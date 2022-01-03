Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны своим монтажерам

Все знают, что Тарантино повернут на кино и для него это больше, чем просто работа. Для известного кинорежиссера нет незначительных вещей. Многие актеры, которые работали с Квентином, утверждают, что съемочная команда для него как семья.
Тарантино начал со сценариев, поэтому его фильмы и отличаются фирменными диалогами.
Он любит процесс съемок. Он может снимать одну сцену несколько раз, даже если она получилась удачно с первого кадра.
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Тарантино всегда был дотошен до мелочей, но что касается монтажа, в этом он полностью доверял своей напарнице по шедеврам – Салли Менке.
Как-то раз Квентину Тарантино поставили срок в четыре недели для того, чтобы снять и смонтировать фильм «Доказательство смерти». Он услышал, как его глава монтажа жаловалась своим коллегам, но на вопрос о том, успеют ли они к сроку, Салли Менке ответила, что все нормально.
Если бы дали срок в восемь недель, они бы все равно работали над фильмом все время. Несмотря на сжатые сроки, им все-таки удалось закончить картину к премьерному показу.
Режиссер монтажа – неприметная роль, которую не принято выводить на первый план. Это своего рода Санчо Панса для кинорежиссеров. Но у каждого великого творца он есть. Союз мэтров киноискусства и их режиссеров монтажа как правило длится на протяжении долгих лет, потому что очень сложно найти второго человека, у которого такое же видение. Иногда монтажеры вырастают в успешных кинорежиссеров, яркий пример тому – братья Коэнов.
Джоэл в начале своей карьеры работал монтажером в Нью-Йорке, но настоящую славу братья сыскали в роли сценаристов, продюсеры и режиссеры. Фильмы Коэнов известны тем, что всегда идут вразрез общепринятым стандартам.
Фарго, Большой Лебовски, Старикам тут не место – и это лишь некоторые из успешных фильмов, над которыми работали братья.
Другие же монтажеры продолжали работать в тандеме: например, Тельма Шунмейкер на протяжении долгих лет работает с Мартином Скорсезе.
За это время, Мартин Скорсезе получил один «Оскар», хоть и номинировался 9 раз, а вот Шунмейкер побеждала трижды.
Другой оскароносный монтажер, Кирк Бакстер, является одним из главных секретов успеха работ Дэвида Финчера. Благодаря их сотрудничеству, Бакстер получил два Оскара.
Знаменитый кинорежиссер Крис Нолан с первого фильма о Бэтмене работает с Ли Смитом. Монтаж во всех работах этого режиссера всегда отмечается только с положительной стороны, но среди всех стоит отметить Дюнкерк, за который режиссер монтажа получил «Оскар».
Так что история Салли Менке не такая уж и неординарная. Они познакомились с Квентином Тарантино во время съемок его первого фильма.
С тех пор Менке стала настоящим партнером для режиссера. В союзе с Салли Менке режиссер создал настоящие шедевры. Каждая картина Квентина представляет собой кропотливую работу для монтажера.
Известно, что режиссер не очень любит компьютерную графику, поэтому многие сцены снимались вживую. Это кропотливая и изнурительная работа, которая могла бы свести с ума любого. Но Квентин с любовью относился к Салли. Он не мог отойти от своего естества и не наслаждаться процессом съемки, но, чтобы поддержать своего партнера, Квентин в каждом фильме отправлял теплые послания для своего монтажера.
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Привет Салли Менке за 18 лет успело передать несколько десятков актеров, среди которых Курт Рассел, Тиль Швайгер и Кристоф Вальц.
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К сожалению, в 2010 году Салли Менке не стало. Она умерла от солнечного удара, в день, когда был побит температурный рекорд. Тарантино продолжил снимать, а место Салли занял Фред Раскин, который был помощником монтажера в двух частях «Убить Билла».
«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошёл на эти жертвы, имея чёткую цель. И я счастлив», — заявил за несколько лет до своей первой женитьбы Тарантино.
Большую часть своей кинокарьеры Квентин Тарантино провел вместе с Салли Менке и хочется верить, что она была счастливой.
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