинаковые!))
Главное вовремя их за дверь выставить!
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6k
евгений 6 минут назад
парень молодец не стал разводить канитель. лучше сразу, чем всю жизнь терпеть
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4k
Том Сойер 7 минут назад
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−5
циновер 9 минут назад
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8k
Ivan 10 минут назад
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1k
Инквизитор РФ 12 минут назад
Хоть бы утонула что ли. Иначе такая Млядина кому-то жизнь в будущем испортит. Меркантильная шкура
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3k
* You All 18 минут назад
надо было заодно и вломить [мат]
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1k
Довер Иванович 21 минуту назад
Шлюхинг...
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3k
Александр 23 минуты назад
С шлюшкой все понятно. Но вот выносить разборки на публику как-то не комильфо, имхо.
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759
Chaim Kushnir Полчаса назад
((((((((( обнять и плакать..... давайте пистострадания каждого куколда теперь выносить на публику?
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2k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Лучше так узнал,чем после свадьбы.
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5k
tamin Полчаса назад
История странная. Когда ты пару месяцев вместе, ты шевелишь барышня 24/7 в любой момент. Как она оказалась одна в Таиланде в баре? Парень там её бросил? Короче странно. Но оправданий бабе нет. Изменила-иди туда где долбилась. Абсолютно правильно.
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3k
Ваник Полчаса назад
Давнее видео же , было на фишках уже.
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10k
Kostick Полчаса назад
норм так шкуру послал. всё правильно сделал. теперь с ледибоями будет работать, на дорогу до дому насасывать.
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12k
Majul Полчаса назад
таЙланд? Автор, а слабо показать на карте где такая страна находится?
Нет и никогда не было никакого таЙланда.
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index
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36k
kalinser Полчаса назад
"Все мужики козлы!"(С)
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5k
Lucky Полчаса назад
Как бы там не было, но я не одобряю действия этого молодого человека. В любой ситуации нужно оставаться человеком.
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7
Stiv23 Lucky 18 минут назад
Он и остался человеком, лицо ей не разбил на эмоциях, за волосы не выкинул а только обматерил и плюнул.
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360
Andrey Полчаса назад
То что послал молодец , только вот истерить и выносить это на люди не стоило . Не по мужски как то !
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2k
fraxinus 36 минут назад
Ой, какие высокие отношения...
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