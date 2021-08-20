Женщина, которая водила полицию за нос, отправляя себе злодейские сообщения, получила срок

Полиция рьяно взялась за дело. Ведь неизвестный обещал "связать, перерезать горло и смотреть, как истекает кровью" жительница Великобритании, а также облить бензином и поджечь её вещи, в том числе и почтовый ящик. В какой-то момент угрозы были написаны прямо на доме женщины.



Далее последовало заявление Карли о том, что мужчины "азиатской наружности" вторглись в её жилище, но опрос соседей не помог с установлением личностей подозреваемых.



У полиции города Истли не было возможности установить круглосуточное наблюдение за жильём. Финансы позволили поставить только сигнализацию и камеры видеонаблюдения. За несколько месяцев не обнаружилось ничего подозрительного.