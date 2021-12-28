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8 самых странных исчезновений людей

8 самых странных исчезновений людей (15 фото)

Автор:
28 декабря 2021 10:06
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   исчезновение   люди   мистика   фото   
887
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Исчезновение одного человека чаще всего связывают с похищением или потерей, однако бесследное исчезновение группы людей долго еще тревожит новостные программы и газеты.

Случай на озере Ангикуни в 1930

На берегу озера Ангикуни в провинции Нунавут находился лагерь инуитов. Именно на него набрел канадский искатель пушнины Джо Лабелл поздней осенью 1930го. Однако местных обитателей на месте не оказалось, хотя ярко горел местный костёр, а в котелках подгорала провизия.

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Может, на них напали? Но хижины стояли нетронутыми, как и провиант. Никто не забрал с собой оружия, пищи или одежды. Единственное, что было не так – вырытые и опустошённые могилы эскимосов. Охотник поспешил связаться с конной полицией Канады, которые тут же прибыли на место. Неподалеку от места происшествия удалось найти только местного охотника Армана Лорана, который рассказал, что видел какой-то светящийся корабль, который двигался к озеру.

Расследование исчезновения начиналось дважды, но так и не принесло разгадки.


Колония Роанок в 1587

Роанок была одной из первых колоний, образованных англичанами на американской земле. Исчезновение целой колонии обнаружил губернатор колонии Джон Уайт, когда вернулся из длительной деловой поездки в «старый свет».

Единственное, что намекало на насильственное убийство – одинокий скелет, а также надпись Croatoan, вырезанная на дереве. Возможно, это была записка, указывающая на то, что колонистов вырезало местное индейское племя.

По другой версии, колонисты просто решили вернуться домой, не дожидаясь возвращения из поездки губернатора. Однако и в этом случае участь колонистов была печальной – они погибли в водах Атлантики по пути домой.


Исчезновение Марии в 1872

В 1872 году судно «Мария Целеста» отплыло из Нового Света в направлении итальянской Генуи. Однако до места назначения судно не добралось.

В декабре того же года примерно в 700 километрах от Азорского архипелага в водах Атлантики это судно было обнаружено в неуправляемом состоянии совершенно обезлюдевшим.

Конечно, в первую очередь были подозрение, что на «Марию» напали пираты, после чего бросив судно бросаемым по волнам. Однако против этого предположения оказались серьезные доводы. Пираты никогда не оставили бы нетронутым торговый груз и собственность корабельного экипажа. А все вещи моряков оказались абсолютно нетронутыми.

Другой интересной находкой оказался судовой журнал. В нем не было обнаружено никаких подсказок, которые помогли бы найти разгадку исчезновения. Однако каждый моряк прекрасно знал, что даже при самом экстренном отплытии с корабля журнал следует брать с собой. То, что его оставили на корабле, было крайне странно.

Расследовавший исчезновение М. К. Джессап до самого конца полагал, что это был один из первых случаев похищения людей пришельцами. Конечно, его теория не раз оспаривалась.


Пропажа «Циклопа» в 1918

Американский рудовоз «Циклоп» перевозил товары в Европу в период Первой мировой войны. И хотя его исчезновение так и хочется списать на военные действия, есть несколько улик, препятствующих такому выводу.

Согласно данным, «Циклоп» отошел от одного из бразильских портов в феврале 1918 года. После этого данные о нём были получены из района Барбадоса 3 марта того же года. Это были последние данные, полученные радарами от «Циклопа».

Вскоре после этого с кораблем была утеряна связь, он попросту испарился со всех радаров вместе со всем экипажем, состоящим из 300 человек. Ни один радар не получал сигналов бедствия. Не было обнаружено ни малейших признаков крушения судна или обломков. «Циклоп» перевозил нефть и было бы логично обнаружил нефтяные пятна в месте крушения…но их не было.

До сегодняшнего дня дело остается не раскрытым. Согласно самой распространенной теории «Циклоп» потерялся в районе Бермудского треугольника.

Исчезновение в поселке Хоер Верде в 1923

Зимой 1923 года отряд путников двигался в один из бразильских городов и решили остановиться на привал в местной деревушке Хоер Верде, где с трудом насчитывалось в то время 500 человек. Каков же был шок путешественников, когда деревня встретила их абсолютным безлюдием и мертвой тишиной.

Казалось, не слышно было вообще ничего – не только человеческой речи, но даже стрекота птиц или жужжания жуков. Тем временем все личные вещи жителей, а также еда остались нетронутыми. Путники поспешили вызвать полицию, но и детективам не удалось найти следов переселения или возможных направлений жителей деревни. Единственным предметом «не на месте» оказалось ружье, найденное недалеко от поселка. Особенно напугало полицейских послание, оставленное на доске в местной школе – «Спасения нет!».

