Женщина, которая водила полицию за нос, отправляя себе злодейские сообщения, получила срок

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В 2019 году 38-летняя уборщица Карли Бэкингем-Смит обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей начали приходить СМС с угрозами. Преследователь англичанки обещал расправиться с ней страшными способами.
Полиция рьяно взялась за дело. Ведь неизвестный обещал "связать, перерезать горло и смотреть, как истекает кровью" жительница Великобритании, а также облить бензином и поджечь её вещи, в том числе и почтовый ящик. В какой-то момент угрозы были написаны прямо на доме женщины.
Далее последовало заявление Карли о том, что мужчины "азиатской наружности" вторглись в её жилище, но опрос соседей не помог с установлением личностей подозреваемых.
У полиции города Истли не было возможности установить круглосуточное наблюдение за жильём. Финансы позволили поставить только сигнализацию и камеры видеонаблюдения. За несколько месяцев не обнаружилось ничего подозрительного.
Далее последовало заявление Карли о том, что мужчины "азиатской наружности" вторглись в её жилище, но опрос соседей не помог с установлением личностей подозреваемых.
У полиции города Истли не было возможности установить круглосуточное наблюдение за жильём. Финансы позволили поставить только сигнализацию и камеры видеонаблюдения. За несколько месяцев не обнаружилось ничего подозрительного.
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А когда Бэкингем-Смит обвинила таксиста в том, что это он вламывался к ней ночью, то у правоохранителей начали появляться сомнения в правдивости истории женщины. Ведь таксист смог предоставить железное алиби.
В итоге полиция проверила телефон англичанки, и оказалось, что она отправляла сообщения сама себе.
События происходили в период с мая по октябрь 2019 года. Из-за пандемии суд присяжных долгое время откладывался. Заседание было проведено только 19 августа.
В итоге полиция проверила телефон англичанки, и оказалось, что она отправляла сообщения сама себе.
События происходили в период с мая по октябрь 2019 года. Из-за пандемии суд присяжных долгое время откладывался. Заседание было проведено только 19 августа.
Судья Николас Роуленд назвал поступок женщины "отвратительным", ведь она нагружала работой полицию, у которой и так ограничены средства. На то, чтобы проверить все заявления Карли Бэкингем-Смит правоохранители потратили 69 часов, а на уголовное дело против неё и вовсе 500 часов.
Адвокат уборщицы пытался разжалобить судью и присяжных психическими проблемами своей подзащитной, но это не помогло. Женщина была осуждена на 6 месяцев тюрьмы.
Как вы думаете, одиночество, психические проблемы или желание привлечь к себе внимание стало причиной этого странного поступка?
Адвокат уборщицы пытался разжалобить судью и присяжных психическими проблемами своей подзащитной, но это не помогло. Женщина была осуждена на 6 месяцев тюрьмы.
Как вы думаете, одиночество, психические проблемы или желание привлечь к себе внимание стало причиной этого странного поступка?
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