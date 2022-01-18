Начались слушания по прошению об УДО для Брейвика

В тюрьме у заключенного Брейвика есть три комнаты-камеры, в которых к его услугам — душ, тренажеры, компьютер, телевизор, холодильник, игровая приставка, утренняя газета. Один час в день з/к проводит на прогулке. Добавим, что за 10 лет в таких «невыносимых» условиях он успел отучиться в университете, сдав экзамены с приличными оценками.



Осенью 2020-го он подал прошение об УДО. По норвежским законам на него имеет право человек, отбывший 10-летний срок. Правда, прокуратура заранее оговаривается, что не видит причин для смягчения наказания. Судом ему был назначен максимальный срок в 21 год. Но по местному законодательству он может быть и продлен, если заключенный не встал на путь исправления, по-прежнему опасен для общества.