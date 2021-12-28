8 самых странных исчезновений людей

Может, на них напали? Но хижины стояли нетронутыми, как и провиант. Никто не забрал с собой оружия, пищи или одежды. Единственное, что было не так – вырытые и опустошённые могилы эскимосов. Охотник поспешил связаться с конной полицией Канады, которые тут же прибыли на место. Неподалеку от места происшествия удалось найти только местного охотника Армана Лорана, который рассказал, что видел какой-то светящийся корабль, который двигался к озеру.

Расследование исчезновения начиналось дважды, но так и не принесло разгадки.

Колония Роанок в 1587

Роанок была одной из первых колоний, образованных англичанами на американской земле. Исчезновение целой колонии обнаружил губернатор колонии Джон Уайт, когда вернулся из длительной деловой поездки в «старый свет».