Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек

На календаре уже 10 января, вы, наверное, истосковались по новостям про котиков?
Если вы ищете себе самого лучшего кота в России, то спешу вас огорчить, выставленный на сайте объявлений "Кот, которого держал Владимир Владимирович" уже был продан по полной цене. По крайней мере так утверждает автор объявления.
Если вы до сих пор не понимаете о чём идет речь, то вот вам история успеха.
Туляк по имени Владимир еще в декабре прошлого года выставил на Авито объявление о продаже замечательного кота, которого как утверждает владелец держал Владимир Владимирович.
Породу и кличку животного пользователь не указал, за то ценник поставил в 9 500 000 рублей.
Именно в такую стоимость оценил своего питомца из-за прикосновения того самого Владимира Владимировича. Житель Богородицка утверждал, что его котом заинтересовался коллекционер из Англии.
В нем Владимир утверждает, что кота забрали по полной цене.
Если кто-то расстроился, что не успел взять кредит на покупку кота, Владимир предлагает всем желающим приобрести пса-талисмана. Как утверждает туляк, этот пес в свои 43 успел побывать на Луне.
За этого "ухоженного" песика продавец просит 500 000 рублей либо обмен на Iphone 13. Видимо из-за "возраста" продавец в этот раз решил сделать "скидку".
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