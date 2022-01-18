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Начались слушания по прошению об УДО для Брейвика

Начались слушания по прошению об УДО для Брейвика (2 фото)

Автор:
18 января 2022 17:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: udo   Прошение   брейвик   камера   суд   тюрьма   убийца   
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Норвежский убийца 77 человек надеется на условно-досрочное освобождение.
Сегодня, 18 января, в Норвегии начался трехдневный процесс по очередному витку дела Брейвика. На этот раз самый кровавый в истории Норвегии преступник подал прошение об условно-досрочном освобождении.

Напомним, свое преступление правый радикал совершил в июле 2011 года. Он произвел взрыв у одного из правительственных зданий в центре столицы, там погибли 8 человек. Еще 69 жертв было на острове Утейа, где собрались участники слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Ранено тогда было 66 человек.
В тюрьме у заключенного Брейвика есть три комнаты-камеры, в которых к его услугам — душ, тренажеры, компьютер, телевизор, холодильник, игровая приставка, утренняя газета. Один час в день з/к проводит на прогулке. Добавим, что за 10 лет в таких «невыносимых» условиях он успел отучиться в университете, сдав экзамены с приличными оценками.

Осенью 2020-го он подал прошение об УДО. По норвежским законам на него имеет право человек, отбывший 10-летний срок. Правда, прокуратура заранее оговаривается, что не видит причин для смягчения наказания. Судом ему был назначен максимальный срок в 21 год. Но по местному законодательству он может быть и продлен, если заключенный не встал на путь исправления, по-прежнему опасен для общества.

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Метки: udo   Прошение   брейвик   камера   суд   тюрьма   убийца   
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43k
Элек Мек Час назад
А чё нет то,он всё осознал и больше так не будет.
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−24
А. А. 4 минуты назад
Ему просто надо сказать, что он гей, а корни из Африки.
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12k
U55R 11 минут назад
Отпустят его, европедерасты - слабые, не способны справедливо наказать убийцу своих детей. У нас вот тоже педофилов выпускают, а не казнят, и они выходят, и снова насилуют и убивают детей. Такое вот у нас правосудие и такая справедливость по закону.
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1k
elf3399 17 минут назад
Я помню, почему он это сделал. Поначалу не было дела до почему, но потом расслышал.
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420
Thor Steiner 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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830
Nick 23 минуты назад
Будущий президент Европы
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Интересно, сколько он на свободе протянет? Родственники убитых его не ждут?
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4k
alex 44 минуты назад
надо отпустить и оплатить тур по европе
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1k
Денис Ануфриев 59 минут назад
Свободу,досрочную,Андерсу Беринг Брейвику!Адерс,они ху...еют!
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Неужели эта мразота свободу когда нибудь увидит?
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9
Владимир Групповалов Паша Эмильевич 46 минут назад
Вряд-ли такое возможно. Жаль там тюрьмы не такие как у нас, где такие как он всю жизнь раком ходят.
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19k
Luc72 Час назад
Да выпустите вы его, пусть еще 100 ТАКИХ же "участников слета" расстреляет... Пока все они в своей толерантности не захлебнулись и потонули.
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