Наиболее популярными сегодня остаются версии об инопланетянах и паранормальных явлениях. Не исключена и возможность политического мотива, ведь в те времена Бразилия была охвачена гражданской войной. Местные жители вполне могли бояться атаки партизан. Но тогда почему они оставили все свои вещи? Ответа до сих пор нет.


Исчезновение анасази в 1200х

Цивилизация анасази считается одной из самых развитых цивилизаций Северной Америки. С 15500 года до н. э. они проживали на территории, называемой «четырьмя углами», потому что сейчас там смыкаются углу четырех штатов.

Эта удивительная цивилизация строила пятиэтажные здания с более чем восьмью сотнями отдельных комнат. Однако её история обрывается в конце XIII века. Некоторые современные индейские племена говорят, что берут начало от анасази, а сам народ «ввернулся домой», что наталкивает на мысль о внеземном происхождении цивилизации. Однако никаких следов, как и доказательств обнаружено так и не было.


Пропажа Хараппской цивилизации

Ранняя Хараппская цивилизация исчезла в 1500 году до н. э., не оставив после себя почти никаких следов. Историки определяют, что центрами древней цивилизации являлись города Хараппы и Мохенджо-Даро. Цивилизация между тем ничем не уступала по развитию Междуречью и Древнему Египту. А по площади даже опережала обе этих цивилизации.

В городах исследователями были обнаружены канализационные и дренажные системы, а также продуманную систему доставки питьевой воды и даже кирпичные ванны.

Исследователи также обнаружили по городу человеческие останки. Их расположение говорило о том, что кончина людей была внезапной и неожиданной.

Британский ученый Дэвид Дэвенпорт, который специализируется как раз на изучении индской цивилизации, предположил самую неожиданную, но в то же время оправданную теорию – ядерное оружие. В городах, являвшимися центрами цивилизации, были обнаружены следы воздействия экстремально высоких температур. Это доказывает, согласно исследователю, намеренное уничтожение цивилизации с помощью ядерного оружия.


Дело Дахлсье (1965)

В Швеции за всю историю страны известен только один случай группового исчезновения людей. Датой исчезновения числится 29 июля 1965 года, когда неподалеку от города Гетеборга попросту испарились четверо молодых мужчин.

Первыми о пропаже сообщили родители троих друзей – Кьелла Аке Йоханссона, Гая Карлссона и Яна Олофа Дахлсьё. Ребята трудились на верфях, а в день исчезновения решили прокатиться в «Вольво» голубого цвета.

Однако родные несогласовано сообщили о пропаже юношей, из-за чего стражи порядка далеко не сразу связали эти три случая воедино. Как стало известно, ни у кого в той машине не было прав, но в целом знакомые считали их «отличными ребятами» и серьезных нарушений за ними не водилось.

Четвертым пропавшим считается Хабнер Лундквист, который был в Гетебоге проездом в Лизекиль. Именно из этого города он в последний раз отправил родственникам открытку. Полицейские полагают, что Хабнер присоединился к троим друзьям в пути, но случайно ли они пересеклись и куда пропали – остается загадкой.

Источник:

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Метки: интересно   истории   исчезновение   люди   мистика   фото   
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636k
Alexey Berestenko Час назад
Согласно данным, «Циклоп» отошел от одного из бразильских портов в феврале 1918 года. После этого данные о нём были получены из района Барбадоса 3 марта того же года. Это были последние данные, полученные радарами от «Циклопа». Вскоре после этого с кораблем была утеряна связь, он попросту испарился со всех радаров вместе со всем экипажем, состоящим из 300 человек. Ни один радар не получал сигналов бедствия.
Радарами? В 1918 году?!
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267
Faithless 10 минут назад
Пост имени РЕН-ТВ
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16k
Corvus Corax Час назад
"С 15500 года до н. э. они проживали на территории, называемой «четырьмя углами», потому что сейчас там смыкаются углу четырех штатов."
Нам в школе врали про древнейшие цивилизации...
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21k
hebpat Час назад
самый древний случай это пропажа царя и царицы на Крите, они отплыли на пикничок на близлежащий остров с нехилой охраной где то так во втором тысячелетии до нашей эры, когда не вернулись в положенный срок, отправили на поиски пентеконтеру, на островке нашли пустые корабли, установленные палатки, не съеденную пищу и всё имущество в целости и сохранности и ни одного человека, с тех пор установили запрет, что царь и царица не могут одновременно удалятся с Крита
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GoodNeon

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