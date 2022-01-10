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Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек

Кот за 9,5 миллиона рублей, а пес-космонавт за 500 тысяч рублей: туляк продает "знаменитых" дворняжек (8 фото)

Автор:
10 января 2022 13:59
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   интересно   истории   кот   объявления   пес   путин   
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На календаре уже 10 января, вы, наверное, истосковались по новостям про котиков?

Если вы ищете себе самого лучшего кота в России, то спешу вас огорчить, выставленный на сайте объявлений "Кот, которого держал Владимир Владимирович" уже был продан по полной цене. По крайней мере так утверждает автор объявления.

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Если вы до сих пор не понимаете о чём идет речь, то вот вам история успеха.

Туляк по имени Владимир еще в декабре прошлого года выставил на Авито объявление о продаже замечательного кота, которого как утверждает владелец держал Владимир Владимирович.

Породу и кличку животного пользователь не указал, за то ценник поставил в 9 500 000 рублей.

Именно в такую стоимость оценил своего питомца из-за прикосновения того самого Владимира Владимировича. Житель Богородицка утверждал, что его котом заинтересовался коллекционер из Англии.

Сегодня появилось новое объявление, а старое исчезло.

В нем Владимир утверждает, что кота забрали по полной цене.

Если кто-то расстроился, что не успел взять кредит на покупку кота, Владимир предлагает всем желающим приобрести пса-талисмана. Как утверждает туляк, этот пес в свои 43 успел побывать на Луне.


За этого "ухоженного" песика продавец просит 500 000 рублей либо обмен на Iphone 13. Видимо из-за "возраста" продавец в этот раз решил сделать "скидку".

Источник:

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Метки: авито   интересно   истории   кот   объявления   пес   путин   
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6  комментариев
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2k
веселый просто 22 минуты назад
Что они принимают в этом Богородицке?
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292
Трям Полминуты назад
Продам туляка-мудака. 10 лямов. Самовывоз.
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11k
Ледовый 6 минут назад
идиотов не лечат, а надо
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721
ezh28 6 минут назад
Н.В. Гоголь "Записки сумасшедшего"
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9k
Alex Djeff 10 минут назад
"Доказания подленности"... Судя по грамотности, то "сам Владимир Владимирович" - это местный бомж-авторитет.
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