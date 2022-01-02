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Три истории, которые заставляют верить в человеческое добро

Три истории, которые заставляют верить в человеческое добро (6 фото)

Автор:
02 января 2022 23:21
Сообщество : Истории
Метки: взаимопомощь   взаимопомощь на дороге   добро   интересно   истории   новый год   праздники   
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Так как в предыдущем посте был негатив, стоит сказать, что все же есть и хорошие новости и добро никуда не ушло.

Встретить новый год в дороге не самая плохая участь. Хуже, например, застрять на трассе со сломанной фурой. Этот новый год Виталию Лихачеву пришлось встретить именно так.

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Пермяки узнали о беде, в которую он попал, благодаря сообщению в местной группе. Люди не бросили его в беде и помогли ему отремонтировать машину, а также привезли ему еды и воды.

"Не поверите, мне привезли 85 литров питьевой воды - 17 пятилитровых канистр, 25 портативных баллончиков газа, чтобы отогревать пневмосистему, 4 канистры антифриза, два блока сигарет, а еды столько, что на два новогодних стола хватит", — заявил Лихачев.

Водитель поблагодарил всех, кто откликнулся. Доброта людей его проникла до слез.


Взаимовыручка и человеческое отношение превыше всего, особенно в такие светлые праздники как Новый год.

Еще одна история, которая возвращает веру в добро. Дальнобойщик Евгений Потякин спас двух детей в ДТП в канун Нового года. Произошла страшная авария после столкновения грузовика и легковой машины. Погибло два человека, а детям нужна была медицинская помощь. Дальнобойщик не проехал мимо, а отвез детей в больницу.

Продолжая круговорот добра, история о том, как маленький мальчик спас своего отца. Десятилетний парнишка гулял по лесу вместе со своим отцом, в тот момент, когда мужчина потерял сознание.

Сначала парнишка отправился на поиски, но в соседних домах никого не нашел. Телефон на холоде сел, поэтому он не смог вызвать скорую. Тогда он лег на своего отца, чтобы согреть. Так их и нашли полицейские, которые оказали помощь и вызвали скорую помощь.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: взаимопомощь   взаимопомощь на дороге   добро   интересно   истории   новый год   праздники   
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