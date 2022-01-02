Три истории, которые заставляют верить в человеческое добро

Продолжая круговорот добра, история о том, как маленький мальчик спас своего отца. Десятилетний парнишка гулял по лесу вместе со своим отцом, в тот момент, когда мужчина потерял сознание.

Сначала парнишка отправился на поиски, но в соседних домах никого не нашел. Телефон на холоде сел, поэтому он не смог вызвать скорую. Тогда он лег на своего отца, чтобы согреть. Так их и нашли полицейские, которые оказали помощь и вызвали скорую помощь.