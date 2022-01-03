Кто такая Салли Менке и почему многие культовые режиссеры верны своим монтажерам

Если бы дали срок в восемь недель, они бы все равно работали над фильмом все время. Несмотря на сжатые сроки, им все-таки удалось закончить картину к премьерному показу.

Режиссер монтажа – неприметная роль, которую не принято выводить на первый план. Это своего рода Санчо Панса для кинорежиссеров. Но у каждого великого творца он есть. Союз мэтров киноискусства и их режиссеров монтажа как правило длится на протяжении долгих лет, потому что очень сложно найти второго человека, у которого такое же видение. Иногда монтажеры вырастают в успешных кинорежиссеров, яркий пример тому – братья Коэнов.