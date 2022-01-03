FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5924 поста • 1141 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны своим монтажерам

Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны своим монтажерам (14 фото + 3 видео)

Автор:
03 января 2022 00:14
Сообщество : Кино
Метки: Салли Менке   Убить Билла   голливуд   интересно   истории   кино   монтаж   тарантино   
1505
14
3

Все знают, что Тарантино повернут на кино и для него это больше, чем просто работа. Для известного кинорежиссера нет незначительных вещей. Многие актеры, которые работали с Квентином, утверждают, что съемочная команда для него как семья.

Тарантино начал со сценариев, поэтому его фильмы и отличаются фирменными диалогами.

Он любит процесс съемок. Он может снимать одну сцену несколько раз, даже если она получилась удачно с первого кадра.

Тарантино всегда был дотошен до мелочей, но что касается монтажа, в этом он полностью доверял своей напарнице по шедеврам – Салли Менке.

Как-то раз Квентину Тарантино поставили срок в четыре недели для того, чтобы снять и смонтировать фильм «Доказательство смерти». Он услышал, как его глава монтажа жаловалась своим коллегам, но на вопрос о том, успеют ли они к сроку, Салли Менке ответила, что все нормально.

Если бы дали срок в восемь недель, они бы все равно работали над фильмом все время. Несмотря на сжатые сроки, им все-таки удалось закончить картину к премьерному показу.


Режиссер монтажа – неприметная роль, которую не принято выводить на первый план. Это своего рода Санчо Панса для кинорежиссеров. Но у каждого великого творца он есть. Союз мэтров киноискусства и их режиссеров монтажа как правило длится на протяжении долгих лет, потому что очень сложно найти второго человека, у которого такое же видение. Иногда монтажеры вырастают в успешных кинорежиссеров, яркий пример тому – братья Коэнов.

Джоэл в начале своей карьеры работал монтажером в Нью-Йорке, но настоящую славу братья сыскали в роли сценаристов, продюсеры и режиссеры. Фильмы Коэнов известны тем, что всегда идут вразрез общепринятым стандартам.

Фарго, Большой Лебовски, Старикам тут не место – и это лишь некоторые из успешных фильмов, над которыми работали братья.

 

Другие же монтажеры продолжали работать в тандеме: например, Тельма Шунмейкер на протяжении долгих лет работает с Мартином Скорсезе.

За это время, Мартин Скорсезе получил один «Оскар», хоть и номинировался 9 раз, а вот Шунмейкер побеждала трижды.

Другой оскароносный монтажер, Кирк Бакстер, является одним из главных секретов успеха работ Дэвида Финчера. Благодаря их сотрудничеству, Бакстер получил два Оскара.

Знаменитый кинорежиссер Крис Нолан с первого фильма о Бэтмене работает с Ли Смитом. Монтаж во всех работах этого режиссера всегда отмечается только с положительной стороны, но среди всех стоит отметить Дюнкерк, за который режиссер монтажа получил «Оскар».

Так что история Салли Менке не такая уж и неординарная. Они познакомились с Квентином Тарантино во время съемок его первого фильма.

С тех пор Менке стала настоящим партнером для режиссера. В союзе с Салли Менке режиссер создал настоящие шедевры. Каждая картина Квентина представляет собой кропотливую работу для монтажера.

Известно, что режиссер не очень любит компьютерную графику, поэтому многие сцены снимались вживую. Это кропотливая и изнурительная работа, которая могла бы свести с ума любого. Но Квентин с любовью относился к Салли. Он не мог отойти от своего естества и не наслаждаться процессом съемки, но, чтобы поддержать своего партнера, Квентин в каждом фильме отправлял теплые послания для своего монтажера.

Привет Салли Менке за 18 лет успело передать несколько десятков актеров, среди которых Курт Рассел, Тиль Швайгер и Кристоф Вальц.

К сожалению, в 2010 году Салли Менке не стало. Она умерла от солнечного удара, в день, когда был побит температурный рекорд. Тарантино продолжил снимать, а место Салли занял Фред Раскин, который был помощником монтажера в двух частях «Убить Билла».

«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошёл на эти жертвы, имея чёткую цель. И я счастлив», — заявил за несколько лет до своей первой женитьбы Тарантино.

Большую часть своей кинокарьеры Квентин Тарантино провел вместе с Салли Менке и хочется верить, что она была счастливой.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Салли Менке   Убить Билла   голливуд   интересно   истории   кино   монтаж   тарантино   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника 30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино 30 неизвестных фактов о фильмах Квентина Тарантино 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров Актеры, над которыми как следует поработал компьютер Актеры, над которыми как следует поработал компьютер Как были созданы спецэффекты к культовым фильмам, до появления компьютеров Как были созданы спецэффекты к культовым фильмам, до появления компьютеров Неизвестные факты о "Звездных войнах" Неизвестные факты о "Звездных войнах"
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
11
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
2
164
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
0
34
Психолог поделилась, когда безопасно развенчать детям миф про Деда Мороза
Снеговик - мистический идол язычников
1
0
Снеговик - мистический идол язычников
Страшный сон школьника
Страшный сон школьника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный тренд
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#СССР#история#комментарии#в мире#милота#сарказм#2022
#Юмор#подборка#люди#кино#Россия#новости#актеры#позитив#смешные#Ynews
#интересно#животные#забавно#новый год#истории#прикольные#страна#приколы#фотографии#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться