Начались слушания по прошению об УДО для Брейвика

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Норвежский убийца 77 человек надеется на условно-досрочное освобождение.
Сегодня, 18 января, в Норвегии начался трехдневный процесс по очередному витку дела Брейвика. На этот раз самый кровавый в истории Норвегии преступник подал прошение об условно-досрочном освобождении.
Напомним, свое преступление правый радикал совершил в июле 2011 года. Он произвел взрыв у одного из правительственных зданий в центре столицы, там погибли 8 человек. Еще 69 жертв было на острове Утейа, где собрались участники слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Ранено тогда было 66 человек.
Напомним, свое преступление правый радикал совершил в июле 2011 года. Он произвел взрыв у одного из правительственных зданий в центре столицы, там погибли 8 человек. Еще 69 жертв было на острове Утейа, где собрались участники слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Ранено тогда было 66 человек.
В тюрьме у заключенного Брейвика есть три комнаты-камеры, в которых к его услугам — душ, тренажеры, компьютер, телевизор, холодильник, игровая приставка, утренняя газета. Один час в день з/к проводит на прогулке. Добавим, что за 10 лет в таких «невыносимых» условиях он успел отучиться в университете, сдав экзамены с приличными оценками.
Осенью 2020-го он подал прошение об УДО. По норвежским законам на него имеет право человек, отбывший 10-летний срок. Правда, прокуратура заранее оговаривается, что не видит причин для смягчения наказания. Судом ему был назначен максимальный срок в 21 год. Но по местному законодательству он может быть и продлен, если заключенный не встал на путь исправления, по-прежнему опасен для общества.
Осенью 2020-го он подал прошение об УДО. По норвежским законам на него имеет право человек, отбывший 10-летний срок. Правда, прокуратура заранее оговаривается, что не видит причин для смягчения наказания. Судом ему был назначен максимальный срок в 21 год. Но по местному законодательству он может быть и продлен, если заключенный не встал на путь исправления, по-прежнему опасен для общества.
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