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Женщина, которая водила полицию за нос, отправляя себе злодейские сообщения, получила срок

Женщина, которая водила полицию за нос, отправляя себе злодейские сообщения, получила срок (3 фото)

Автор:
20 августа 2021 12:16
Сообщество : Истории
Метки: Истли   Угрозы   великобритания   сообщения   срок   суд   тюрьма   
894
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В 2019 году 38-летняя уборщица Карли Бэкингем-Смит обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей начали приходить СМС с угрозами. Преследователь англичанки обещал расправиться с ней страшными способами.
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Метки: Истли   Угрозы   великобритания   сообщения   срок   суд   тюрьма   
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5  комментариев
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14k
Мария Коненкова 45 минут назад
"...одиночество, психические проблемы или желание привлечь к себе внимание?" - очевидно же: одиночество, приведшее к психическим проблемам, вызвавшим желание привлечь к себе внимание.
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4k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Да какое там психическое расстройство? У бабы был обычный недотрах
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
не удивлюсь если она еще и феминисткой окажется
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